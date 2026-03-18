負担は最小、効果は最大、PC端末を不正利用から守る多要素認証ツール。ログオン体験を一新する「YubiOn」シリーズを2026年3月18日より発売開始。

株式会社ラネクシー

2026年3月18日

株式会社ラネクシー

株式会社ラネクシー（代表取締役社長：波間 晋也、以下ラネクシー）は、株式会社ソフト技研（東京都渋谷区、代表取締役：藤田 法夫、以下ソフト技研）が提供するPCログオン認証強化ソリューション「YubiOn」シリーズのうち、Windows OSに対応した3製品「YubiOn Portal」「YubiOn WindowsLogon Standalone」「YubiOn FIDO Logon」を、2026年3月18日より正規代理店として発売開始いたします。本製品は2026年4月1日より販売開始いたします。

昨今、リモートワークやクラウド活用の定着により、PC端末が業務の起点となる一方、認証情報の漏洩、なりすまし、PC端末紛失・盗難などを入口としたサイバー攻撃のリスクが高まっています。特に「パスワードのみ」の認証では、万が一パスワードが漏洩した場合にPC端末への侵入を防ぎきれないケースも増えており、ゼロトラストに則ったPC端末へのログオン時点での多要素認証（MFA）やパスワードレス化を含む対策が求められています。

これまでラネクシーでは、ログ管理やデバイス制御といった「内部不正対策」を中心とした製品の開発をしてきましたが、不正アクセスの起点となるPC端末への侵入に効果的な「外部脅威対策」として「YubiOn」シリーズの取り扱いを決定しました。

今回取り扱う製品ラインアップは、クラウドで統合管理できる「YubiOn Portal」、閉域・オフライン環境でも利用できるスタンドアロン型の「YubiOn WindowsLogon Standalone」、パスキーによるパスワードレスログオンを可能にする「YubiOn FIDO Logon」を揃え、企業・団体の導入環境や運用方針に応じて最適な認証方式を選択できる構成により、無理のないセキュリティ強化を実現します。

ラネクシーは、今後もソフト技研と協力し、強固で信頼性の高い認証基盤の提供を通じて、企業における情報セキュリティ強化と安全なIT環境の実現を支援してまいります。

■ 取扱製品

1）YubiOn Portal（クラウドサービス）

PC端末にソフトウェアをインストールするだけで、PC端末へのログオンの二要素認証を導入できるクラウド型サービスです。二要素認証によるセキュリティ強化に加え、統合管理やログ収集、紛失時のリモートロックなど、運用管理を含めたPC端末セキュリティ強化を実現します。

https://www.runexy-yubion.com/lineup/yubion-portal.html

2）YubiOn WindowsLogon Standalone（スタンドアロン製品）

パッケージソフトのインストールとライセンス適用のみで、 PC端末へのログオンを二要素認証化できるスタンドアロン製品です。

認証サーバー等の構築が不要なため、オンプレミスの閉域環境のようにインターネット接続ができない環境や、ローカルのActive Directory（AD）で認証管理をしている環境でも設定変更なしで容易に運用できます。

https://www.runexy-yubion.com/lineup/yubion-fido-logon.html

3）YubiOn FIDO Logon(FIDO※を利用した二要素認証)

PC端末へのログオン時に「パスキー」を用いた認証（パスワードレス／強固な本人確認）を実現するソリューションです。登録→クライアント導入→パスキー設定の流れで導入でき、別途認証サーバー構築を必要としません。PC端末・アカウント等はWeb管理コンソールで一元管理でき、ヘルプデスクの負荷軽減にも貢献します。

https://www.runexy-yubion.com/lineup/yubion-standalone.html

※ FIDOとはFast IDentity Onlineの略で、業界団体『FIDO Alliance』が策定を進めている、パスワードに依存しない新しいオンライン認証の標準規格です。パスキーとも呼ばれます。

「YubiOn」シリーズの詳細はこちら

https://www.runexy-yubion.com/

【株式会社ソフト技研について】

ソフト技研は、創業以来42年間に渡り、独立系のソフトハウスとして、防災情報等の社会システム事業におけるソフトウェア開発を行ってきました。2010年からは、セキュリティ事業としてYubiOn認証ソリューションを展開しています。「あらゆる世界を良くする」を理念として、公共・社会システムおよびセキュリティソリューションを展開しています。ゼロトラストセキュリティの概念をベースに、お客様に合わせたソリューションの提供を目指しております。

【ラネクシーについて】

ラネクシーは、現代の情報化社会における課題の1つである情報セキュリティに対するリスクマネジメントの重要性を見据え、長年培ったビジネスネットワークや豊富な技術と知識を基に、自社ソフトウェアの開発や世界で使用されている最新のテクノロジーを採り入れた革新的で機能性に優れたソフトウェアを発掘し、提供しております。

またICTソリューション・プロバイダーとして、業種横断的なソリューションをワンストップでご提供している他、ソフトウェアの評価やサポートなど、多様化するお客様のニーズにお応えすべく、最先端技術を用いて最高品質なトータルサービスを目指した事業を展開しております。

【製品及びリリースに関して】

株式会社ラネクシー プロダクトソリューション本部

E-mail： yubion_sales＠runexy.co.jp

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