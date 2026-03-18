「毛穴撫子」の期間限定POPUPイベント『みんなおいでよ♪撫子商店街 in天神ロフト』を開催！

株式会社石澤研究所

株式会社石澤研究所（東京都渋谷区）は、期間限定POPUPイベント『みんなおいでよ♪撫子商店街 in天神ロフト』を2026年3月24日（火）～4月15日（水）に開催いたします。

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/event/202603-tenjin-loft/

『みんなおいでよ♪撫子商店街 in天神ロフト』について

「毛穴撫子」のレトロで可愛い世界観がギュッとつまった期間限定POPUPイベントが、九州初上陸！

金～日曜限定の福引き抽選会や撫子ちゃん風の似顔絵シールがつくれる体験、月～木曜限定の購入金額に応じたアクリルチャームプレゼント、イベント限定セットの発売など…様々なお楽しみをご用意いたします。

さらに、スキンケアをはじめ、入浴剤やメイク、オーラルケアまで幅広いラインナップを誇るブランド「毛穴撫子」の製品が勢ぞろい！こんなアイテムあったんだ！と新たな出会いがあるかも？

1．【金～日曜限定】ハズレ無し！豪華景品が当たる福引き抽選会

金～日曜限定で『撫子商店街 福引き抽選会』を実施いたします。

「お米シリーズ」全品セットや、オリジナルグッズが当たるチャンス！「毛穴撫子シリーズ」を1,000円（税込）以上ご購入または街頭配布の福引き券提示でご参加いただけます。みなさまのご参加をお待ちしております。

『撫子商店街 福引き抽選会』開催概要

【開催日】

2026年3月27日（金）、3月28日（土）、3月29日（日）、4月3日（金）、4月4日（土）、

4月5日（日）、4月10日（金）、4月11日（土）、4月12日（日）

【開催時間】12：00～19：00

※開催時間は、天神ロフトの営業時間とは異なります。

※スタッフ休憩のため、一時対応できない場合がございます。

【参加条件】

１.「毛穴撫子シリーズ」商品ご購入のレシートをご提示ください。1,000円（税込）お買い上げごとに１回ご参加いただけます。※当日発行のレシートに限り対象です。

２.西鉄福岡(天神)駅～天神ロフト周辺で配布している福引き券をご提示ください。

福引き券1枚につき1回ご参加いただけます。※お一人様1日1回まで

▽街頭配布期間：福引き抽選会実施日の12：00～18：00予定

※天候などにより、予告なく変更や中止となる場合がございます。

【景品】

1 等：毛穴撫子 お米シリーズ 全品セット

2 等：撫子雑貨店 撫子マグカップ＆撫子ちゃん アップサイクルオリジナルコースター

3 等：撫子ちゃん オリジナルプリングルス

4 等：毛穴撫子 お米のマスク＆毛穴撫子 ひきしめマスク 各1枚入り

参加賞：撫子ちゃん オリジナルステッカー（お好きなもの2枚）

2．【金～日曜限定】「毛穴撫子」～似顔絵シールを作ろう～なりきり撫子ちゃんMaker

毛穴撫子のキャラクター「撫子ちゃん」風の似顔絵シールが作れちゃう『なりきり撫子ちゃんMaker』が初登場！

写真を撮影すると、撫子ちゃんがおえかき！あなたのお顔が“撫子ちゃん風”に大変身！

似顔絵シールは、その場でプリントしてお持ち帰りいただけます。

どんな仕上がりになるかは、完成してからのお楽しみ♪みんなで撫子ちゃんになりきろう！

【開催日】

2026年3月27日（金）、3月28日（土）、3月29日（日）、4月3日（金）、4月4日（土）、

4月5日（日）、4月10日（金）、4月11日（土）、4月12日（日）

【開催時間】12：00～19：00

※開催時間は、天神ロフトの営業時間とは異なります。

※機器のメンテナンスやスタッフ休憩など、一時対応できない場合がございます。

※予定数に達し次第、終了となる場合がございます。

【参加方法】

ご来場の方、みなさまご参加いただけます。

※期間中お一人様1回まで

3．【月～木曜限定】オリジナルアクリルチャームをプレゼント！

イベント期間中の月～木曜限定で、「毛穴撫子シリーズ」の商品を1,000円（税込）以上お買い上げいただいた方に、「お米のマスク」10周年ロゴ入りパッケージのオリジナルアクリルチャーム（非売品）をプレゼント。

※開催時間は天神ロフトの営業時間に準じます。（最終日は17：00まで）

※レジまたはお近くのスタッフにお声がけください。

※1会計につき1点のお渡しとなります。

※当日発行のレシートに限り対象です。

※景品がなくなり次第終了いたします。

4．【イベント限定発売】大人気「毛穴かくれんぼ下地」ミラー付きセット

毛穴撫子 毛穴かくれんぼ下地（コンパクトミラー付き） 価格：1,925円（税抜 1,750円）

イベント期間中「毛穴撫子 毛穴かくれんぼ下地」に撫子ちゃんのコンパクトミラーが付いた、限定セットを発売いたします。

毛穴撫子 毛穴かくれんぼ下地（現品）

SNSで話題！ひと塗りで、毛穴消えちゃうメイク下地。気になる毛穴にクルクルとすりこむようにやさしくなじませれば、スベスベつるん肌のできあがり。コラーゲン、ヒアルロン酸、シルクなどの保湿成分配合で、毛穴かくれんぼしながらスキンケア。

撫子ちゃん オリジナルコンパクトミラー（非売品）

お花のカチューシャを付けたカワイイ撫子ちゃんのコンパクトミラーです。

手のひらに収まるサイズで持ち運びに便利！お出掛け時のメイク直しにも大活躍♪

『みんなおいでよ♪撫子商店街 in天神ロフト』開催概要

【開催日程】

2026年3月24日（火）～4月15日（水）

10：00～20：00（最終日のみ17：00まで）

※諸般の事情により本イベントの内容は予告なく変更、中止となる場合がございます。

【場所】

天神ロフト

福岡県福岡市中央区天神4-3-8 ミーナ天神4階 健康雑貨売場

https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=29

天神ロフト イベントページ

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/event/202603-tenjin-loft/

毛穴撫子について

カワイイ撫子ちゃんが目印！

「⽑⽳撫子」は、おかげさまで今年で19周年を迎えます！2007年に「重曹スクラブ洗顔」が発売されて以来、スキンケア、ボディケア、メイク、雑貨までさまざまなアイテムが誕生。

国内外で大人気の「お米のマスク」は2025年11月に発売10周年＆5億枚*突破！

今後もみなさまに喜んでいただけるアイテムをお届けします♪

*メーカー累計出荷ベース（2015/11/1～2025/10/31）

ブランドサイト『撫子タウン』

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/

石澤研究所公式サイト

https://www.ishizawa-lab.co.jp/