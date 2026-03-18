米どころ南魚沼で泥んこ食育体験「令和8年度 南魚沼産コシヒカリ田植え体験」開催

ＨＲＴニューオータニ株式会社

NASPAニューオータニ（新潟県湯沢町 総支配人：荒木淳二）では、食育をテーマにしたSDGsの取り組みの一環として、「令和8年度 南魚沼産コシヒカリ田植え体験」を2026年5月17日（日）に開催いたします。

コシヒカリの中でも最高峰の逸品と評価される南魚沼・塩沢地域のコシヒカリ

日本有数の米どころとして知られる南魚沼地域。その中でも最高峰のブランド米「南魚沼産コシヒカリ」の苗を、実際に田んぼで泥だらけになりながら植えることができる農業体験イベントです。

NASPAニューオータニでは、ホテルコンセプトである「人と自然に優しくありたい」という理念のもと、地域の農家と連携しながらこのイベントを継続してまいりました。苗が稲へと成長していく過程を体験することで、「食べ物の大切さ」や「生産者への感謝の気持ち」を子どもたちに伝える機会となり、多くのご家族にご参加いただいています。

昨年は23家族69名の皆さまにご参加いただきました。25回目の節目を迎える本イベントは、地域とともに続く「食育体験」として定着しています。

「令和8年度南魚沼産コシヒカリ田植え体験」予約受付中

田植え体験ができる宿泊プランと日帰りプランをご用意しています。

イベント終了後はホテルにて、釜炊きコシヒカリ付きの田舎御膳をお召し上がりいただきます。

NASPAニューオータニ南魚沼産コシヒカリ田植え体験概要

開催日 2026年5月17日（日）

・宿泊プラン（5月16日宿泊限定・夕朝食付き）

大人 \24,300～

4歳～小学生 \17,010～

・日帰りプラン

\9,000（大人・お子さま同料金）

スケジュール

【2026年5月17日（日）】

※宿泊日5月16日（土）は自由行動となります

9:15 ホテルロビィ集合

9:30 ホテル出発

10:15 田植え体験

11:30 現地出発

12:00 ホテル到着

12:15 釜炊きコシヒカリ付き昔ながらの田舎御膳

14:00 チェックアウト

＜詳しくはこちら＞

https://www.naspa.co.jp/news/entry-993.html

- 若い世代のために私たちにできること

田植え体験や稲刈り体験の根底にあるのは、「食育」への取り組みです。

「食育」とは、生きる上での基本となり、知育・徳育・体育の基礎となるものとされています。

子どもたちがこれからの時代を生きていく中で、食べ物の大切さや自然との関わりを学ぶ機会はますます重要になっています。NASPAニューオータニでは、生産者の方々と協力しながら、ホテル事業を通じて「食」に関する正しい知識と体験の機会を提供していきたいと考えています。

米づくりの大変さ、

お米ひと粒の尊さ、

生産者への「ありがとう」の気持ち。

農作業の後に食べるごはんのおいしさを体験することで、子どもたちにとって心に残る学びの機会になることを願っています。

- 「新しいNASPA」をつくる次世代へのバトン

SDGs（持続可能な開発目標）の取り組みとしても、私たちは農業体験を重要な活動と位置づけています。

同じ地域で生活する農家の方々と協力し、自然の大切さと地域産業の魅力を発信していくこと。

長年にわたり先輩から後輩へと受け継がれてきたこの農業体験イベントには、今年度の新入社員も参加予定です。

次の世代へと伝統をつないでいくことも、私たちの大切な使命のひとつです。

- NASPAニューオータニについて

ホテルニューオータニ（本社：東京都千代田区紀尾井町）グループの本格リゾートホテルとして新潟県湯沢町に1992年オープン。ホテルコンセプトである “人と自然に優しくありたい” という思いは開業以来、変わることなく一貫しています。幾年月を経過した現在においても、この豊かな自然、美味しい水、素晴らしい温泉が自慢の地。

この恵まれた環境の中、お客さまへの快適性と地球環境への配慮を両立し、お客さまへの感謝、湯沢町への感謝、越後湯沢の四季と大自然への感謝を湯沢に降る雪のように積み重ね、新たな挑戦を続けてまいります。



【アクセス】

上越新幹線／東京駅から約70分/新潟駅から約45分 JR越後湯沢駅西口より無料シャトルバスで約3分

関越自動車道／練馬IC～約115分、新潟中央IC～約90分、湯沢IC～約5分

・イベント詳細：https://www.naspa.co.jp/news/entry-993.html

・Instagram：https://www.instagram.com/naspanewotani_official/

・YouTube：https://www.youtube.com/@naspaofficial9212

・Facebook：https://www.facebook.com/naspa.co.jp

・X(旧Twitter)：https://twitter.com/naspanewotani

【施設概要】

名 称：NASPAニューオータニ

所在地：新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9

上越新幹線 越後湯沢駅より無料シャトルバスで3分

Tel.025-780-6111（代表）

ホテルウェブサイト：https://www.naspa.co.jp