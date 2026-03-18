社長商談特化、完全成果報酬の営業代行サービス『社長商談バンク』のサービス提供を正式に開始。

株式会社カイマク

株式会社カイマク（本社：東京都中央区、代表取締役：大島黎、以下カイマク）は、社長商談特化、完全成果報酬の営業代行サービス『社長商談バンク』のサービス提供を開始したことをお知らせします。

・『社長商談バンク』とは

『社長商談バンク』は、社長との商談に特化して完全成果報酬型でアポイント獲得を行うサービスです。

AIを活用し、独自開発したマッチングテクノロジーにより、全国100,000社以上の経営課題に関する情報をリアルタイムに取得・蓄積しております。

1アポイント30,000円~で獲得を行っており、完全成果報酬型でサービスを提供しているため、ベンダー様はリスクを抑えてかつ即時に商談数を最大化することが可能です。

📄 『社長商談バンク』の無料相談はこちら 📄

https://ceo.shodanbank.jp/

・『社長商談バンク』の特徴

1．完全成果報酬でリスクなく始められる

初期費用、月額費用は一切不要。費用は商談を実施したタイミングで初めて発生いたします。

そのため、リスクなく早期に商談数を最大化させることが可能です。

2．分業制により高いアポイントの質を担保

クローラーとアポインターの分業体制を構築しており、全国100,000社以上の企業の経営課題をリアルタイムで網羅しています。

全メンバーを正社員で雇用しており、質の高いアポイントを安定的に供給出来る仕組みが整っています。

3．社長商談×経営課題に特化することでナレッジシェアや事業シナジー創出

社長商談に特化することで、ナレッジシェアや弊社のお客様同士の相互送客や、

ウェビナー施策など事業シナジーを創出することで、リード獲得の枠を超えて事業成長に寄与します。

・こんな課題を解決します

・️ アウトバウンドの営業を増やしていきたいものの、採用が上手く行かない

・️ マーケ施策なども行なっているものの、リード数が足りない

・️ 営業代行会社や個人に発注をしているが、リードの質が低く受注に繋がらない

・️ トップ営業に依存していて、全体の質が上がっていかない

・️ 今すぐ売上を作りたい

・料金について

初期費用不要・完全成果報酬型の料金体系となっております。

また、契約期間についても1ヶ月ごとの単月契約～年間契約までご相談の上で柔軟に対応させていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

📄 『社長商談バンク』の無料相談はこちら 📄

https://ceo.shodanbank.jp/

・会社概要

会社名：株式会社カイマク

代表者：代表取締役 大島 黎

所在地：東京都渋谷区東2丁目17-11東SSビル7階

設立 ：2020年11月

URL ：https://kaimaku.jp/

・本件に関するお問い合わせ

担当部署：社長商談バンク事業部

担当者：菅井

メールアドレス：info@kaimaku.jp