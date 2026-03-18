ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ 第一弾「キッズカメラ〈ミッキー＆ミニー〉」
株式会社ケンコー・トキナー
キッズカメラ〈ミッキー＆ミニー〉
製品ページへ :
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/camera/digitalcamera/kids-disney.html
ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ＜ミッキー＆ミニー＞を発売いたします。
おしゃべり機能
20種類のフレーム
3種のゲーム
リアカメラで自撮りも
ネックストラップ
株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ 第一弾「キッズカメラ〈ミッキー＆ミニー〉」の販売を、2026年3月19日より開始いたします。
価格はオープンですが、ケンコー・トキナーオンラインショップでの価格は7,700円（税込）です。
キッズカメラ〈ミッキー＆ミニー〉
製品ページへ :
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/camera/digitalcamera/kids-disney.html
ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ＜ミッキー＆ミニー＞を発売いたします。
3種類のミッキーボイスが入っており、ミッキーの声を聞きながら楽しく撮影できます。
20種類のオリジナルフレームを搭載しているので、大好きなキャラクターと一緒に写真も撮れます。
小型軽量で持ちやすく、使い方も簡単なので、お子様のはじめてのカメラに最適です。
(C) Disney
特長
おしゃべり機能
おしゃべり機能
電源オン・オフ時、シャッターを切った時にミッキーボイスが流れます。
20種類のフレーム
20種類のフレーム
ミッキー＆フレンズの20種類のフレームがにぎやかに写真を彩ります。
ゲームもできる
3種のゲーム
3種類のゲームで遊ぶこともできます。
自撮りできるリアカメラ
リアカメラで自撮りも
リアカメラに切り替えて自撮りもできます。お友達や家族とツーショットも楽しめます。
ネックストラップ
ネックストラップ
ミッキー＆フレンズのかわいいネックストラップが付属。持ち歩きに便利です。
データはmicroSDHC/SDXCに保存
データはmicroSDHC/SDXC（別売）に保存。付属のUSBケーブルでパソコンに取り込めます。
USB充電＆データ転送
付属のUSBケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。