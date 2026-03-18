アジア太平洋地域の急成長企業ランキング「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」にランクイン

アークエル株式会社

デジタルイノベーションを通じて脱炭素社会の実現を目指すアークエル株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：宮脇良二、以下「当社」）は、英国の経済紙 Financial Times とドイツの統計調査会社 Statista が共同で発表する「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026（アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2026）」において、ランクインしたことをお知らせいたします。

■ Financial Times「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」について

「High-Growth Companies Asia-Pacific」は、英国の経済紙Financial Timesとドイツの統計調査会社Statistaが共同で実施する、アジア太平洋地域における急成長企業ランキングです。

2026年版では、2021年から2024年までの売上高成長率（CAGR）を基準に、アジア太平洋地域の14か国・地域（オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナム）に本社を置く企業を対象として調査が行われました。

企業の売上成長率や公開情報、信頼性の高いデータをもとに、急成長企業上位500社が選出されており、アジア太平洋地域のビジネス成長を示す重要な指標の一つとして国際的に注目されています。

ランキングの詳細は以下をご覧ください。

FT ranking：High-Growth Companies Asia-Pacific 2026(https://www.ft.com/content/c5a3ba72-0333-4830-8280-6bd1592e1f85)（英文）

■ 代表取締役CEO 宮脇 良二 コメント

このたび「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」にランクインできたことを大変光栄に思います。

当社は「環境への情熱を持つプロフェッショナルとして、社会・企業の変革をリードする。」というミッションのもと、企業の脱炭素化を支援するデジタルサービスおよびコンサルティング事業を展開してきました。近年、企業の気候変動対応への取り組みはますます重要性を増しており、当社のサービスが多くの企業のカーボンニュートラル推進に貢献できていることを大変嬉しく思います。

今回の評価は、お客様やパートナー企業の皆様のご支援、そして社員一人ひとりの挑戦の積み重ねによって実現したものです。

今後もデジタルイノベーションを通じて企業の脱炭素化を支援し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■ 会社情報

アークエル株式会社

代表取締役：宮脇良二

設立：2018年8月1日

HP：https://aakel.co.jp/

東京本社：東京都港区麻布台一丁目11-5 VILLAGE AZABUDAI 7F

福岡本社：福岡県福岡市中央区大名二丁目11-13 大名偕成ビル7F

事業内容：カーボンニュートラルに向けたデジタルサービスの提供、カーボンニュートラルを目指す企業向けコンサルティング