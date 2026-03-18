戦国の舞台・賤ヶ岳古戦場を巡る宿泊プランや、日本三大山車祭りのひとつ「長浜曳山祭」の観覧桟敷席付き1日限定プランなど、春の長浜滞在を提案【グランドメルキュール琵琶湖リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

琵琶湖のほとりに位置し、目の前に広がる穏やかな湖を望めるリゾートホテル「グランドメルキュール琵琶湖リゾート&スパ」（所在地：滋賀県長浜市／総支配人：橋目 光晴）は、長浜の歴史や文化、春ならではの景観を滞在中に楽しめる宿泊プランや周遊体験を展開します。歴史的な戦いの舞台として知られる賤ヶ岳古戦場を巡る宿泊プランを販売します。また、400年以上の歴史を持つ長浜曳山祭では、絢爛豪華な曳山の舞台で披露される子ども歌舞伎を観覧桟敷席から鑑賞できる1泊限定宿泊プランも販売し、長浜に受け継がれてきた伝統文化を間近で体感できます。さらに、湖上から約4kmに続く桜回廊を楽しめる海津大崎桜クルーズや、ホテル発着で長浜の街並みと琵琶湖の雄大な景色を一度に堪能できる水陸両用バスツアーも用意し、長浜ならではの景色や奥びわ湖の魅力に触れられる春の滞在を提案します。

戦国の歴史と伝統行事に触れ、長浜の文化を体感する滞在

1．賤ヶ岳古戦場を巡る「【絶景パノラマ】自然を感じる空中散歩！賤ヶ岳リフト券付きプラン」画像提供：公益社団法人びわこビジターズビューロー賤ケ岳リフトで空中散歩を楽しみながら山頂まで

戦国時代の歴史に残る戦いの舞台、賤ヶ岳古戦場を巡る歴史散策と、絶景パノラマが広がる頂上までの賤ヶ岳リフト券付きで、空中散歩も楽しめる宿泊プランです。賤ヶ岳古戦場は、豊臣秀吉と柴田勝家が天下を懸けて争った「賤ヶ岳の戦い」の舞台で、戦国時代の流れが大きく動いた場所のひとつとして知られています。頂上には、賤ヶ岳七本槍と呼ばれた7人の若武者の旗や武将像などがあり、日本の歴史を変える大きな転機となった戦の場面を感じることができます。

本プランでは、賤ヶ岳リフト券が含まれており、リフトを使って山麓から山頂まで約5分でアクセス可能です。空中散歩を楽しみながら、一気に戦国の舞台へとタイムスリップできます。山頂からは、竹生島が浮かぶ雄大な奥びわ湖、滋賀県最高峰の伊吹山、穏やかな湖面の反射が美しい余呉湖などを一望、大パノラマが広がります。

歴史の舞台を散策したあとは、琵琶湖湖畔や長浜城跡に広がる豊公園、黒壁スクエア、姉川古戦場などホテル周辺の散策もおすすめです。春の長浜の景色を眺めながら、思い思いの場所でゆったりとした時間を過ごせます。

【プラン概要】

販売期間：～2026年12月5日（土）まで

利用可能期間：2026年4月18日（土）～2026年12月5日（土）

料金：賤ヶ岳リフト券付き22,700円～（2名1室1名あたり、税・サ込）

詳細・予約：https://grand-mercure-lakebiwa-resortandspa.jp/plan/shizugatakelift/

※賤ヶ岳古戦場までのアクセス

ホテルからは車で約30分ほどの距離です。現地までのご移動は、お客さまご自身でのご手配をお願いしています。

2．日本三大山車祭のひとつ「長浜曳山祭」を桟敷席で鑑賞する4月14日限定宿泊プラン豪華絢爛な曳山の子ども歌舞伎の舞台舞台上で歌舞伎を演じる子どもの演者

長浜の春を代表する伝統行事「長浜曳山祭」にあわせ、2026年4月14日（火）に宿泊限定で、観覧桟敷席付きの宿泊プランを販売します。長浜曳山祭は、日本三大山車祭のひとつに数えられる長浜の代表的な祭りで、1979年に国の重要無形民俗文化財に指定、2016年には「山・鉾・屋台行事」のひとつとしてユネスコ無形文化遺産に登録されました。毎年4月に開催される湖北の春を告げる祭りとして知られ、13基の曳山が町内を巡行し、舞台の上では子ども歌舞伎が披露されます。

