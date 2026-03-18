TVアニメ『正反対な君と僕』のトレーディング Ani-Art アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『正反対な君と僕』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『正反対な君と僕』の商品の受注3月12日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1805?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Ani-Art アクリルカード

鈴木、谷、山田、西、平、東、渡辺、佐藤のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鈴木・谷 Ani-Art アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \5,984(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）70×60mm 厚み：1mm 特典：（約）70×50mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art アクリルネームプレート

鈴木、谷、山田、西、平、東、渡辺、佐藤のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「平・東 Ani-Art アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \693(税込), BOX \5,544(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）68×27mm 厚み：3mm 特典：（約）68×43mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art カードステッカー

鈴木、谷、山田、西、平、東、渡辺、佐藤のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、カードステッカーに仕上げました。

身近な持ち物をデコレーションできる貼ってはがせるカード型のステッカーです。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「山田・西 Ani-Art カードステッカー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \583(税込), BOX \4,664(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙、PP

▼トレーディング Ani-Art 缶バッジ

鈴木、谷、山田、西、平、東、渡辺、佐藤のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鈴木・谷 Ani-Art ハート型缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \528(税込), BOX \4,224(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）56×52mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art イラストカード

鈴木、谷、山田、西、平、東、渡辺、佐藤のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「平・東 Ani-Art イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \2,464(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディング Ani-Art ブロマイド

鈴木、谷、山田、西、平、東、渡辺、佐藤のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「渡辺・佐藤 Ani-Art ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \2,464(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼Ani-Art BIGアクリルスタンド

※画像は「鈴木 Ani-Art BIGアクリルスタンド」を使用しております。

鈴木、谷、山田、西、平、東、渡辺、佐藤のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全8種（鈴木、谷、山田、西、平、東、渡辺、佐藤）

サイズ：本体：（約）19×10.9cm 台座：（約）直径6cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼Ani-Art A3マット加工ポスター

※画像は「鈴木 Ani-Art A3マット加工ポスター」を使用しております。

鈴木、谷、山田、西、平、東、渡辺、佐藤のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全8種（鈴木、谷、山田、西、平、東、渡辺、佐藤）

サイズ：A3

素材 ：紙

■TVアニメ「正反対な君と僕」とは

いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。

「ジャンプ＋」にて2024年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞、「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マガデミー賞」作品賞など数多くのマンガ賞を受賞した阿賀沢紅茶による原作をラパントラックがTVアニメ化。

MBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時～放送中！ABEMA、Prime Videoにて毎週日曜午後5時30分～最速配信中！

■正反対な君と僕 公式

https://x.com/seihantai_x

■TVアニメ「正反対な君と僕」公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/seihantai_anime/

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1805?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

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住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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