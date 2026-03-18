【BCリーグ 福島レッドホープス】中田翔 × 岩村明憲、4/5ホーム開幕戦に登場

株式会社福島野球団

4月5日（日）、福島レッドホープス（運営会社：株式会社福島野球団、本社：福島県郡山市）の2026年ホーム開幕戦がヨーク開成山スタジアムで幕を開けます。



先日の第6回WBCでは、侍ジャパンが史上初のベスト8敗退という結果に終わり、日本中の野球ファンが悔しさを抱える春となりました。しかし、その悔しさを力に変えるべく、ここ福島から新たな挑戦が始まります。Roadグループとの資本業務提携により新体制となったレッドホープスに対し、地元ファンからは「今年はどう変わるのか」という期待の声が高まっています。その期待に応えるべく、特別な一日をご用意しました。



東京をはじめ県外からも多くの来場が予定されており、新体制となったレッドホープスへの期待と関心が高まっています。

【注目１.】WBCを戦った2人のレジェンドが共演

その舞台に、第3回・第4回WBCに出場し、侍ジャパンの4番も担い、昨シーズン惜しまれながら現役を引退した中田翔氏のスペシャルゲスト招聘が決定いたしました。第1回・第2回WBCで日本の連覇を支えた元メジャーリーガー・岩村明憲氏とともに、この記念すべき一戦を盛り上げます。世界の頂点を知る二人だからこそ語れるWBCの舞台裏や、日本野球の未来について語り合います。

【注目２.】剛腕・中田翔の再来!? 伝説の対決への期待

かつて甲子園を沸かせた「剛腕エース」としての顔を持つ中田翔氏が、引退後初めて福島の地でマウンドに立ちます。その一球を待ち構えるバッターボックスには、もしかしたら……!?

野球ファンなら誰もが胸を熱くする「レジェンド対決」への期待感とともに、開幕の瞬間を盛り上げます。

2026ホーム開幕戦イベント概要

当日は試合前から試合後まで、開幕戦を目一杯楽しんでいただける仕掛けが目白押しです。

- 中田翔 × 岩村明憲 トークショー（WBCの裏話も!?）- 中田翔 始球式（打席には岩村明憲会長の姿も……!?）- 球団初！スタンドを「売り子」が巡回- - ビールやハイボール、フードを座席にいながらお楽しみいただけます。- 過去最多スタッフによる「スタジアムグルメ」展開- - 福島の名物・名産を取り入れた限定メニューを多数ご用意。- 2026年新作グッズブース- - 新体制を象徴する新作アイテムが目白押しです。- 全選手・スタッフ紹介 / 郡山チアリーダーズ パフォーマンス- ジェット風船打ち上げ / フォトスポット設置- Tesla出張展示会・Tesla Powerwall特別展示（スタジアム外）- - 最先端の電気自動車に実際に乗り込んだり、家庭用蓄電システムをご覧いただけます。Teslaグッズが当たるガラポン抽選会も実施予定です。

※上記イベントはどなたでもご観覧いただけます。

※写真撮影、サイン等の抽選権はプレミアムチケット購入者限定となります。

チケット・ご来場案内

◆日程：2026年4月5日（日）

◆開場：11:00

◆試合開始：13:00

◆対戦相手：群馬ダイヤモンドペガサス

◆試合会場：ヨーク開成山スタジアム（郡山市）

開場は11:00を予定しております。トークショーをはじめ試合前イベントが目白押しですので、遅くとも11:30までにご来場いただくと、飲食ブースやグッズ販売も含めて開幕の雰囲気を存分に味わっていただけます。

◆アクセス：スタジアムは「巨大な野球居酒屋」へ

当日は売り子による販売を強化しております。郡山駅から15分間隔で運行されている市営バスをご利用いただければ、ハンドルを気にせず、ビールを片手に最高の観戦体験をご堪能いただけます。

- 会場： ヨーク開成山スタジアム（郡山市開成1-5-12）- タクシー： 郡山駅より約10～15分- バス： 郡山駅9番乗り場より約15分間隔で運行（バス時刻表はこちら(https://busget.fukushima-koutu.co.jp/fromto/result/1557/1611/?week=2)）



◆一般チケット料金（税抜）：

大人 当日 1,800円 ／ 前売 1,500円

高校生 当日 800円 ／ 前売 600円

中学生以下 無料

※「福島の子供たちの夢を育む応援」という理念のもと、中学生以下は無料招待とさせていただきます。

【購入方法】

- 一般チケット- - イープラス：https://eplus.jp/sf/detail/2576040001-P0030117P021001?P1=0175- - 球団事務所での直接のご購入- プレミアムチケット- - 詳細・ご購入は下記「プレミアムチケットについて」をご確認ください。