本プランでは、4月15日に長濱八幡宮で奉納される子ども歌舞伎を、特設の観覧桟敷席からゆったりと鑑賞でき、絢爛豪華な曳山の舞台とともに、長浜に受け継がれてきた伝統文化を間近で体感できます。

また、宿泊特典として、曳山祭の開催を記念した期間限定の日本酒「湖濱 長浜曳山ラベル」（720ml）を1室につき1本進呈します。芳醇な味わいが特徴で、湖北の郷土料理とも相性の良い地酒です。

【プラン概要】

予約期間：～4月5日（日）まで

宿泊日：2026年4月14日（火）

プランに含まれるもの： オールインクルーシブでの宿泊（夕食、朝食、ラウンジ、温泉など）1泊2日、 チェックアウト日 4月15日（水）長濱八幡宮での子ども歌舞伎鑑賞、曳山祭オリジナル日本酒（佐藤酒造）720ml のお土産

料金： 25,500 円～（2名1室1名あたり、税・サ込）

詳細・予約：https://grand-mercure-lakebiwa-resortandspa.jp/plan/nagahamahikiyama/

ホテルを拠点に楽しむ、春の長浜・奥びわ湖周遊

海津大崎桜クルーズで、湖上から約4kmに続く桜回廊を楽しむ湖岸の桜を眺めながらのクルーズ

海津大崎は「日本さくら名所100選」に選ばれる奥びわ湖の景勝地で、約800本のソメイヨシノが琵琶湖岸約4kmにわたり続きます。湖岸には岩礁も点在し、桜と湖の景観をあわせて楽しめる春の観光スポットです。ホテルから徒歩約10分の長浜港から乗船できるため、滞在中の周遊先としておすすめです。湖上から桜を眺める体験に加え、海津大崎港での上陸散策も含めて、奥びわ湖ならではの春景色を楽しめます。

【プラン概要】

販売期間：～2026年4月14日（火）まで

利用可能期間：2026年4月3日（金）～2026年4月14日（火）

料金：クルーズ券付き25,800円～（2名1室1名あたり、税・サ込）

詳細・予約：https://grand-mercure-lakebiwa-resortandspa.jp/plan/kaizuosaki-sakura-cruise/

■オールインクルーシブで満喫、グランドメルキュール琵琶湖リゾート&スパ

目の前に広がる穏やかな琵琶湖を望む「長浜太閤温泉」に浸かる癒しの時間琵琶湖を眺めながら楽しむビュッフェ

琵琶湖のほとりに位置し、目の前に広がる穏やかな湖を望めるリゾートホテルです。オールインクルーシブで夕朝食のビュッフェ、レストランでのアルコールやラウンジでのドリンクをゆったりと楽しむことができます。温泉大浴場には内風呂、露天風呂などを備え、長浜城跡に湧出する、太閤ゆかりの「長浜太閤温泉」に浸かれば、心も体も癒されるひとときを過ごせます。「黒壁スクエア」や竹生島クルーズ船乗り場などの観光スポットへのアクセスも良く、市内やその周辺を観光するのにも便利な立地です。

【所在地】〒526-0066 滋賀県長浜市大島町38番地

【TEL】03-6743-6550（予約センター）

【アクセス】JR長浜駅 西口（びわこ口）より無料送迎あり。北陸自動車道 長浜ICより車で約15分。

【URL】https://grand-mercure-lakebiwa-resortandspa.jp/

■グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約20年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,700を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。 詳細についてはhttps://group.accor.com/をご覧ください。

※2026年3月18日配信時点での情報です。

※写真は全てイメージです。