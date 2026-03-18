大阪府枚方市に新倉庫「枚方営業所　Marq 枚方IV」が竣工

大阪運輸倉庫株式会社

このたび大阪運輸倉庫株式会社（本社:大阪市旭区、代表取締役社長:坂本正朗）は、大阪府枚方市走谷に新倉庫「枚方営業所 Marq 枚方IV」を2026年2月に竣工いたしましたことをお知らせいたします。

本施設は、関西エリアの物流拠点として高い利便性とBCP対応力を兼ね備えた最新物流センターです。



延床面積約10,400坪・地上4階建ての大規模物流倉庫で、国道1号線沿いの京阪間中継拠点として、

大阪・京都双方への広域配送に対応いたします。

1．施設概要｜枚方市の大型物流センター

施 設 名：枚方営業所 Marq 枚方IV

所 在 地：大阪府枚方市走谷1丁目18-33

敷地面積：16,084.89平方メートル

延床面積：34,440.76平方メートル （約10,418.33坪）

構 造：地上4階建て・耐震S造

天 井 高：5.5m

床 荷 重：1.5t/平方メートル

竣 工：2026年2月

4層構造のスケールを活かし、多様な業種・商材に対応可能な設計となっています。

2．優れたアクセス｜関西広域配送に最適

本枚方物流センターは、関西主要エリアへのアクセスに優れています。

・第二京阪道路「交野南」ICより約7km阪神高速「守口」JCTより約8km

・京阪線「光善寺」駅より約800m（徒歩約11分）

・大阪市内・京都方面・奈良方面への広域配送に適しており、都市近郊型物流拠点として高い

ポテンシャルを備えています。

また駅徒歩圏内の立地は、従業員確保の面でも大きな強みとなります。

3．設備・機能｜多様な荷物に対応

広域図近隣図

館内設備も充実しております。

・貨物用EV：2基

・垂直搬送機：6基

・十分な天井高と高床荷重設計

・耐震S造による安全性

・インナー車路を採用（雨天時も効率的な荷役が可能）

・ 東西両側にエントランス・事務所を配置（荷主分割利用にも柔軟に対応）

パレット保管やケースピッキング、EC物流、製造業の部材保管まで、様々な荷物の取扱いが可能です。

BCP（事業継続計画）を意識した立地・構造で、安定した物流運営を支えます。

4．契約形態｜寄託・賃貸に加え、短期・小ロットも柔軟対応

2階倉庫インナー倉庫1階バース1階エントランス3階カフェスペース

本施設では、

・物流業務を含めた寄託契約（3PL）

・スペース利用中心の賃貸契約

いずれにも柔軟に対応しております。

さらに、

・短期利用（繁忙期のみ・スポット利用）

・小ロット・一部スペースのみの利用

・段階的な拡張を前提としたご契約

といったご要望にも対応可能です。

「まずは一部商品だけ預けたい」「テストマーケティング期間のみ利用したい」

「在庫が一時的に増加している」など、企業様の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。

枚方市で柔軟な物流センターをお探しの企業様にも安心してご相談いただけます。

今回の竣工を機に、大阪運輸倉庫株式会社は大阪・京阪間を中心とした物流ネットワークのさらなる強化に取り組んでまいります。お客様のニーズに応える高品質なサービスの提供と、地域への雇用貢献を両立しながら、引き続き事業の拡大を推進してまいります。

ご不明な点やお取引に関するお問い合わせは、どうぞお気軽にお問合せください。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

本件お問い合わせ先：大阪運輸倉庫株式会社 営業開発室 高尾・藤野・北井宛

電話番号：06-6921-6174

メール：ous_sales01@ousgrp.co.jp

※受付時間：8:30 - 17:30（GW・夏季・年末年始および当社指定休業日を除く）

大阪運輸倉庫株式会社について

大阪運輸倉庫株式会社は、1940年創業の総合物流企業で、大阪市旭区を拠点に関西一円で幅広い物流サービスを展開しています。企業理念である「TRANSPORTからTRANS HEARTへ」に象徴されるように、「物流に心を添えて、人とビジネスを結ぶ」姿勢を重視し、一般貨物輸送をはじめ、倉庫保管、流通加工、医薬品・食品など温度管理が必要な物流まで多岐にわたる事業を手がけています。日タクホールディングスの一員として、タクシーやバスと連携し、陸上交通と物流を組み合わせた幅広いサービスを提供しています。

【商 号】 大阪運輸倉庫株式会社

【所在地】 大阪府大阪市旭区赤川１丁目１１番８号

【代 表】 代表取締役社長 坂本 正朗

【設 立】 1940年12月20日

【事業内容】貨物自動車運送事業、倉庫業、他

【資本金】 3,200万円

【コーポレートサイト】https://ousgrp.co.jp