【お問い合わせ】

4/5ホーム開幕戦専用電話：050-1781-0803 （受付時間：10:00～21:00）

プレミアムチケット専用LINE：（LINE ID：@379vxsyh）

プレミアムチケットについて

球団史上初となる特別体験付きプレミアムチケットを販売いたします。

(1) 直筆サイン色紙

中田翔氏または岩村明憲氏による直筆サイン入り色紙をプレゼント。開幕戦の記念として、手元に残る特別な一枚です。

※ 中田翔氏のサイン色紙・撮影は事前抽選により10名様限定となります。お相手は事前抽選にて決定し、当日にご案内いたします（ご指定はいただけません）。

(2) 記念撮影

中田翔氏または岩村明憲氏と1対1でのツーショット撮影が可能。

※ (1)と同じお相手との撮影となります。

(3) ダブルサインボール抽選権（限定10名）

中田翔氏＆岩村明憲氏の連名サインボールをプレゼントする抽選会にご参加いただけます。当選者10名には岩村明憲氏より直接お渡し＋写真撮影付き。

※ 抽選結果は当日開催予定の試合前イベント内にて発表いたします。



◆価格：20,000円（税別）

◆販売締切：4月3日（金）12:00まで

◆販売方法：プレミアムチケット専用LINE公式アカウントよりお申し込みください



詳細・ご購入はプレミアムチケット専用LINEにて

プレミアムチケット専用LINE（LINE ID：@379vxsyh）

プレミアムチケット専用LINE :https://lin.ee/vhhxbjz

【注意事項】

プロフィール

- 撮影およびサインのお相手は事前抽選にて決定し、当日にご案内いたします。中田翔氏とのサイン・撮影は10名様限定となります（ご指定はいただけません）。- チケットの転売・名義変更・第三者への譲渡は固くお断りします。- お客様都合によるキャンセル・払い戻しには対応しておりません。- 雨天中止など球団起因による場合は、払い戻し対応いたします。- 撮影はお客様スマートフォンにて縦横各1枚（撮り直し不可）。- プレゼントの手渡し・握手・私物へのサイン等はお断りしております。- スタッフの指示に従っていただけない場合は、参加をお断りする場合がございます。- 詳細は専用LINEのご案内をご確認ください。中田 翔

1989年生まれ、広島県出身。大阪桐蔭高校では甲子園のスターとして活躍し、2008年に北海道日本ハムファイターズへ入団。打点王3回・ベストナイン5回・ゴールデングラブ賞5回を獲得し、通算309本塁打を記録。WBC・Premier12でも日本代表として国際舞台に立ち、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズでも4番を担い続けた。長年にわたり日本球界の中心打者として君臨し、2025年に惜しまれながら現役を引退。そのキャリアは球界に深く刻まれている。

岩村 明憲

1979年生まれ、愛媛県出身。愛媛県立宇和島東高校を経て東京ヤクルトスワローズに入団。第1回・第2回WBCでは日本代表の主力として連覇に貢献。その実績を携えて2007年にタンパベイ・レイズへ移籍し、移籍初年度から正三塁手として定着。2008年にはシーズン150安打を記録しチームをワールドシリーズへ導くなど、日本人内野手として確固たる地位を築いた。帰国後は東北楽天ゴールデンイーグルス、東京ヤクルトスワローズでもプレー。引退後は福島レッドホープスの監督として次世代の育成に携わりながら球団を率い、現在は代表取締役会長として球団経営の最前線に立つ。

新体制・新シーズンへの意気込み

福島レッドホープスは今シーズン、新たなステージへと踏み出します。Roadグループが親会社となり、強力なパワーを得た球団は、グラウンドの内外でこれまでとは一線を画す姿をお見せします。

今シーズンのスローガン：「俺が福島を勝たせる」

2026シーズンスローガンロゴ

震災から15年、県政150周年という節目の年。選手一人ひとりが当事者意識を持ち、粘り強く打ち勝つ「赤べこ打線」で福島に元気を届けます。「今年のレッドホープスは、何かが違う」――その覚悟をぜひ見届けてください。

Roadグループについて

福島レッドホープスは、2026年1月にRoadグループとの資本業務提携を締結し、新体制へと移行いたしました。「日本で一番人生を変えられる会社」を掲げ急成長を続けるRoadグループは、多角的なビジネスノウハウを駆使した経営基盤の強化を担い、岩村明憲会長とともに福島レッドホープスを次のステージへと引き上げます。

公式サイト ：https://www.road-goal.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/road_goalofficial/

会社概要

社名 ：株式会社福島野球団

所在地 ：福島県郡山市八山田3-22

事業内容 ：プロ野球独立リーグ「BCリーグ」所属の「福島レッドホープス」の運営、スポーツ興業、地域貢献事業。

公式サイト：https://red-hopes.com/