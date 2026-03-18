アドウェイズが2026年度の Google Premier Partner に認定されました

株式会社アドウェイズ

株式会社アドウェイズ(https://www.adways.net/)（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山田 翔、以下アドウェイズ）は、Google Partners プログラムにおいて2026年度 Premier Partner のステータスを獲得しました。

Google Partners プログラムは、顧客ブランドまたは企業の代理として Google 広告アカウントを管理する広告代理店または第三者企業を対象としています。このプログラムでは、最先端のツールやリソース、サポートを提供することで、プログラム参加代理店がクライアントのオンラインでの成長と成功をサポートできるよう後押しすることを目的としています。

Google は2月に、世界各国で高い成果を上げたデジタル マーケティング パートナーを対象に、その功績を称え、Google Partners プログラムの一環として Premier Partner ステータスを授与しました。この度アドウェイズは 2026年度の Premier Partner に認定されました。

アドウェイズは国内の Google Partners 参加代理店の上位3%に入っています。これは、Google 広告における高度な専門性に加え、新規クライアントとの関係を構築し、クライアントの成長を支援する十分なスキルと専門知識を有していることを示しています。

アドウェイズグループでは、今後も市場のニーズにいち早く対応し、全世界に「なにこれ すげー こんなのはじめて」を届け、当社に関わるすべての方々の可能性をひろげる「人儲け」の実現に向け、尽力してまいります。

株式会社アドウェイズについて https://www.adways.net/

2001年設立。2006年に東京証券取引所に上場。パーパスに、"全世界に「なにこれ すげー こんなのはじめて」を届け、すべての人の可能性をひろげる「人儲け」を実現する。"を掲げ、アプリ・Webの包括的なマーケティングを支援する広告事業、テクノロジーを駆使し新しい広告表現や広告効果最大化を実現するアドプラットフォーム事業、ライフスタイル事業、DX事業など、領域をまたいだ事業を展開。日本を始め、アジアを中心とした海外への事業展開も行っている。