TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の描き下ろし 歩みver. 各種商品などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の商品の受注を3月13日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/190,458,1708?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

灰廻航一、ポップ☆ステップ、ナックルダスター、相澤消太、山田ひざし、白雲朧の描き下ろしビジュアルをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（最大約）70×53mm以内 台座：（約）直径35mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ヴィジランテ 歩みver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングビジュアルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 歩みver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 灰廻航一 歩みver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全6種（灰廻航一、ポップ☆ステップ、ナックルダスター、相澤消太、山田ひざし、白雲朧）

サイズ：本体：（約）22×9cm 台座：（約）9.2×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 灰廻航一 歩みver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種（灰廻航一、ポップ☆ステップ、ナックルダスター、相澤消太、山田ひざし、白雲朧）

サイズ ：本体：（約）16.3×6.8cm 台座：（約）8×4.2cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし 灰廻航一 歩みver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全8種（灰廻航一、ポップ☆ステップ、ナックルダスター、相澤消太、山田ひざし、白雲朧、ヴィジランテ、相澤消太・山田ひざし・白雲朧）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼トレーディング場面写ホログラム缶バッジ

灰廻航一、ポップ☆ステップ、ナックルダスター、キャプテン・セレブリティ、イレイザーヘッド、インゲニウム、オールマイト、蜂須賀九印、スタンダールの印象的なシーンをホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ヴィジランテ 場面写ホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/190,458,1708?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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