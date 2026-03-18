アトム法律グループ、東京大学法科大学院の創立20周年記念事業において寄附を実施

アトム法律事務所弁護士法人

アトム法律グループ（所在地：東京都千代田区、代表：岡野武志）は、東京大学法科大学院の『20周年記念事業』において、寄附を実施いたしました。同校の創立20周年を記念し、次世代を担う法曹の育成を支援するものです。

本寄附に伴う感謝の証として、同校の教育施設内に、当グループ代表である岡野武志の銘板が設置されました。

寄附の背景：現場で痛感する「人に寄り添う法曹」の必要性

アトム法律グループでは、刑事事件、交通事故、相続税といった、市民の皆様の生活に直結する法的トラブルの解決に注力しています。それらの数多くの事件と向き合う中で私たちが痛感しているのは、真に求められる法律家には「高度な法的知識」だけでなく、依頼者の不安やその先の人生に深く寄り添う「豊かな人間性」が不可欠であるということです。

一方で、日本の法学教育を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、次世代を担う法曹の育成環境をいかに維持・発展させるかは、法曹界全体における大きな課題となっています。当グループは、こうした法曹界全体の課題に対し、未来の法曹を育む法科大学院の教育活動を広く支援していきたいという強い思いを抱いております。

その支援活動の一環として、日本の法学教育を牽引する東京大学法科大学院の創立20周年記念事業において、寄附を実施いたしました。社会の課題に真摯に向き合い、強い責任感と倫理観を持った法律実務家を養成するという同校の教育姿勢は、私たちが現場で求める法曹像とも深く一致します。

本寄附を通じて、未来の法曹界を担う学生たちの学びの環境づくりを後押しし、ひいてはより良い社会の実現に貢献したいと考えております。

学修環境のアップデートと銘板設置

今回実施された『20周年記念寄附』は、法科大学院生たちの学修環境をより良いものへと直接的にアップデートするために活用されています。

具体的には、教育施設の環境改善をはじめ、法学未修者への指導体制の強化、昨今の多様な学びに対応するオンライン教育・DX推進など、時代に即したインフラ整備に充てられています。

また、本寄附への感謝の証として、学生たちの主要な学びの拠点となっている教育施設「法学政治学系総合教育棟（通称：ガラス棟）」に、当グループ代表である岡野武志の銘板が設置されています。

未来の弁護士、裁判官、検察官を目指す学生たちが昼夜を問わず議論を交わすこの学び舎で、この銘板が日々の厳しい学修に励む彼らへのささやかなエールとなることを願っております。

今後の展望

アトム法律グループは今後も、社会の多様なニーズに応える質の高いリーガルサービスの提供に尽力してまいります。最前線で幅広い法的課題に向き合い続ける私たちだからこそできる「未来の法曹育成への支援」を今後も継続し、法曹界全体の発展と、誰もが安心して暮らせるより良い社会の実現に貢献していく所存です。

日々厳格な学修と研鑽を積む学生の皆様が、将来社会のあらゆる場面で法の支配を支え、困難に直面した人々に寄り添う実務家として広く活躍されることを心より期待しております。

アトム法律グループについて

アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・相続税の対応に力を入れております。

全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生・税理士を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/

地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

アトム法律グループでは、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。

刑事事件・交通事故・相続税、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

https://atomfirm.com/practices/practices_interview

代表弁護士紹介

岡野武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2026年3月現在、チャンネル登録者数は175万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計277万人を突破。

【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/

【X】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://x.com/takeshibengo

【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi

【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo

【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro

『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0