エリザベス2世 生誕100周年記念・英国王立造幣局ロイヤルミント発行のコインが登場！

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「イギリス 2026 エリザベス2世生誕100周年記念 プルーフ金/銀貨」を、2026年3月18日（水）に発売いたしました。

商品概要

1926年4月21日に誕生したエリザベス2世は、英国史上最も長く在位した君主として知られています。

1952年、わずか27歳で王位に就いて以来、世界が大きく変化する時代の中で、常に英国の象徴として国民を支え続けました。英国王立造幣局ロイヤルミントはその治世の間、エリザベス2世が描かれた英国のすべての公式流通貨幣および記念貨幣を製造してきました。

そして2026年、女王の誕生から100年という節目を迎えるにあたり、その偉大な生涯と歴史的な治世を称える特別なコインシリーズが発行されます。

今回は特別なシリーズとして、コインのサイズによって2種類の異なるデザインが採用されています。

ひとつは、紋章芸術家ティモシー・ノード（Timothy Noad）氏によるデザイン。

エリザベス2世が眠るウィンザー城の聖ジョージ礼拝堂の鉄細工装飾から着想を得た、気品あるデザインとなっています。

もうひとつは、デザイナーのヘンリー・グレイ（Henry Gray）氏による作品。

英国を構成する4つの国を象徴するモチーフを、オークの枝とともに織り込んだ象徴的なデザインが特徴です。

さらに今回のコレクションには、エリザベス2世の人生における重要な節目を表現した特別セットも登場します。

2026年4月21日、エリザベス2世生誕100周年当日に鋳造された数量限定の「セレブレーション・ソブリン」や、カナダ王立造幣局とのコラボレーションによる特別な2枚プルーフ銀貨セットも発行予定となっており、コレクターにとって見逃せないラインナップとなっています。

2026年のコイン界を代表するテーマのひとつとなることが期待される本シリーズ。



ぜひお好みのサイズや仕様で、この歴史的な記念コインをコレクションにお迎えください。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=536

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

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＜コーポレートサイト＞

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株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業