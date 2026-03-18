現場の「測量DX」を短時間でアップデート！新型LiDAR「DJI ZENMUSE L3」解説セミナーを4月7日（火）福岡で開催｜参加無料・先着5名

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンの導入・運用支援を行う株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、セキド福岡（運営：株式会社レイメイセキド）主催にて、2026年4月7日（火）に福岡県福岡市で無料セミナー「『DJI ZENMUSE L3』発売記念！ドローン測量データ活用セミナー in 福岡」を開催します。

本セミナーでは、2025年11月に発表された新型レーザー測量モジュール「DJI Zenmuse L3（ゼンミューズ L3）」について、DJIソリューションエンジニアが詳しく解説します。ドローン測量の基礎から、取得データの見方、解析結果、実務での活用イメージまでを、データ取得～解析～活用の流れで整理できる内容です。少人数制のため、導入構成や更新判断のポイントをその場で確認しながらご質問いただけます。導入検討を具体的に進めたい方に適した実践的なセミナーです。

先着枠は限られています。参加をご希望の方は、お早めにお申し込みください。

［メディア関係者の皆さまへ］

当日は、機材展示やデモ画面の撮影が可能です。ご取材をご希望の方は、媒体名・撮影内容・インタビュー希望をお申し込みフォームの備考欄にご記入ください。

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制／先着5名）▼

https://sekido-rc.com/?pid=189315538

Zenmuse L3を「測量データ活用」の流れで理解する

「ドローンで行う測量とは？」という基本から、Zenmuse L3の特長、取得データの見方、活用事例までを、現場の運用を想定してわかりやすく解説します。導入検討中の方はもちろん、既にドローンを導入していて新型機・新型LiDARへの更新を検討している方にも、“次に何を検討すべきか”の判断材料を持ち帰っていただける内容です。

少人数制で疑問・不安をその場で解消

先着5名の少人数制により、導入構成や運用方法、既存業務との組み合わせなど個別具体の相談が可能です。ドローン国家資格や補助金活用についても案内します。

［お客様からのコメント（一部）］

・「導入事例を資料で紹介していただき、導入のイメージに繋がった」

・「最新の情報を聞けてよかった」

・「各製品を比較検討することができる機会となった」

・「購入前に導入構成の相談ができてよかった」

・「ドローンの導入にも補助金を活用できることを知ることができた」

ドローン測量データ活用セミナーはこんな方におすすめ

・ドローン測量をこれから始めたい事業者

・既に導入済みで新型機・LiDARへの更新を検討している事業者

・建設・土木・測量事業者、建設コンサルタント

・補助金・助成金を活用して導入を検討している事業者

・官公庁・自治体関係者、提案を行う事業者

・ドローンの本格導入を検討している方

「DJI ZENMUSE L3」発売記念 ドローン測量データ活用セミナー in 福岡 概要

日時： 2026年4月7日（火）14時00分～15時15分（受付 13時50分～）

会場： DJI認定ストア福岡博多

〒812-0029 福岡市博多区古門戸町5-15

（中洲川端駅 7番出口より徒歩8分）

定員： 先着5名（定員に達し次第締切）

費用： 無料

形式： 屋内で行う座学セミナー（雨天でも実施）

内容： ・ドローンで行う測量とは？

・DJI Zenmuse L3 徹底解説

・データ解析結果・レーザー測量精度の説明

・ドローン測量データ活用事例の紹介

・その他関連ソリューションの紹介

・ドローン国家資格・補助金活用の案内

▶お申し込みはこちら（参加無料・各回先着5名）

https://sekido-rc.com/?pid=189315538

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上が参加しています。本イベントもその実績を踏まえ、現場ニーズに基づいた実用的な内容で、ドローン測量データの活用と導入検討を力強くサポートします。

紹介対象製品

・DJI MATRICE 400（産業用フラッグシップ機）

高精度な測量やインフラ点検、災害対応に適した次世代産業用フラッグシップドローンです。最大59分の飛行時間と6kgのペイロードに対応し、Zenmuse L3などの高性能センサーを搭載可能。O4 Enterprise Enhanced伝送や全天候型設計により、安定した運用を実現。自動化や遠隔操作にも対応し、現場の省力化と安全性を大幅に向上させます。

https://sekido-rc.com/?pid=186940565

・DJI ZENMUSE L3（レーザー測量用モジュール）

DJIの次世代高精度空撮LiDARシステムで、反射率10％の対象物に対しても最大950mの測距が可能な長距離LiDARを搭載しています。デュアル100MP RGBマッピングカメラと高精度POSシステムにより、地理空間データの取得を加速し、1日あたり最大100km²のカバー率を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=189239755

ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方にドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

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【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニーです。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都港区と福岡県福岡市にてDJI認定ストアを、神奈川県横浜市にてドローントレーニングセンターを運営しております。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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