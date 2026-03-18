システムサービスからTVアニメ『ハイスクール！奇面組』のプライズが3月に登場！

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システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のプライズ商品を2026年3月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆ハイスクール！奇面組　ぬいぐるみ Part1


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】ハイスクール！奇面組　ぬいぐるみ Part1


【種類】全5種


【登場時期】2026年3月4週より順次登場予定


【導入店情報】fans.co.jp/event/2603_hkg_SS16735


※無くなり次第終了となります。




◆ハイスクール！奇面組　ぬいぐるみ Part2


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】ハイスクール！奇面組　ぬいぐるみ Part2


【種類】全5種


【登場時期】2026年3月4週より順次登場予定


【導入店情報】fans.co.jp/event/2603_hkg_SS16736


※無くなり次第終了となります。




■著作権表記


(C)新沢基栄／集英社・奇面組



■TVアニメ『ハイスクール！奇面組』公式X


https://x.com/kimengumi_anime



■TVアニメ『ハイスクール！奇面組』公式サイト


https://kimengumi.com/



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




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