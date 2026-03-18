恋人がいない女性の96.00％が「異性との出会いがない」と回答｜出会いがない女性の実態と男性が初対面で好印象を抱くポイントを調査（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、恋人がいない成人女性100人および、出会いを求めている成人男性100人を対象に、「出会いがない女性の実態」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 恋人がいない女性が「異性との出会いがない」と感じている割合

● 出会いがないと感じている女性が自認する特徴

● 男性が初対面で「好印象」と感じる女性の特徴

について、複数の選択式アンケートを実施し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問における回答傾向を中心に、調査結果を公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/no-dating-women/

1.恋人がいない女性の96.00％が「出会いがない」と回答

恋人がいない成人女性100人に「現在、異性との出会いがないと感じていますか？」と尋ねたところ、「はい」96人（96.00％）、「いいえ」4人（4.00％）となりました。

【内訳（人数）】

● はい：96人（96.00％）

● いいえ：4人（4.00％）

恋人がいない女性の大多数が、現在の生活の中で「異性との出会いがない」と感じていることが明らかになりました。

2.出会いがない女性が自認する特徴は「インドア」「受け身」「職場環境」が上位

「出会いがない」と回答した成人女性96人に「ご自身に当てはまると思う特徴（複数回答可）」を尋ねたところ、上位は以下の通りでした。

【主な回答（人数／割合）】※n=96、複数回答可

● 趣味がインドア：37人（38.54％）

● 恋愛は基本的に受け身：35人（36.46％）

● 職場に独身男性が少ない：30人（31.25％）

● 仕事が忙しくて時間がない：27人（28.13％）

● 自分に自信がない：25人（26.04％）

● 身だしなみに無頓着：15人（15.63％）

● 過去の恋愛にトラウマがある：10人（10.42％）

● 男性への理想が高い：8人（8.33％）

出会いがないと感じている女性の回答では、「趣味がインドア」「恋愛は基本的に受け身」「職場に独身男性が少ない」が、いずれも3割を超えて上位となりました。

出会いの少なさを、行動範囲や恋愛スタンス、身近な生活環境と結びつけて捉えている人が多いことが分かります。

3.男性が出会うために利用している方法は「マッチングアプリ」が最多

出会いを求めている成人男性100人に「女性と出会うために利用している方法」を尋ねたところ、1位は「マッチングアプリ」47人（47.00％）となり、「友人・知人の紹介」46人（46.00％）が僅差で続きました。

【ランキング（人数／割合）】※n=100

● 1位：マッチングアプリ 47人（47.00％）

● 2位：友人・知人の紹介 46人（46.00％）

● 3位：職場や取引先 32人（32.00％）

● 4位：趣味・習い事 29人（29.00％）

● 5位：合コン 23人（23.00％）

● 6位：恋活・婚活イベント 18人（18.00％）

● 7位：相席居酒屋・相席ラウンジ 14人（14.00％）

● 8位：X・Instagram 10人（10.00％）

● 9位：ナンパ 8人（8.00％）

● 10位：行きつけのバー 7人（7.00％）

参考として、男性側が実践している出会い方を見ると、「マッチングアプリ」と「紹介」が拮抗し、次いで「職場・取引先」「趣味・習い事」が続く構図となりました。

「出会いがない」と感じている女性が多い一方で、出会いを求める男性はさまざまな出会い方を実践していることがわかります。

4.【男性100人】初対面で好印象の決め手は「笑顔」「清潔感」が突出

成人男性100人に「初対面で『第一印象がいい』と感じる女性の特徴（複数回答可）」を尋ねたところ、上位は「笑顔がステキ」62人（62.00％）、「清潔感がある」60人（60.00％）となりました。

【主な回答（人数／割合）】※n=100、複数回答可

● 笑顔がステキ：62人（62.00％）

● 清潔感がある：60人（60.00％）

● 元気で明るい性格：45人（45.00％）

● 話をしっかり聞いてくれる：43人（43.00％）

● 言葉遣いがキレイ：42人（42.00％）

● 細かい気遣いができる：37人（37.00％）

● 店員さんへの態度が丁寧：31人（31.00％）

● 食事マナーを守れている：19人（19.00％）

● リアクション上手：18人（18.00％）

● その他：2人（2.00％）

初対面の好印象では、「笑顔」と「清潔感」がいずれも6割前後で上位となり、他項目より高い水準でした。

調査結果まとめ

本調査では、以下の点が明らかになりました。

● 恋人がいない女性のうち、出会いがないと感じている人は96.00％

● 出会いがない女性の自認特徴は「インドア」「受け身」「職場に独身男性が少ない」が上位

● 男性の出会い方は「マッチングアプリ」と「紹介」が拮抗し、「職場」「趣味」が続く

● 初対面の好印象は「笑顔」「清潔感」が上位

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/no-dating-women/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：恋人がいない成人女性100人・出会いを求めている成人男性100人

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2026年1月16日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/no-dating-women/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/