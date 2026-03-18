福生駅前に「ほねごりmini整体院」4月17日(金)オープン！！

株式会社ほねごり

2026年4月17日（金）、JR青梅線・福生駅西口からすぐのアクセス抜群の立地にほねごりmini整体院の4院目となる【ほねごりmini整体院 福生駅前院 】がオープンします！

《※外観イメージ》

「30分で本格整体」をコンセプトとする「ほねごりmini整体院」が、福生駅をご利用の皆様、福生市にお住まい・お勤めの皆様の健康的な毎日をサポートします。

■オープン記念！無料の施術体験会のご案内

WEBで予約する :https://forms.gle/DCuzPUbrQKAnbNEz8LINEで予約する :https://lin.ee/39tQOF7《ミニごりくん♪》

毎日の仕事やスマートフォン操作で、知らず知らずのうちに溜まっていく身体の負担。

「肩こりがつらい」「疲れが抜けない」「姿勢が気になる」――そんな身体のサイン、ついつい放置してませんか？

この度のオープンを記念し、ほねごりグループで大人気の「骨盤矯正」を体験できる、お得な無料の施術体験会を開催いたします！

★オープン記念：初回無料★

《期間限定なので、ご予約はお早めに♪》

通常価格3,980円(税込)の人気の骨盤矯正メニューが、初めてのご来院の方に限り期間限定で4月30日（金）まで無料で体験できます！

「ほねごりってどんなところ？」「どんな施術をするの？」「本当に効果あるの？」と思うそんなあなたに！

これを機会にぜひ一度体験してみませんか？

■こんなお悩み抱えていませんか？

WEBで予約する :https://forms.gle/DCuzPUbrQKAnbNEz8LINEで予約する :https://lin.ee/39tQOF7

・長時間のデスクワークで腰が痛い・慢性的な肩こりや頭痛に悩まされている

・産後の体型崩れが気になる

・ポッコリお腹や下半身太りに悩んでいる・左右の足の長さが違う気がする

・見た目の印象を良くしたい

■ほねごりmini整体院 福生駅前院について

《これらに一つでも当てはまる方は、ぜひ当院にご相談ください♪》

「ほねごりmini整体」は、わずか30分で経験豊富な施術者が根本的な痛みを的確にケアし、短時間で確かな結果を提供します。

元気を毎日チャージしませんか？スキマの時間を有効に活用し、日常的な健康をサポートするだけでなく、毎日をより生き生きと過ごせるようお手伝いします。

福生駅前院は、駅西口を降りて徒歩1分！元JOYSOUND福生店の跡地で、クレープ屋さんの隣にあります♪

お仕事帰りや買い物のついでにも、気軽に立ち寄れる便利な立地です。

経験豊富なプロが、皆様のお悩みにていねいに寄り添い、健康で快適な生活を送るためのお手伝いをさせていただきます。

■店舗情報

《福生駅前院は、駅西口を降りて徒歩1分！》

店舗名：ほねごりmini整体院 福生駅前院

オープン日：2026年4月17日（金）

住所：東京都福生市本町118-101

アクセス：JR青梅線「福生駅」西口から降りて徒歩1分

電話番号：オープンまでは 080-4168-3600

営業時間：・平日／土曜：11:00～21:00（最終受付 20:30）

・日曜・祝日：10:00～20:00（最終受付 19:30）

休診日： 年中無休（年末年始を除く）

■ほねごりグループとは

Googleマップ :https://maps.app.goo.gl/nE4WA76WavGX4NgH7

ほねごりグループは、「お客様の痛みを無くすためには、お客様のお話を良く聴くこと」をモットーに、2014年7月に1店舗目のほねごり接骨院をオープンしました。

その後、首都圏（神奈川・東京・埼玉）を中心に現在57店舗を展開、地域の皆様に寄り添った鍼灸接骨院として日々成長をしています。

こうした日々の現場から、「もっと手軽に、もっと多くの方に、本格的な施術を届けたい」という思いから、新たな整体ブランド《ほねごりmini整体院》が誕生しました。

“短時間×本格施術”をコンセプトに、日々忙しく過ごす方々でも通いやすい、全く新しい整体サービス。

わずか30分の施術時間で、痛みの根本に的確にアプローチし、確かな効果を実感していただけるよう、長年接骨・はりきゅうで培った技術をベースに、経験豊富な施術者が対応いたします。

《代表の阿部公太郎と、ほねごりくん》

会社名 ： 株式会社ほねごり

事業内容： 接骨院・鍼灸院、整体院、セミパーソナルジム、整形外科クリニックの運営

代表者 ： 代表取締役 阿部 公太郎（FMヨコハマ・FM NACK5でもおなじみ）

公式サイト： https://honegori-group.com/(https://honegori-group.com/)

公式Instagram： https://instagram.com/honegori_official/(https://instagram.com/honegori_official/)

公式X： https://x.com/Honegori_OA(https://x.com/Honegori_OA)