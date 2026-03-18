神奈川県座間市に「ほねごり接骨院・はりきゅう院 小田急相模原院」オープン！

株式会社ほねごり

この度、神奈川・東京・埼玉で59店舗の鍼灸接骨院を展開する「ほねごりグループ」が、2026年4月19日（日）、新たに「ほねごり 接骨院・はりきゅう院 小田急相模原院」をオープンいたします！

■ 小田急相模原駅徒歩3分、通いやすい駅近立地

《※外観イメージ》

「ほねごり接骨院・はりきゅう院 小田急相模原院」は、小田急小田原線「小田急相模原駅」から徒歩3分の場所にオープンします。

神奈川県道51号行幸道路と辰街道が交差する交差点の角地に店舗があり、道路を走行中の方にもとてもわかりやすくなっています。

駅からのアクセスも良く、通勤や通学、お買い物の合間にも立ち寄りやすい環境です。日常生活の中で無理なく通える接骨院として、地域の皆さまのお身体のケアをサポートしてまいります。

■ マンションが多く立ち並ぶ、生活に寄り添うエリア

WEBで予約する :https://yoyaku.aigorit.com?codeStoreB=jnFu4vpWLINEで予約する :https://lin.ee/q8EGFmA《ご予約はお早めに♪》

小田急相模原駅周辺は、マンションや住宅が多く立ち並び、多くの方が生活する住宅エリアです。

「ほねごり接骨院・はりきゅう院 小田急相模原院」では、地域に暮らす皆さまのお身体のお悩みに寄り添い、気軽に相談できる身近な接骨院を目指してまいります。

■ 骨盤矯正や鍼灸など幅広い施術に対応

《ひとりひとりに合わせた施術と高い技術で信頼をいただいております》WEBで予約する :https://yoyaku.aigorit.com?codeStoreB=jnFu4vpWLINEで予約する :https://lin.ee/q8EGFmA

骨盤の歪みを整える「骨盤矯正」をはじめ、「鍼灸施術」や「EMS」など、さまざまなお身体のお悩みに対応する施術メニューをご用意しています。

お一人おひとりのお身体の状態を丁寧に確認しながら、その方に合った施術をご提案し、根本的な改善を目指したケアを行っていきます。

■ 産後の身体ケアにも対応

《寝っ転がりながらインナーを鍛えられるEMS》

出産後は骨盤のバランスが変化しやすく、腰や肩などに負担を感じる方も少なくありません。

同院では、産後の身体の状態に配慮しながら施術を行う「産後骨盤矯正」にも対応し、子育て世代の方のお身体のケアもサポートしてまいります。

■ 地域の皆さまに寄り添う接骨院へ

《キッズルームもあります♪》

「ほねごり接骨院・はりきゅう院 小田急相模原院」は、地域の皆さまのお身体のお悩みに寄り添いながら、健康づくりをサポートする接骨院として開院いたします。

これからも、安心して通っていただける接骨院として、地域の皆さまの健康に貢献してまいります。

■ ほねごりが選ばれ続けている理由

WEBで予約する :https://yoyaku.aigorit.com?codeStoreB=jnFu4vpWLINEで予約する :https://lin.ee/q8EGFmA《初めての方も安心。笑顔と元気な対応でお迎えします！》

肩こり・腰痛・首・膝の痛みなどへの保険施術に加え、

「鍼灸」「骨盤矯正（産前・産後）」「姿勢矯正」などの自費メニューも取り入れ、痛みの改善だけでなく、その先の健康づくりまでサポートしています。

一人ひとりとしっかり向き合い、身体の変化や不安にも寄り添う姿勢が、多くの方に支持されている理由のひとつです。

■ 店舗情報

《代表の阿部公太郎と、ほねごりくん》

オープン日：2026年4月19日(日)

店舗名 ： ほねごり接骨院・はりきゅう院 小田急相模原院

住 所 ： 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘1-27-22-1F

アクセス：小田急小田原線「小田急相模原駅」から徒歩3分

駐車場 ：無し

営業時間：月曜～土曜：AM9:30～12:00

PM15:00～19:00

日曜・祝日：AM8:30～12:00

PM15:00～18:00

Googleマップ :https://maps.app.goo.gl/MY2WWhWpnJkRtnB79