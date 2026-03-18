大阪古墳墓にて、年2回の永代祭祀『御霊祭』を斎行いたします。「古墳墓」という神道施設で執り行われる、神仏習合の供養のかたちを取材公開

株式会社 前方後円墳

当社では、「古墳墓」という本来神道的な性格を持つ墓所において、神職による祭祀と住職による読経という二つの祈りが重ねられ、日本古来の祈りのかたちである「神仏習合」の祭祀・供養が執り行われることに、大きな意義があると考えています。



『御霊祭』は、古墳墓に眠るすべての御霊の安寧を祈る祭祀であり、ご契約者の方々にご参列いただく重要な行事です。ご契約者様へはすでにご案内を配信しており、本記事はメディア関係者様向けの取材案内としてお知らせするものです。

『御霊祭』について野田ほたるローズガーデン古墳墓での『御霊祭』の様子

「古墳墓」では、古墳墓に眠るすべての御霊の安寧を祈る祭祀として、年に2回『御霊祭』という神式の最も丁寧な祭祀をおこなっています。



・年２回、春分の日と秋分の日の頃に、神社と寺院それぞれの神職・住職により古墳墓に眠るすべての御霊の安らかなることを祈る祭祀と供養が、永代にわたり執り行われます。・式年祭に当たる節目ごとに、故人様のお名前をお一人お一人本名で読み上げ、 御霊の安寧をお祈りする丁寧な祭祀を行います。 ※式年祭（ご逝去後 1年・3 年・5 年・10 年・20 年・30 年・40 年・50 年その後は100 年ごと）

・神職による祭祀と、住職による読経が執り行われ、神仏両方の形式による祈りが完結します。

神仏習合の永代祭祀・供養

各古墳には、祭祀や供養をお務めいただく神社・寺院があり、日本古来の「神仏習合」のかたちを受け継いでいます。

古くから日本では、二つの祈りの形があります。神社で行われるのは御霊を鎮める「祭祀」、お寺で行われるのは故人の冥福を祈る「供養」です。

「古墳墓」は、

・永代祭祀、供養

・後継者不要

・毎年の管理費不要

といった特徴を備えており、永代にわたって丁寧な祭祀と供養を行うことをお約束しています。



ご遺族に代わって提携の神社・寺院が御霊の安寧を祈り続けることで、「きちんと供養され続けるのか」という不安に対して、多くのお客様から安心と信頼のお声をいただいています。

大阪メモリアルパーク古墳墓 御霊祭

◼︎日時

令和8年3月21日（土）

午前9時30分より斎行（受付開始：9時00分）

◼︎場所

大阪メモリアルパーク 古墳墓前

〒574-0012 大阪府大東市龍間271-8

◼︎祭祀概要

・読経 大光山不動院住職

・御霊祭 石切劔箭神社神職

・ご挨拶 竹田恒泰（株式会社前方後円墳 代表取締役）

※駐車場には限りがありますので事前にお申込みください。

大阪メモリアルパーク古墳墓

▼ 大阪メモリアルパーク古墳墓 ▼

https://madoguchi.kofun.co.jp/products/detail/9 (https://madoguchi.kofun.co.jp/products/detail/9)



▼ 大阪メモリアルパーク古墳墓 ドローン映像 ▼

https://youtu.be/EwunGJ5uzZg?si=dxMJ-S7woR1Ar2o-

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・当社の取り組みや新サービスのご紹介

・全国の古墳墓開発状況

・ご指定地域の新規古墳墓に関する情報

・ご指定地域の現地説明会、現地見学会の情報

当社サイト『古墳の窓口』は、古墳墓のご契約、納骨・祭祀の予約、式年祭・年忌法要の確認まで、お申し込みからご契約後に必要な各種機能を備えています。

▼ 『古墳の窓口』 ▼

https://madoguchi.kofun.co.jp/

メディア取材・見学について

神職による祭祀や住職による読経など、神道施設である「古墳墓」において執り行われる神仏習合の永代祭祀『御霊祭』の様子を現地でご取材いただけます。

また、『御霊祭』の様子と併せて「古墳墓」を含む霊園全体の景観や設計についてもご取材いただけます。

取材をご希望の場合は、事前に下記までお問い合わせください。

報道関係者のお問い合わせ

株式会社 前方後円墳

広報担当：丸茂

電話番号：03-6453-6662

メール：marumo@kofun.co.jp

会社概要

会社名：株式会社前方後円墳

代表取締役：竹田恒泰

所在地：東京都港区芝五丁目13番16号

設立年月日：令和6年4月1日

販売サイト：『古墳の窓口』https://madoguchi.kofun.co.jp (https://madoguchi.kofun.co.jp)

公式HP：https://kofun.co.jp/ (https://kofun.co.jp/)

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