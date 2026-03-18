ホテル・民泊の“高収益な仕組み”を解説する無料ウェビナー開催　失敗しないオペレーション設計とDX活用ポイント｜2026年4月22日（水）

株式会社リロバケーションズDX活用 一例

会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う「株式会社リロバケーションズ」が2024年3月に設立した子会社「株式会社リロホテルソリューションズ（所在地：東京都新宿区新宿、代表取締役社長 島田康平）」は、ホテル・旅館業界の課題解決のため、スマートロックを提供する株式会社リモートロックジャパンとホテル管理システム＜HOTEL SMART＞を提供する「xxx（エイジィ）株式会社」との3社共同で、2026年4月22日（水）「失敗しないホテル・民泊の“高収益な仕組み”の作り方」をテーマとした無料ウェビナーを開催します。

ウェビナー詳細：https://www.hotelsmart.jp/20260422-2/7815/

株式会社リロホテルソリューションズ：https://relohotel-solutions.com/

現在日本の宿泊業界ではインバウンドの本格化や宿泊ニーズの多様化が進み、新規開業やリブランド、事業拡大に踏み切る施設も増加しています。しかし、一方で人手不足や人件費高騰、運営オペレーションの複雑化といった課題を抱える施設も少なくありません。

そこで、省人化を進め、利益創出も図りたいとお考えの皆様へ向け、本セミナーでは新規開業・リブランド前の段階で設計すべき“高収益な仕組み”にフォーカスしました。

投資回収を見据えた収支設計や利益構造の構築を起点に、現場オペレーションの最適化、スマートロック・セルフチェックインシステムを活用した実践的な運営モデルまでを分かりやすく解説します。

■ウェビナー 概要

失敗しないホテル・民泊の「高収益な仕組み」の作り方～新規開業・リブランド前に設計する、オペレーション構築とDXシステム～

日時：2026年4月22日(水) 13:00～14:00

料金：無料

定員：200名（事前申込制 先着順）

詳細：https://www.hotelsmart.jp/20260422-2/7815/

申込フォーム：https://x.gd/ACBqC

＜講演者＞

株式会社リロホテルソリューションズ 代表取締役： 島田康平

株式会社リモートロックジャパン 取締役： 池田 修一

xxx株式会社 宿泊SaaS事業部： 永田 薫

株式会社リロホテルソリューションズ

所在地：東京都新宿区新宿5-17-9

設立：2024年3月1日

資本金：3,000万円

代表者：代表取締役社長 島田 康平

事業内容：ホテル・旅館のBPO事業（集客コンサル、支配人派遣事業含む）

HP：https://relohotel-solutions.com/

現在国内を含む世界の観光市場は大きな成長が見込まれる一方で、地方のおかれている状況は大変厳しく、経営層の高齢化や人口減少、若者の都市部への流出等の問題が年々深刻化しています。

これらの問題を解決すべく、これまで株式会社リロバケーションズ内で活動してきた「地域創生ソリューションユニット」が2024年3月「株式会社リロホテルソリューションズ」として法人化しました。

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに-人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

企画制作ユニット

メディアソリューショングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

公式サイト：https://relovacations.com/