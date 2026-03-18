『ディズニー ツイステッドワンダーランド』ご好評につき寮長イメージシルバーリング＆第1弾～第7弾コレクションジュエリー 全65種再販決定！

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株式会社テイクアップ




『ディズニー ツイステッドワンダーランド』寮長イメージシルバーリング＆第1弾～第7弾のピアス、イヤリング、ネックレス、リング全65種をご好評につき再販いたします。



店舗販売：


アトレ川崎店 3階　TAKE-UP Aula



上記店舗では、実物をご覧いただいたうえで店頭予約が可能です。
ぜひお近くにお越しの際は、お立ち寄りくださいませ。




＜ご注文について＞
予約期間：2026年3月13日（金）12：00～4月13日（月）23：59
ご注文いただいたお品物は2026年7月下旬から順次発送させていただきます。

販売ページ



◇『ディズニー ツイステッドワンダーランド』シルバーリング（全７種）


https://www.tufave.com/pages/twisted-wonderland(https://www.tufave.com/pages/twisted-wonderland)



◇『ディズニー ツイステッドワンダーランド』コレクション第1弾～第7弾（全５８種）


https://www.take-up.co.jp/c/twisted-wonderland-all2.php(https://www.take-up.co.jp/c/twisted-wonderland-all2.php)





『ディズニー ツイステッドワンダーランド』シルバーリング（全７種）


名門魔法士養成学校「ナイトレイブンカレッジ」の寮長たちをモチーフに、それぞれの魅力を繊細に表現したリング（全7種）です。天然石をメインにあしらったシンプルで洗練されたデザインは、日常にも特別な瞬間にも上質な輝きを添えるコレクションです。




◆リドル・ローズハート　シルバーリング

◆レオナ・キングスカラー　シルバーリング


◆アズール・アーシェングロット　シルバーリング

◆カリム・アルアジーム　シルバーリング


◆ヴィル・シェーンハイト　シルバーリング

◆イデア・シュラウド　シルバーリング


◆マレウス・ドラコニア　シルバーリング

◆専用BOXにお包みしてお届けいたします。

【価格（全種共通）】22,000円（税込）
【展開サイズ（全種共通）】6号～15号


※詳しい仕様・素材・サイズ等は商品詳細ページにてご確認ください。



特設サイト/詳細はこちら :
https://www.tufave.com/pages/twisted-wonderland




『ディズニー ツイステッドワンダーランド』コレクション第1弾～第7弾（全５８種）


名門魔法士養成学校「ナイトレイブンカレッジ」に通う寮生22人をイメージしたネックレス・リングと、7寮をイメージしたピアス・イヤリングは『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界観をイメージし、細部までこだわった特別感溢れるジュエリーです。




◆ハーツラビュル寮（全12種）

◆サバナクロー寮（全8種）



◆オクタヴィネル寮（全8種）

◆スカラビア寮（全6種）



◆ポムフィオーレ寮（全8種）

◆イグニハイド寮（全6種）



◆ディアソムニア寮（全10種）

◆専用BOXにお包みしてお届けいたします。



【価格】


ネックレス（全種共通）・・・24,970円（税込）
リング（全種共通）・・・24,970円（税込）


ピアス（全種共通）・・・34,980円（税込）


イヤリング（全種共通）・・・36,300円（税込）



【リング展開サイズ（全種共通）】6号～15号



※詳しい仕様・素材・サイズ等は商品詳細ページにてご確認ください。


特設サイト/詳細はこちら :
https://www.take-up.co.jp/c/twisted-wonderland-all2.php




販売元



コラボレーション・ジュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』について



株式会社テイクアップは、新たにコラボレーション・ジュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』を立ち上げました。



『TUfave』は、「物語をずっと、あなたと。」をコンセプトに、アニメ・ゲームなどの世界観を繊細なジュエリーとして表現するコラボレーション・ジュエリーブランドです。



ジュエリーに作品の世界を織り込み、1つ1つを丁寧に創りあげ、日常で身につけていただける大切なジュエリーとなることを目指して、デザインと品質にこだわったものづくりを行っていきます。



公式ショップサイト：https://www.tufave.com/


公式X：https://x.com/TUfave_official


公式Instagram：https://www.instagram.com/tufave_official/




TUfave運営『株式会社テイクアップ』について


1979年にテイクアップ設立。ジュエリーブランドとして「Made in Japan」にこだわり、繊細なクラフトワークとクオリティーの高いデザインで数々の商品を作り上げてきました。


現在、約20店舗で展開中です。



名称 ：株式会社テイクアップ


設立 ：1979/11/26


本住所 ：東京都渋谷区恵比寿西2-17-6 代官山ウエスト2F


URL:https://www.take-up.co.jp/