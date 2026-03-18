【串カツ田中の成功の、その先へ】ユニシアホールディングスへの社名変更に伴い、世界へ挑む第2創業期のコアメンバーを募集。

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社串カツ田中ホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）は、2026年3月1日付で「株式会社UNISIA（ユニシア）ホールディングス」へ社名を変更いたしました。

これに伴い、ともにグローバルライフスタイルサービス企業を目指す次世代のリーダ候補として2027年新卒採用を大幅に強化することをお知らせいたします。

社名変更についてはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000565.000027839.html

「脱・串カツ田中」と第2創業期の幕開け

これまで私たちは「串カツ田中」という強力なブランドと共に成長し、多くのお客様や従業員に支えられてきましたが、企業としてさらに大きなステージを目指す今、あえて「脱・串カツ田中」を掲げ、単一ブランドへの依存という「成功体験」から脱却する決断をしました。

ただ、決して「串カツ田中」ブランドを捨てるというわけではありません。串カツ田中は、当社にとって“原点”であり、“土台”であり、今後も大切にしていくブランドです。

では、どうして「脱」なのか。

当社は今後1,000店舗体制にむけて、事業領域の拡大や日本から世界へ進出していくことを目標としています。そのためには現状維持ではなく、商品やサービスの質の磨き上げや、プロフェッショナルな人材育成を推進し、串カツ田中を変革していかなければなりません。さらに、串カツ田中に次ぐ、新たな挑戦・新しい価値の創造し、企業価値の向上を目指す必要があります。「脱・串カツ田中」の「脱」というのは、「これまでの串カツ田中を越えていく」ことと、「串カツ田中に依存しない、新たな価値の創造」という両方の意味を指し、当社の意思表明でもあります。

新社名「UNISIA」には、「UNI（ひとつの）」と「SEA（海）」という意味が込められています。

クラフトレストランチェーンの「PISOLA」、インバウンド業態の「天のめしブランド」、デザイン制作を担う「UKYE」など、全く異なる個性を持つ多角的なブランド展開が加速する中で、多様な事業と人材が「ひとつ」のチームとなり、広い世界へ漕ぎ出していく強い意志の表れです。

食だけでなく、時間・空間・体験・記憶まで含めて価値を届ける。飲食を起点に、観光・体験・旅へ。「この会社があるから、この街が楽しい」そんな未来をつくるために、私たちは本気で挑戦をしていきます。

私たちが目指すのは、ブームではなく、長く必要とされ続ける価値を提供するグローバルライフスタイルサービス企業となることです。

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2027年新卒の採用活動の強化について

この世界に向けた私たちの挑戦を、共におこなう仲間を募集しています。

ユニシアでの成長は、決められた昇進ルートを歩くことではありません。まずは店舗というビジネスの最前線で「商売の手触り」と基礎を身につけます。

その後は、別ブランドへの異動や、人事・広報・商品開発など本社中枢の多彩なフィールドへ「越境」し、自らの手で自分だけのキャリアの地図を描ける無限の選択肢が広がっています。

最終的には、自らが事業責任者や新規事業プロデューサーとなり、まだ世の中にないインフラをゼロから創り出すことに挑戦することができます。用意されたレールを歩くのではなく、自らレールを敷き、高い山に挑むワクワク感を楽しみませんか。挑戦していい、失敗していい。本気で挑んだ経験は、結果以上にあなたを成長させます。日本が培ってきた情熱を胸に、「日本の力で世界を笑顔にする」使命を一緒に果たしましょう。あなたの若い力が、これからのユニシアを創ります。

コーポレートサイトおよびリクルートサイトについて

【コーポレートサイト】

https://unisia.co.jp

【リクルートサイト】

https://recruit.unisia.co.jp

タグライン＆ステートメントについて

【タグライン】

世界へ挑む、日本の力。ユニシア。

【ステートメント】

日本が培ってきた粘り強さと情熱を胸に、ユニシアは世界 へ挑みます。変化を恐れず、挑戦を楽しみ 、仲間とともに成長する。それが私たちの力の源 。日本の力で、世界を笑顔に。ユニシアはその使命を背負って進みます。

ユニシアのMVV

■Mission（理念・使命）

■Vision（目指す未来）

■Value（行動指針）ユニシアは6つの価値を提供します。

株式会社ユニシアホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL： https://unisia.co.jp

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／TI.LA.INC／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE