システムサービスからTVアニメ『ハイスクール！奇面組』のプライズが3月に登場！
システムサービス株式会社
約12cmのぬいぐるみ。
約12cmのぬいぐるみ。
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のプライズ商品を2026年3月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆ハイスクール！奇面組 ぬいぐるみ Part1
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】ハイスクール！奇面組 ぬいぐるみ Part1
【種類】全5種
【登場時期】2026年3月4週より順次登場予定
【導入店情報】fans.co.jp/event/2603_hkg_SS16735
※無くなり次第終了となります。
◆ハイスクール！奇面組 ぬいぐるみ Part2
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】ハイスクール！奇面組 ぬいぐるみ Part2
【種類】全5種
【登場時期】2026年3月4週より順次登場予定
【導入店情報】fans.co.jp/event/2603_hkg_SS16736
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)新沢基栄／集英社・奇面組
■TVアニメ『ハイスクール！奇面組』公式X
https://x.com/kimengumi_anime
■TVアニメ『ハイスクール！奇面組』公式サイト
https://kimengumi.com/
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。