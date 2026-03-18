JAPAN MICE Challenge 2026 & 沖縄MICEネットワークコラボ事業 開催報告

沖縄アリーナ株式会社

2026年3月13日、沖縄サントリーアリーナの1Fコートサイドラウンジにて、APAN MICE Challenge実行委員会が主催する「JAPAN MICE Challenge 2026 & 沖縄MICEネットワークコラボ事業」が開催されました。本イベントは、沖縄におけるMICE産業の発展と次世代人材の育成を目的として実施されたもので、県内外の学生及び国内のMICE業界関係者など約100名が参加しました。

当日は、沖縄サントリーアリーナの施設機能を活用し、セミナーや交流プログラム、施設視察などを組み合わせた内容で実施されました。会場となった1Fコートサイドラウンジでは、ラウンジサイネージや移動式モニターを用いたプレゼンテーション環境を整備し、講演やディスカッションが行われました。

プログラム内では、学生を対象とした沖縄サントリーアリーナの施設視察が実施され、沖縄アリーナ株式会社 取締役 片野竜三 が施設案内を担当しました。アリーナ施設の特徴や、多目的施設としての活用方法、MICE開催における可能性などについて説明を行い、参加者にとって実践的な学びの機会となりました。

続いて、沖縄サントリーアリーナにおけるMICE開催事例の紹介が行われ、スポーツ・エンターテインメント施設としての役割に加え、国際会議や企業イベントなど多様な用途に対応可能な施設としての特徴について共有されました。 その後、学生と沖縄県内のMICE関連施設関係者による交流セッションが実施され、沖縄におけるMICE開催の可能性や今後の課題について活発な意見交換が行われました。このディスカッションには、沖縄アリーナ株式会社 松原執行役員 も参加し、県内施設関係者とともに学生の視点や提案について議論を行いました。

イベント後半では、学生チームによる企画提案の総括として表彰式が行われ、審査員による講評や集合写真撮影が実施されました。さらに、ランチセッションでは学生からのフィードバックが共有され、参加者同士の交流を深める機会となりました。

開催にあたっては、琉球ゴールデンキングスの協力により、ホームゲーム設営が行われる全館準備日の中で開催され、施設運営と連携しながらスムーズに実施されました。また、沖縄アリーナ株式会社は協賛パートナーとして本イベントをサポートいたしました。

沖縄サントリーアリーナは、スポーツやエンターテインメントイベントの開催拠点であると同時に、MICEをはじめとした多様なイベントの受入れが可能な施設として、地域の産業振興や人材育成にも貢献しています。沖縄アリーナ株式会社では、今後も関係機関や地域企業と連携しながら、沖縄におけるMICEの可能性を広げ、地域経済の活性化に寄与する取り組みを進めてまいります。

〈イベント概要〉

■ JAPAN MICE Challenge 2026 & 沖縄MICEネットワークコラボ事業

会場：沖縄サントリーアリーナ(1Fコートサイドラウンジ)

主催：APAN MICE Challenge実行委員会

協力：沖縄アリーナ株式会社

後援：観光庁、日本政府観光局（JNTO）、沖縄県、沖縄市