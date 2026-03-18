岡山市様、大規模β´モデルの構築にSePを活用　LGWAN接続系業務専用の900台のPC削減に成功

ハミングヘッズ株式会社

ハミングヘッズ株式会社(本社：東京都江戸川区)は、岡山県岡山市様に情報漏洩対策ソフト「Security Platform」(以下、SeP)をご導入いただいた経緯などを、事例紹介という形で発表いたします。



大規模なβ´モデルへの移行を果たされた岡山市様は、メインの業務端末を LGWAN 接続系からインターネット接続系へ移行する際のセキュリティ対策としてSePをご採用されました。

また移行に際し、特定のLGWAN接続系業務に必要と試算されていた端末約1,000台をセパレートオプションの活用により900台以上削減することに成功されています。利便性とセキュリティの双方をSePの活用によって高められた岡山市様に、その取り組みについてお話を伺いました。

ハミングヘッズ ロゴ詳細を見る :https://www.hummingheads.co.jp/sep/casestudy/okayama-city.html

◆遅れる自治体のβ´モデルへの移行

ガバメントクラウド節目の2025年度末でも移行率は低いまま

基幹系の業務をクラウド上に集約させる『ガバメントクラウド』への移行など、政府としては自治体のクラウド利用を推進しています。例えば2025年に総務省が出した『デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン』ではシステムのDXやクラウド化などを念頭に置いた運用管理についての記述がされています。

クラウド利用に関して相性が良いのはインターネット接続系に業務を多く置くβ´モデルです。総務省による令和6年の情報セキュリティポリシーガイドライン改定で、個人情報に関してはセキュリティが厳格なインターネット環境での取り扱いが部分的に認められるようになりました。こうして制度的にもクラウド・DX・β´モデルへの移行は後押しされています。しかしβ´モデルへの移行は進んでいないのが現状です。

A10ネットワークス株式会社の調査によると、2025年現在、αモデルの自治体は82％、一方で大半の業務をインターネット接続系統に移行したβ´モデルを利用しているのはわずか６％です。

移行が進んでいない理由については数多あります。移行コスト、運用負荷などの問題のほかにも、インターネット接続系統に多くの業務を移行させることによるセキュリティの懸念なども要因としてあるようです。

移行が進んでいない理由については数多あります。移行コスト、運用負荷などの問題のほかにも、

インターネット接続系統に多くの業務を移行させることによるセキュリティの懸念なども要因としてあるようです。

◆β´モデル移行後の出口対策・情報セキュリティにSePを活用

ガイドラインに沿った簡単な端末の廃棄までできて業務負担減

岡山市様

岡山市様には、β´モデル移行で想定されている高度な情報セキュリティ体制のイメージと、SePの多彩な機能は非常に親和性が高いことをご評価いただきました。

結果としてSePを活用した環境ならβ´モデル移行後のインターネット接続系統の情報セキュリティに問題がないということで、SePをセキュリティ対策の軸にした構築を進められています。

岡山市様はβ´モデル移行に向けて、職員様へのヒアリングを実施され、LGWAN接続系に残す業務を洗い出された結果、当初は追加で1,000 台ほどの端末が必要という試算をされました。しかし、新庁舎に移動した際にはフリーアドレス化も想定している中で、業務に必要だからと通常の端末に加えて、専用の業務端末を持つ複数台運用は現実的ではないとご判断されました。

そこで、セパレートオプションを利用し、１台の端末で必要な業務環境へ切り替えを行う構成としたことで、専用の端末は100台程度あれば十分という結論に至り、結果として900台の端末削減を実現されています。

また庁内の端末破棄に際しては「ストレージエンクリプションオプション」を活用されています。リース品の端末を更改時にガイドラインで要求される端末破棄要件に沿わせるため「ストレージエンクリプションオプション」の「データ抹消ツール」を使い暗号化消去をされています。本来多くの手間がかかる端末破棄が迅速にできたとのことで大変ご好評をいただきました。

今後も様々な業務をセパレートオプションで巻き取るなどしてSeP活用の幅を広げられようとしている岡山市様。導入事例の詳細はこちらからご確認ください。

https://www.hummingheads.co.jp/sep/casestudy/okayama-city.html

SeP詳細 :https://www.hummingheads.co.jp/sep/index.html

※本内容は、2026年3月現在のものです。製品・サービス内容・仕様については事前の予告なしに変更されることがあります。

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※セキュリティプラットフォームの著作権その他一切の知的財産権はハミングヘッズ株式会社に帰属します。

※ハミングヘッズ、ハミングヘッズセキュリティプラットフォームはハミングヘッズ株式会社の登録商標です。

SeP ロゴ会社情報

ハミングヘッズ株式会社

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事業内容：コンピュータプログラムの開発・販売及びコンサルタント業務

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