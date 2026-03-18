B AND A(ビーアンドエー)広島駅ビルminamoa(ミナモア)店１周年を記念して、期間限定POPUPやノベルティなど、特別な3つのイベントを開催。

株式会社フィル・エ・クチーレ

(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「BASIC AND ACCENT」とリンクしたブランド「B AND A(ビーアンドエー)」。昨年オープンした広島駅ビルminamoa(ミナモア)店が、一周年を迎えます。

よりお客様に愛されるショップを目指し、今回は、特別なPOPUPやノベルティなど、特別な周年イベントを3月18日(水)より開催いたします。

イベント概要

会期:2026年3月18日(水)～2026年3月31日(火)

開催場所:B AND A(ビーアンドエー)広島駅ビルminamoa(ミナモア)店

営業時間:10:00～20:00

住所:〒732-0822 広島県広島市南区松原町2－37 広島駅ビルminamoa(ミナモア) 2階東

Event 01. TARASUKIN BONKERS POPUP

TARASUKIN BONKERS【タラスキン ボンカース】は、南伊豆の暮らしの中で見つけた汎用的な素材の輝きをデザインに取り込んでいます。

例えば、畑でみかんの収穫用に使われる網や、農業用の網、波止場で見かけるロープワークなど、そのどれもが地域で生き生きと使われているものたちです。

都会では気づくことのなかった汎用的な素材の輝きを詰め込み、TARASUKIN BONKERSの独特な視線で仕上げられた愛らしいアイテムの数々をご紹介します。

初めてTARASUKIN BONKERSに出会ったとき、その都会的なセンスに惹かれました。

さらに、随所に感じられる丁寧な仕事と、伊豆半島最南端でのふたりの暮らしから導き出されたデザインは、まさにTARASUKIN BONKERSならではの魅力です。

今回は、そんなこだわりの詰まったTARASUKIN BONKERSのアイテムをミナモア店にて展開いたします。ぜひ、店頭にてご覧くださいませ。

TARASUKIN BONKERS公式サイト：https://www.tarasukinbonkers.com/

TARASUKIN BONKERS公式Instagram：https://www.instagram.com/tarasukinbonkers/

Event 02. Kis Keramia POPUP

ハンガリーの陶器フラワーブランド「Kis Keramia(キスケラミア)」。

陶器ならではの艶やかさと、色の鮮やかさが魅力です。陶器の花はハンガリーの伝統的な陶器技術を受け継ぐ熟練職人によって、すべて手作りで仕上げられています。カラー、デザインが豊富で、組み合わせる楽しさも魅力の一つ。

今回は、普段よりボリュームアップしたラインナップで展開いたします。

この機会にぜひ、店頭でご覧ください。

Kis Keramia公式サイト：https://kiskeramia.handcrafted.jp/

Event 03. 先着100名様にノベルティをプレゼント

3,300円以上お買い上げのお客様にノベルティをご用意しております。



※先着100名様、なくなり次第終了とさせていただきます。

※周年イベントに関しては、広島駅ビルminamoa(ミナモア)店のスタッフまでお問合せください。

1周年を迎えて―

「BASIC AND ACCENT」とリンクする新たなブランド「B AND A(ビーアンドエー)」。

ミナモア店は1号店としてオープンし、おかげさまで1周年を迎えました。

お店に足を運んでくださったすべてのお客様の支えがあったからこそと、スタッフ一同心より感謝申し上げます。

これからも、訪れるたびに新しい発見と笑顔が生まれる場所であり続けられるよう、歩んでまいります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

PR TIMES掲載内容に関してのお問い合わせはこちら

担当：多賀(タガ)

MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp

TEL：082-879-0204

BASIC AND ACCENT

2015年、東京 自由が丘に第一号店となる路面店をオープン。着心地の良いベーシックなウェアやアクセントになるアクセサリー、毎日の生活を彩る食器やインテリア雑貨を扱う全国14店舗（1店舗B AND A・2026年2月時点）を展開している。

公式ウェブサイト：https://basicandaccent.com

公式インスタグラム

BASIC AND ACCENT：https://www.instagram.com/basic_accent/

B AND A：https://www.instagram.com/b_and_a0324/

公式オンラインストア：https://basicandaccent-online.com

運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ

(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)

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