林鼓子さん自身初の写真集が誕生日の5月15日(金)に発売決定！　本日より予約スタート！

株式会社イマジカインフォス

『キラッとプリ☆チャン』の桃山みらい役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役や、『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』椎名立希役で活躍中の声優/俳優・林鼓子さんのファースト写真集が2026年5月15日（金）に発売されることが決定！ 先行イメージカットと共に法人特典やイベントの詳細が解禁された。

『林鼓子1st写真集（仮）』先行イメージカット『林鼓子1st写真集（仮）』先行イメージカット『林鼓子1st写真集（仮）』先行イメージカット『林鼓子1st写真集（仮）』先行イメージカット

林鼓子さん24歳の誕生日に発売となる今作の撮影地は南国・マレーシア。常夏の楽園での撮り下ろしでは、日差しの下ではしゃぐ等身大の姿から、本人発案の『オフィーリア』をイメージした全身びしょ濡れカット、距離感の近い部屋着のシチュエーションほか、“初めての挑戦”として数パターンの水着にもチャレンジ！ 10代から声優として活動をスタートし、最近では舞台俳優としての活躍も目覚ましい林さんの新境地が詰め込まれた一冊となっている。写真集の編集・制作は声優グランプリが担当している。

撮影／東 京祐

林鼓子さんコメント

『林鼓子1st写真集』の発売が決定しましたー！ 今回の写真集では、私とみんなが旅行しているような気持ちになってくれると思いますし、私自身“初めての挑戦”がありますので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです！

各書店では本日より特典付きで予約受付スタート。4月5日(日)までの早期予約キャンペーンでは、インフォスクエアで対象期間内に予約した方には、1冊購入で【林鼓子さん直筆サイン入り写真集】をもれなくお届けするほか、3冊購入で【林鼓子さんソロチェキ会（チェキお渡しあり）】にもご招待いたします！（※先着順）

さらに、限定カバーやアナザーフォトブック、アクリルスタンドなど各専門店にて限定版／特典付き写真集を販売！

早期予約キャンペーン

2026年３月18日(水) ～ 4月5日(日)

期間内にインフォスクエアにて『林鼓子1st写真集（仮）』をご購入の方に、早期予約キャンペーンを実施！

【1冊購入】※通常版・限定版いずれも対象

・写真集に林鼓子さん直筆サインを入れてお届け！

【3冊セット】※通常版・限定版いずれも対象

・写真集に林鼓子さん直筆サインを入れてお届け！

・5月30日(土)開催の【林鼓子さんソロチェキ会】に先着でご招待！

※写真集へのサイン入れは、１セットにつき1枚です。３冊セットご購入の場合も、サインが入るのは1冊のみとなります。

※購入したセットの数だけイベントの参加権が付与されます。

※スタッフが撮影したチェキを、林さんからお客様にお渡しいたします。ポーズは指定からお選びいただきます。

対象商品一覧はこちら

https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3166774(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3166774)

限定版・特典情報

アニメイト

共通特典

複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

※2種のうちランダムで1枚お渡し



アニメイトセット 4,290円(税込)

ボイスメッセージDLシリアル付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3422959/



通常版 3,850円(税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3422957/

ゲーマーズ共通特典複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド※2種のうちランダムで1枚お渡し

限定版 5,170円(税込)

アナザーフォトブック付き

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10880451/

【超】限定版 6,930円(税込)

アナザーフォトブック＆アクリルスタンド付き

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10880452/



通常版 3,850円(税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10880448/

AKIHABARAゲーマーズ本店、ODAIBAゲーマーズ、ゲーマーズ池袋Bookstore、ゲーマーズオンラインショップでご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、【店舗限定複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド】（共通絵柄）をプレゼント！

インフォスクエア

早期予約特典１.

1冊購入で写真集へサイン入れ

※2026年4月5日（日）23:59までの早期予約者限定

※限定版・通常版いずれも対象

限定版

https://infosquare.shop/?pid=190903888

通常版

https://infosquare.shop/?pid=190903971



早期予約特典２.

3冊セット購入で5月30日(土)開催の発売記念イベントにご招待（先着）

※2026年4月5日（日）23:59までの早期予約者限定

https://infosquare.shop/?pid=190901985



共通特典１.

インフォスクエア限定カバー

※通常版のカバーは付きません

共通特典２.

複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

※2種のうちランダムで1枚お渡し



限定セット 11,000円(税込)

B2タペストリー＆メイキングDVD＆缶バッジ3個セット付き

https://infosquare.shop/?pid=190903888

通常版 3,850円(税込）

https://infosquare.shop/?pid=190903971

Amazon

特典

Amazon限定カバー

https://www.amazon.co.jp/dp/4074635852

イベント情報

アニメイト、ゲーマーズ、インフォスクエアで写真集をご予約・ご購入いただいた方を対象に、発売記念イベントを開催！

イベント概要

インフォスクエア早期予約者対象イベント

【対象法人】インフォスクエア

【応募方式】応募期間中に3冊セットご予約と同時に応募完了

※イベント参加券は数に限りがございます。販売予定枚数に達した場合は、受付期間内でも受付を終了いたしますのでご注意ください。

【対象期間】

2026年3月18日(水)～4月5日(日)

【日程・会場・イベント内容】

5月30日(土)＠都内某所

…林鼓子さんソロショットチェキ＆お渡し会

※写真集へのサイン入れは、１セットにつき1枚です。３冊セットご購入の場合も、サインが入るのは1冊のみとなります。

※購入したセットの数だけイベントの参加権が付与されます。

※スタッフが撮影したチェキを、林さんからお客様にお渡しいたします。ポーズは指定からお選びいただきます。

アニメイト・ゲーマーズ購入者対象イベント

【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ

【応募方式】抽選

【応募期間】2026年6月8日（月）まで

【日程・会場・イベント内容】

7月4日(土)＠都内某所

…写真集サイン会（好きなページに宛名＆サイン）

7月5日(日)＠大阪府内某所

…写真集サイン会（好きなページに宛名＆サイン）

【当選通知】

2026年6月中旬頃予定

アニメイト イベント詳細▼

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115099

ゲーマーズ イベント詳細▼

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7226

写真集発売記念 パネル展

＜開催店舗＞

AKIHABARAゲーマーズ本店

（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）

ODAIBAゲーマーズ

（東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ シーサイドモール 1F）

＜展示期間＞

2026年5月13日（水）～ 2026年5月24日（日）

＜プレゼントキャンペーン＞

「あなたのお名前」&「直筆サイン・コメント」入り展示パネル

ゲーマーズ全店舗、ゲーマーズオンラインショップにて『林鼓子1st写真集（仮）』をご予約・ご購入（下記期間中）いただいた方に、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」をお渡し。ご応募者様より抽選でプレゼント！

【プレゼント応募用紙配布期間】

2026年5月13日（水）～ 2026年6月14日（日）

※商品が搬入され次第、キャンペーン開始

『林鼓子1st写真集（仮）』

発売日：2026年5月15日（金）

価格：3,850円（税込）

仕様：A4判 112ページ オールカラー

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。