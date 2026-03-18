「技術のプロ」から「魅力的な人間」へ。株式会社グッドワークスが、技術力だけでなく、心の豊かさも培う社内教育機関『成長大学』を開講！

株式会社グッドワークス

「最前線で、デジタル社会を進化させ続ける」というビジョンのもとIT業界を牽引する株式会社グッドワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役：須合 憂）は、この度、従業員の技術力と人間力の向上を目的とした社内教育機関『成長大学』を設立しました。本機関は、「学び、未来を変えよう」をコンセプトに、IT技術のみならず、コミュニケーションやマネジメント、さらにはスポーツやファッションといった多岐にわたる特別講座を通じて、いかなる環境下でも自ら役割を創り出し、結果を出す「自律型人材」の育成を目指します。

成長大学：設立の目的

成長大学

株式会社グッドワークスは、ソフトウェア開発、社会インフラ構築、プロジェクトマネジメントといったITリューション事業を通じて、社会のDX化を推進しています。当社は変化の激しいIT業界において、単なるスキル習得に留まらず、心の豊かさを培うことで生涯活躍できる人材を輩出すべく、「技術のプロとしてだけでなく、魅力ある人間へと成長できる環境」を従業員に提供するため、『成長大学』を設立しました。当社は本取り組みを通じて従業員の成長を支援するだけでなく、従業員の成長を可視化し、従業員が互いに称賛し合う活気ある組織文化を作ることも目指しています。また、本施策と合わせて自己啓発支援制度を充実させることで、従業員一人ひとりのビジョン実現も後押しします。

成長大学：講座のラインナップ

『成長大学』では、以下の4つのカテゴリーの講座を中心に、毎週多彩な講義を開講しています。

IT技術力講座

講座例：

・JAVA、AWS、CCNA資格取得勉強会

・VBA、Oracle勉強会

・生成AI業務活用講座

・工程遅延を起こさないためのPM研修

・Python活用データリテラシー醸成講座 など

人間力講座

講座例：

プレゼンテーションスキル講座

アサーティブコミュニケーション講座

ミーティングファシリテーション講座

セルフブランディング講座

タスクマネジメント講座 など

マネジメント講座

講座例：

プロジェクトマネジメント入門講座

チームビルディング研修

部門間連携ワークショップ

アンガーマネジメント講座

現場リーダーの「仕事力」講座 など

特別講座（心の豊かさを育み、趣味や教養を深めるユニークな講座）

講座例：

『止めて、蹴る！サッカー教室』

サッカーの技術の基本を学ぶと共に、チームプレーを通じて心身をリフレッシュし、社員間の絆を深める。(https://www.youtube.com/watch?v=QxG36w1xyKc )

『大人のスーツ講座』

ビジネスパーソンとしての身だしなみやファッションを学び、セルフプロデュース能力を高める。

今後の取り組みについて

今後、『成長大学』では、社内外から様々な専門性を持った講師を募り、より従業員のニーズに沿い、従業員の成長に資する講座を拡充してまいります

会社概要

会社名：株式会社グッドワークス

代表取締役：須合 憂

本社：東京都千代田区神田佐久間町1-11

産報佐久間ビル2F

URL：https://www.good-works.co.jp/