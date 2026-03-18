【紀ノ国屋】公式オンラインストア限定「春のハッピーボックス」を数量限定で好評販売中！

株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋公式オンラインストアでは、春の数量限定企画「春のハッピーボックス」を好評販売中です。

お買い物やお出かけに便利なバッグを中心に詰め合わせた「お楽しみバッグセット」、バッグと紀ノ国屋の人気食品をまとめた「バッグ＆食品セット」、そしてドン・ペリニョンとシングルモルトウイスキー山崎を贅沢に詰め合わせた「山崎＆ドン・ペリニョンセット」の全4セットをご用意しました。

全セット送料込みでお届けします。春のお買い物やお出かけのおともに、紀ノ国屋ならではの選りすぐりアイテムをお楽しみください。

お楽しみバッグセット 各 9,400円（税込・送料込）

【1】お楽しみバッグセット（ブルー）デイリーに使えるバッグをまとめて ― お楽しみバッグセット（ブルー）

春のお買い物やお出かけに便利なバッグとフルーツグミを詰め合わせたお得なセット。まとまる保冷バッグやニューポケッタブルバッグ、カラーエコロジーバッグなど、さまざまなシーンで活躍するアイテムが揃っています。落ち着いたブルーのカラーリングで、春のお出かけにぴったりです。

▶オンラインストアからのご購入はこちら(https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-spring/7103-01311792)

【2】お楽しみバッグセット（ピンク）華やかなピンクで気分も上がる ― お楽しみバッグセット（ピンク）

まとまる保冷バッグやポケッタブルバッグ、エコロジーバッグなど、毎日のお買い物からお出かけまで活躍するバッグとフルーツグミを詰め合わせました。ピンク系で統一した華やかなカラーリングが、春の気分をさらに盛り上げてくれます。

▶オンラインストアからのご購入はこちら(https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-spring/7103-01311808)

オンラインストアからのご購入はこちら

【1】ブルー：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-spring/7103-01311792

【2】ピンク：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-spring/7103-01311808

バッグ＆食品セット 9,400円（税込・送料込）

【4】バッグ＆食品セットバッグも食品もまとめてお得に ― バッグ＆食品セット

ハッピーバッグとシャイニーバイカラーの華やかなバッグに、パンケーキミックスやいちごバター、コーンドレッシングなど紀ノ国屋の人気食品を詰め合わせたセットです。毎日の食卓を彩るアイテムと、お買い物に便利なバッグをまとめてお届けします。ご自分へのご褒美にも、ちょっとした贈りものにもおすすめです。

▶オンラインストアからのご購入はこちら(https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-spring/7103-01311822)

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【4】：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-spring/7103-01311822

山崎＆ドン・ペリニョンセット 50,000円（税込・送料込）

【5】山崎＆ドン・ペリニョンセット特別なひとときに贅沢な一杯を ― 山崎＆ドン・ペリニョンセット

ドン・ペリニョンとシングルモルトウイスキー山崎を贅沢に詰め合わせたセットです。おつまみパイやナッツ、ぬれやき煎など、お酒によく合うおつまみも充実。まとまる保冷バッグ スペースブラックもセットに含まれています。春のちょっと特別なひとときに、こだわりの一杯をお楽しみください。

▶オンラインストアからのご購入はこちら(https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-spring/7103-20260301to)

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【5】：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-spring/7103-20260301to

■春のハッピーボックス | 紀ノ国屋公式オンラインストア：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-spring

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