『みんなのにわ祭 in なノにわ』3/28（土）・29（日）開催！

NTT都市開発株式会社

NTTアーバンソリューションズ株式会社

『難波宮跡公園「みんなのにわ」プロジェクト』（代表構成員：NTT都市開発株式会社）は、難波宮跡公園（大阪市中央区）において、開園1周年を記念したイベント「みんなのにわ祭 in なノにわ」を、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間にわたり開催します。

本イベントは、2025年3月の開園以降、多くの来園者に親しまれてきた難波宮跡公園が1周年を迎える節目に、日頃の感謝を込めて実施するものです。ステージイベントをはじめ、歴史や文化に触れられる体験型コンテンツ、子どもから大人まで楽しめる遊びの要素を組み合わせ、公園ならではの過ごし方を提案します。

難波宮跡公園は、「みんなのにわ なにわのみや」をコンセプトに、史跡としての価値を尊重しながら、市民の日常にひらかれた公園をめざして整備・運営を行ってきました。これまで「大阪酒万博」や「なノにわ新春祭」など、歴史や文化・食・季節行事などをテーマにした催しを通じて、来園者が気軽に集い、学び、楽しめる場づくりに取り組んでいます。1周年記念イベントでは、これまでの取り組みをふまえ、難波宮跡公園の魅力を改めて体感いただける内容としています。

■ イベントの見どころ

【ステージイベント】

会場内の特設ステージでは、音楽ライブやお笑いステージなど、多彩なプログラムを実施します。

目玉となるのは、NHK Eテレ「The Wakey Show ～ザ・ウェイキー・ショウ～」でおなじみのWakeysよりヴィーテとポピンによるミニライブ、そしてテレビやバラエティ番組で活躍する安田大サーカスによるお笑いステージです。開園1周年にふさわしい華やかな出演者が登場し、来場者が一体となって楽しめるステージで会場を盛り上げます。

あわせて、大阪歴史博物館の公式アンバサダーを務めた実績を持つアイドルグループ「サクヤコノハナ」による音楽ライブも実施します。グループ名が百人一首「難波津の歌」をモチーフとしている点も、難波宮跡公園の歴史性と親和性の高いステージとなっています。

また、大阪公立大学応援団をはじめとする近隣団体によるパフォーマンスも予定しており、地域とともにつくるステージプログラムを展開します。

【歴史・文化体験】

大阪歴史博物館の協力による歴史クイズや、ARコンテンツ「なにわーる」を活用した体験企画、古代の難波宮を再現したブロック模型展示など、楽しみながら歴史に触れられるコンテンツを用意しています。

【体験型・ファミリー向けコンテンツ】

絵本の読み聞かせ、縁日、各種ワークショップ、ふわふわ遊具やおもちゃの無料貸し出しなど、子どもから大人まで、家族連れでも安心して楽しめる企画を多数実施します。

あわせて、市民参加型の取り組み「なにわのみや1400プロジェクト」の一環として活動いただいている「なにピク」や「天平衣装体験」も、体験コンテンツの一つとして登場します。

■ 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/151_1_40107d22001357bbfade7cb303cbcb5c.jpg?v=202603181151 ]

【お問い合わせ先】

商業施設『なノにわ』 管理事務所 naniwanomiya-gm@ntt-us.com