【CARE PRO】玉川高島屋S.C. 本館2階 ベルナチュレールにてPOP UPイベント開催

株式会社ベースメントファクトリーデザイン

話題のトリートメント浸透促進器「CARE PRO DEEP」と新製品「CARE PRO SWaSH」を展開

株式会社ベースメントファクトリーデザインは、プロフェッショナル向けヘアケアデバイスブランド「CARE PRO（ケアプロ）」のPOP UPイベントを、2026年3月25日（水）～3月31日（火）の期間、玉川高島屋S.C. 本館2階 ベルナチュレールにて開催いたします。

本イベントでは、全国のヘアサロンで支持されているトリートメント浸透促進器「CARE PRO DEEP」と、新製品のスカルプクレンズ促進器「CARE PRO SWaSH」を展開。

ブランドの最新ラインナップを実際に手に取りながら体験いただけます。

*アタッチメントをつけることでフェイス・ボディにも使用できること

新製品「CARE PRO SWaSH」について

スカルプケアの常識を超える、次世代クレンジングデバイス。

美の起点は、頭皮にある。

かつてないトリートメントデバイスでヘアケアにイノベーションを起こした

CARE PRO は、このつながりに改めて着目。

ディープクレンズモードによって頭皮の汚れを徹底オフし、

浸透*ポレーションモードによって美容成分の浸透※を加速する次世代型デバイス＜スワッシュ＞を完成。

ツヤ・まとまりのある髪へ整えるサポートをし、

ヘッドから髪・フェイスまでトータルにケアします。

*ブランドにおいて ※角質層まで

ディープクレンズモード

洗うたび、頭皮が深呼吸するような心地よさ

正しい洗浄こそが、健やかな頭皮への第一歩。

波状に動く洗浄バースト波が、手指では届かない毛穴の汚れや、そこにつながる立毛筋まで刺激し、汚れを剥がし浮き上がらせます。

さらに、毎分6,000回振動する18本のシリコンヘッドが浮き上がった汚れをかき出すように毛穴の外へ誘導します。

毛根まわりまでクリーンに取り除き、健やかな頭皮環境へ導きます。

浸透*ポレーションモード

美容成分の浸透*を加速し、うるおいを巡らせる。

エレクトロポレーションと6Kバイブレーション。Wケアで浸透*させます。

SWaSHは美容サロンでも採用されている電気穿孔法を応用したエレクトロポレーションにより、美容成分の浸透*をサポート。

日常のスカルプケアに加えて、健やかな髪を保つための理想の頭皮環境へ整えます。

*角質層まで

ボディ用アタッチメント

SWaSHは全身のトリートメントにも。

専用のアタッチメントをご使用いただくことで、

腕や首・デコルテ、足などにもご使用いただけます。

フェイスからボディまで、気になる部位への化粧水や美容液の浸透*をサポートします。

ラウンド型の先端で肌あたりよく、ストレスフリーな使い心地です。

*角質層まで

プロモーション概要

店頭で販売するCARE PRO製品ラインナップをご紹介いたします。

CARE PRO SWaSH（ケアプロ スワッシュ）22,000円（税込）

洗浄バースト波と6Kバイブレーションで頭皮の汚れをすっきり落とす”クレンジング機能”と、美容液の浸透*を促進させる”ポレーション機能”で、頭皮にWアプローチ。

サロン施術の発想から生まれたCARE PROのテクノロジーを、自宅でも取り入れられる新しい頭皮ケア体験を提供します。

*角質層まで

CARE PRO DEEP 39,600円（税込）

ヘアサロン導入率No.1*であるトリートメント浸透促進器のホームユースモデル。

超浸透テクノロジー(TM)によりトリートメント成分を最大限浸透促進。

ヘアサロンの技術をご自宅や旅先で手軽に取り入れることが可能です。

*2025年11月21日～2025年11月24日において、日本全国のトリートメント施術を行う美容師１７２名を対象に実施した、株式会社ジャストシステムのインターネットリサーチ（Fastask）より

