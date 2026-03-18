株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ 第一弾「キッズカメラ〈ミッキー＆ミニー〉」の販売を、2026年3月19日より開始いたします。

価格はオープンですが、ケンコー・トキナーオンラインショップでの価格は7,700円（税込）です。

キッズカメラ〈ミッキー＆ミニー〉製品ページへ :https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/camera/digitalcamera/kids-disney.html

ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ＜ミッキー＆ミニー＞を発売いたします。

3種類のミッキーボイスが入っており、ミッキーの声を聞きながら楽しく撮影できます。

20種類のオリジナルフレームを搭載しているので、大好きなキャラクターと一緒に写真も撮れます。

小型軽量で持ちやすく、使い方も簡単なので、お子様のはじめてのカメラに最適です。

(C) Disney

特長

おしゃべり機能

おしゃべり機能

電源オン・オフ時、シャッターを切った時にミッキーボイスが流れます。

20種類のフレーム

20種類のフレーム

ミッキー＆フレンズの20種類のフレームがにぎやかに写真を彩ります。

ゲームもできる

3種のゲーム

3種類のゲームで遊ぶこともできます。

自撮りできるリアカメラ

リアカメラで自撮りも

リアカメラに切り替えて自撮りもできます。お友達や家族とツーショットも楽しめます。

ネックストラップ

ネックストラップ

ミッキー＆フレンズのかわいいネックストラップが付属。持ち歩きに便利です。

データはmicroSDHC/SDXCに保存

データはmicroSDHC/SDXC（別売）に保存。付属のUSBケーブルでパソコンに取り込めます。

USB充電＆データ転送

付属のUSBケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。