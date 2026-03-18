湘南の恵みから生まれた２種類のロンハーマンオリジナルオリーブオイルを発売。エメラルドケールサラダも登場。

株式会社リトルリーグ

このたび、ロンハーマン カフェ千駄ヶ谷店では、３月２0日（金）より、２種類のオリーブオイルを発売いたします。今回お目見えするのは、湘南の温暖な気候と心地よい海風に育まれたオリーブの木から一粒一粒丁寧に実を収穫し、搾油して作られた香り豊かなオリーブオイルです。太陽の恵みをたっぷり浴びたオリーブならではの、フレッシュで奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。毎日の料理の味わいをより豊かにするアクセントとしてはもちろん、大切な方への贈り物としてもおすすめです。また、このオリーブオイルを使ったエメラルドケールサラダもあわせて展開いたします。

ロンハーマン カフェエキストラバージンオリーブオイル「Luxe Coast（ラックスコースト）」価格：\2,800

湘南で栽培されたオリーブを使用した、エクストラバージンオリーブオイルです。

南イタリア発祥の品種「コラティーナ」は、ルッコラや若草のようなグリーンハーブの香りと、しっかりとした辛味が特徴です。湘南で育ったコラティーナは、フレッシュな香りと程よい辛味に加え、湘南の温暖で穏やかな気候により生まれる、やわらかな甘みがプラスされます。

ロンハーマン カフェフレーバーオイル「Golden Coast（ゴールデンコースト）」価格：\2,200

湘南で栽培されたオリーブと湘南ゴールドを合わせた、フレーバーオリーブオイルです。

スペイン発祥の品種「ピクアル」は、苦味と辛味が特徴です。湘南の太陽のもとで育ち完熟したピクアルの実を中心に使用することで、果実のような自然な甘みとまろやかなコク、湘南ゴールドの爽やかな柑橘の香りをブレンドしました。

エメラルドケールサラダ ブレッド付 価格：\1,400

新たなメニューとして登場するエメラルドケールサラダは、鮮やかなグリーンが美しい、たっぷりのケールをメイン食材に、たんぱく質やミネラルが豊富と言われるヘンプシード、チーズとかぼちゃの種を合わせた、鮮やかなグリーンが美しい一品です。サラダに添えるのはドレッシングではなく、今回誕生した2種類のオリーブオイル。フレッシュなレモンと一緒にあわせることで、香りや風味、そしてケールの苦味もやわらぎ、シャキシャキとした食感とマイルドな味わいがひろがります。

豊かな自然からうまれた、エネルギーあふれる特別な一滴をお楽しみください。

ロンハーマン カフェオリーブオイル

[ 発売日 ] 26年3月20日（金）～

[展開店舗] ロンハーマン カフェ千駄ヶ谷店

お客様のお問い合わせ先 TEL. 0120-983-781

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