【お買い上げプレゼント】

POP UP期間中、玉川高島屋 S.C. 本館2階 ベルナチュレールにてCARE PRO製品をお買い上げのお客様へ、各特典をプレゼントをいたします。

特典内容

「CARE PRO SWaSH（ケアプロ スワッシュ）をお買い上げのお客様に、

「SWaSH専用トラベルポーチ」をプレゼントいたします。

「CARE PRO DEEP（ケアプロ ディープ）」をお買い上げのお客様に、

「DEEP専用トラベルポーチ」をプレゼントいたします。

「CARE PRO SWaSH（ケアプロ スワッシュ）」「CARE PRO DEEP（ケアプロ ディープ）」両方を同時にお買い上げのお客様に、

「CARE PRO オリジナルミニバッグ」をプレゼントいたします。

※いずれも数に限りがございます。

イベント概要

CARE PRO SWaSH専用トラベルポーチCARE PRO DEEP専用トラベルポーチCARE PROオリジナルミニバッグ

開催期間：2026年3月25日（水）～3月31日（火）

開催場所：玉川高島屋S.C. 本館2階 ベルナチュレール

営業時間：10:00～20:00 ※最終日は17:00まで

販売商品：CARE PRO SWaSH、CARE PRO DEEP

CARE PRO DEEPについて

「CARE PRO DEEP」は全国のヘアサロン向けにプロフェッショナル専用として販売をしているトリートメント浸透促進用 超音波アイロン「CARE PRO professional」のホームケア用モデルとなります。

CARE PRO professional （professional専用モデル）

人の手による浸透促進を凌駕する「超浸透テクノロジー(TM)️」

これまでトリートメントの浸透促進手法といえば、「手で揉み込む」「時間を置く」といった方法が一般的でした。

しかし、「CARE PRO DEEP」は、そのような手間をかけることなく、トリートメントの浸透促進を効率よくサポートします。

業務用「CARE PRO professional」と同様に、本体内部に「超浸透テクノロジー(TM)」をプログラミングしたコンピューターチップを搭載し、

トリートメントが持つ髪への補修をサポートし、美しい髪へと導きます。

CARE PRO DEEP超浸透テクノロジー(TM)︎使用時

また、ホームケア用として、防水性能やデザイン・形状を最適化しました。

「テクノロジーの力で、トリートメントが持つ髪への補修をサポートする」というこれまでのアプローチに加え、「美容デバイスの最高峰*」としてふさわしいデザイン性、機能性を併せ持っています。

ヘアデザインを楽しみ、社会で活躍する人々に自信を与え、

エレガントな毎日を届けるというミッションを実現します。

*ブランドにおいて

CARE PRO について

CARE PRO DEEP（ホームケア専用モデル）

2017年、プロフェッショナルビューティーブランド「CARE PRO」が東京の銀座・渋谷・表参道・原宿のハイクラスヘアサロンに製品を発売して以来、瞬く間に、世界中のヘアデザイナーに求められ、最新のテクノロジーによる施術スタイルを提案し続けています。

「エレガンスをまとい、美しさを極め、より多くの人が輝く日々を送る。そんな世界観を創造するラグジュアリーブランド」

これは、お客様にエレガントに人生を謳歌していただくべく掲げられた「CARE PRO」のビジョンです。

ヘアデザインを妥協なく楽しみ、社会で活躍する人々に自信を与え、エレガントな毎日を届けるというミッションを実現します。

【CARE PRO ブランドサイト】

https://www.carepro-hairmedication.com

【SNS公式アカウント】

＜Instagram＞

http://instagram.com/carepro_official

＜X＞

https://x.com/CareProOfficial

＜facebook＞

https://www.facebook.com/carepro.official/

＜You Tube＞

https://www.youtube.com/@carepro8009

＜LINE＞

https://lin.ee/jr6eRmE

＜微信＞

http://weixin.qq.com/r/7xK4oCPERH47rWfD90f9

＜小红书＞

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＜优酷＞

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