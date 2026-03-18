『ディズニー ツイステッドワンダーランド』ご好評につき寮長イメージシルバーリング＆第1弾～第7弾コレクションジュエリー 全65種再販決定！

株式会社テイクアップ

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』寮長イメージシルバーリング＆第1弾～第7弾のピアス、イヤリング、ネックレス、リング全65種をご好評につき再販いたします。

店舗販売：

アトレ川崎店 3階 TAKE-UP Aula

上記店舗では、実物をご覧いただいたうえで店頭予約が可能です。

ぜひお近くにお越しの際は、お立ち寄りくださいませ。

＜ご注文について＞

予約期間：2026年3月13日（金）12：00～4月13日（月）23：59

ご注文いただいたお品物は2026年7月下旬から順次発送させていただきます。



販売ページ

◇『ディズニー ツイステッドワンダーランド』シルバーリング（全７種）

https://www.tufave.com/pages/twisted-wonderland(https://www.tufave.com/pages/twisted-wonderland)

◇『ディズニー ツイステッドワンダーランド』コレクション第1弾～第7弾（全５８種）

https://www.take-up.co.jp/c/twisted-wonderland-all2.php(https://www.take-up.co.jp/c/twisted-wonderland-all2.php)

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』シルバーリング（全７種）

名門魔法士養成学校「ナイトレイブンカレッジ」の寮長たちをモチーフに、それぞれの魅力を繊細に表現したリング（全7種）です。天然石をメインにあしらったシンプルで洗練されたデザインは、日常にも特別な瞬間にも上質な輝きを添えるコレクションです。

◆リドル・ローズハート シルバーリング◆レオナ・キングスカラー シルバーリング◆アズール・アーシェングロット シルバーリング◆カリム・アルアジーム シルバーリング◆ヴィル・シェーンハイト シルバーリング◆イデア・シュラウド シルバーリング◆マレウス・ドラコニア シルバーリング◆専用BOXにお包みしてお届けいたします。

【価格（全種共通）】22,000円（税込）

【展開サイズ（全種共通）】6号～15号

※詳しい仕様・素材・サイズ等は商品詳細ページにてご確認ください。

特設サイト/詳細はこちら :https://www.tufave.com/pages/twisted-wonderland

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』コレクション第1弾～第7弾（全５８種）

名門魔法士養成学校「ナイトレイブンカレッジ」に通う寮生22人をイメージしたネックレス・リングと、7寮をイメージしたピアス・イヤリングは『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界観をイメージし、細部までこだわった特別感溢れるジュエリーです。

◆ハーツラビュル寮（全12種）◆サバナクロー寮（全8種）

◆オクタヴィネル寮（全8種）◆スカラビア寮（全6種）

◆ポムフィオーレ寮（全8種）◆イグニハイド寮（全6種）

◆ディアソムニア寮（全10種）◆専用BOXにお包みしてお届けいたします。

【価格】

ネックレス（全種共通）・・・24,970円（税込）

リング（全種共通）・・・24,970円（税込）

ピアス（全種共通）・・・34,980円（税込）

イヤリング（全種共通）・・・36,300円（税込）



【リング展開サイズ（全種共通）】6号～15号

※詳しい仕様・素材・サイズ等は商品詳細ページにてご確認ください。

特設サイト/詳細はこちら :https://www.take-up.co.jp/c/twisted-wonderland-all2.php

販売元

コラボレーション・ジュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』について

株式会社テイクアップは、新たにコラボレーション・ジュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』を立ち上げました。

『TUfave』は、「物語をずっと、あなたと。」をコンセプトに、アニメ・ゲームなどの世界観を繊細なジュエリーとして表現するコラボレーション・ジュエリーブランドです。

ジュエリーに作品の世界を織り込み、1つ1つを丁寧に創りあげ、日常で身につけていただける大切なジュエリーとなることを目指して、デザインと品質にこだわったものづくりを行っていきます。

公式ショップサイト：https://www.tufave.com/

公式X：https://x.com/TUfave_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/tufave_official/

TUfave運営『株式会社テイクアップ』について

1979年にテイクアップ設立。ジュエリーブランドとして「Made in Japan」にこだわり、繊細なクラフトワークとクオリティーの高いデザインで数々の商品を作り上げてきました。

現在、約20店舗で展開中です。

名称 ：株式会社テイクアップ

設立 ：1979/11/26

本住所 ：東京都渋谷区恵比寿西2-17-6 代官山ウエスト2F

URL:https://www.take-up.co.jp/