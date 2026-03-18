【デクセリアルズ】6年連続で「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

デクセリアルズ株式会社

デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、経済産業省と日本健康会議※1が共同で実施する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたので、お知らせします。2021年以降6年連続で認定されています。

「健康経営優良法人認定制度」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。

当社は、パーパス「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」※2を掲げ、人と技術を掛け合わせ、新たな進化を生み出し、心地よく暮らせる世界を目指しています。そして、社員一人ひとりが自分の持てる力を精いっぱい発揮できる企業であり続けることを目指し、健康経営の推進に取り組んでいます。

健康経営ロードマップ※3に沿って、2021年度よりさまざまな取り組みを推進しています。2024年度は、「健康の可視化」によるデータヘルスの定着と、社員が自らセルフケアを推進できる体制づくり、2025年度は、健康への取り組みを可視化できる社内ツールを活用し、1年間の活動状況を部単位で表彰する「健康表彰」制度も新たに設けました。部全体で健康状態の維持・向上に寄与する活動に取り組むことで、社内コミュニケーションの活性化をはかっています。

また、社員の健康への関心を高める取り組みを通年で実施しており、快眠や禁煙などの健康をテーマとしたセミナーや各種イベントを年間16回開催しています。年に4回実施しているウォーキングイベントの参加者は年々増加しており、現在では約50％の社員が参加しています。

これからも、さまざまな施策を通じて、社員一人ひとりが健康かつ安全に働くことで能力を発揮できる環境づくりに努めてまいります。

※1 日本健康会議：少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体。

※2 デクセリアルズ、新たにパーパス・ステートメントを策定｜デクセリアルズ株式会社(https://www.dexerials.jp/news/2024/news24026.html)

※3 健康経営｜サステナビリティ｜デクセリアルズ株式会社(https://www.dexerials.jp/sustainability/social/health.html)

以 上

＜会社概要＞

当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（経営理念と企業ビジョン、パーパス | 会社情報 | デクセリアルズ株式会社 (dexerials.jp)(https://www.dexerials.jp/profile/vision.html)）としてかかげています。

会社名：デクセリアルズ株式会社

本社：栃木県下野市下坪山1724

代表者：代表取締役社長 新家 由久

設立： 2012年6月20日

公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/