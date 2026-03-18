Microsoft 365 Copilot導入前の課題解消から試作・検証・業務への定着までを一貫支援

BIPROGY株式会社

BIPROGYは、「生成AIエージェント」の設計・試作を支援する「エージェント共創サービス」をはじめとする、新たなサービスメニューを「Microsoft 365 Copilot 向け支援サービス」に追加し、2026年2月24日より提供開始しました。

「Microsoft 365 Copilot 向け支援サービス」は、お客さまの業務内容や課題、目標に応じて、

安全で最適な Microsoft 365 Copilot の活用を支援するサービスです。セキュリティーやガバナンスなどの課題により導入に踏み出せない企業や、またすでにMicrosoft 365 Copilotを活用して、さらなる業務改革を目指す企業に対して、現状の客観的な評価と課題整理から、「生成AIエージェント」の利活用までを伴走支援します。これにより、既存のIT投資の価値を最大限に引き出す支援を実施します。

以下のようなお悩みはありませんか？

Microsoft 365 Copilotの利用にあたり、以下の課題を抱えているケースが少なくありません。

- l Microsoft 365 Copilot導入を検討中のお客さま社内ルールや情報管理体制の整備が追いつかず、セキュリティーに対する懸念から、導入検討が止まってしまっている。- Microsoft 365 Copilot導入済みのお客さますでに導入しているが、定型業務や意思決定プロセスに「生成AIエージェント」を活用し、さらなる業務変革を図りたい。

「Microsoft 365 Copilot 向け支援サービス」は、３つの新サービスメニューを追加し、Microsoft 365 Copilotの導入から「生成AIエージェント」の活用まで、一貫した支援を提供します。

生成AIの導入を検討する企業に対しては、現在抱えている課題を整理し、生成AI導入を支援します。

また、すでに生成AIを導入している企業に対しては、効率化したい業務に応じた「生成AIエージェント」の設計や活用を支援し、さらなる業務改革の実現を後押しします。

■Microsoft 365 Copilotを導入済みのお客さま向け

・「エージェント共創サービス」

業務内容、課題、エージェント化したいアイディアをヒアリングし、「生成AIエージェント」をお客さまと共に試作し、実業務での検証を支援するサービスです。これにより、大きな投資を伴う前に業務に適した「生成AIエージェント」の可能性を見極め、開発や社内展開などの導入拡大に向けた判断材料を提供します。

■Microsoft 365 Copilotを導入前のお客さま向け

・「利活用アセスメントサービス」

生成AI活用に向けた社内体制を診断するサービスです。お客さまの生成AIにおける利用方針や社内ポリシーなどを分析し、課題や改善ポイントをレポートで提示します。これにより「何が不十分なのか」「どこを整備すれば安心して導入できるか」など、現状の不安を明確化し、スムーズな社内合意形成と次のアクション検討を支援します。

・「ハンズオンサービス」（Copilot Chat版）

Microsoft 365に付帯し、追加費用なしで利用できるCopilot Chat機能を活用したハンズオン研修サービスです。Copilot Chatの基本操作や、「生成AIエージェント」の試作を行います。生成AIや「生成AIエージェント」に実際に触れることで、導入した際のイメージをより明確化できます。これにより、お客さまにおける生成AIの活用を支援します。

まずはお問い合わせください！

BIPROGYは

・Microsoft 365 Copilotを自社グループにおける導入・活用実績

・Microsoft 365 の導入・構築・展開・利活用を長年支援し蓄積したノウハウ

・エンタープライズ領域でのガバナンス・セキュリティー支援に強み

といったバックボーンを生かし、Microsoft 365 Copilotの技術提供にとどまらず、お客さま企業での浸透とデジタルワークプレイス構築を支援します。

本件に関するお問い合わせはこちら！ :https://x.gd/Fr9S7

■関連リンク

Microsoft 365 Copilot向け支援サービス

https://www.biprogy.com/solution/service/m365copilot.html

Microsoft 365向けエンタープライズサービス

https://www.biprogy.com/solution/service/o365es.html

※Microsoft、Microsoft 365、Microsoft 365 Copilotは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

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