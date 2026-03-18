世界でここだけ！LINE FRIENDSキャラクターで作る「自分専用スマホケース」自販機『PickMe!Case』が話題沸騰！渋谷に新たな推し活スポットが登場。

株式会社キュリエ

株式会社キュリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉塚康一）が

展開するスマラピ「PickMe!Case」が、2026年3月13日よりLINE Friends Japan株式会社の

フラッグシップストア「LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA」に登場します。

3分で推しをゲット！LINE FRIENDSのキャラがスマホケースに！

たった3分で完成するスマラピ「PickMe!Case」に

LINE FRIENDSの大人気キャラクターBT21、minini、

うさまる、ねこぺん日和、ボンレス犬とボンレス猫、

愛しすぎて大好きすぎる。 がラインナップ。

推しのキャラクターを選んで、その場でケース化！あなただけの「推し活アイテム」をその場で手に入れることができます。

スマラピの「Pick Me! Case」とは

スマホケース

わずか約3分でオリジナルデザインのスマホケースを作成できる自動販売機です。

スマートフォンに保存されたお気に入りの写真をその場で選ぶだけで、高精度な印刷技術により、

色鮮やかで耐久性に優れたスマホケースを即時に制作することが可能です。

従来の「注文してから届く」形式とは異なり、その場でデザインし、その場で受け取るライブ感のある購買体験を提供できる点が最大の特長です。

買い物や観光の合間に気軽に立ち寄れるだけでなく、友人や家族、カップルで楽しめる

参加型アクティビティとしてもご利用いただけます。

今回のLINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAへの設置により、国内外のファンの皆様には、

・LINE FRIENDSキャラクターを用いた推し活アイテムを即時に制作できる体験

・渋谷での思い出を形にして持ち帰る特別な体験

・世界にひとつだけのオリジナルグッズを生み出すワクワク感

をその場でお楽しみいただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xKpYKJPO744 ]

サービス概要

開始日：2026年3月13日(金)

設置場所：LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 1F（サブエントランス側）

価格(税込)：3000円

対応機種：iPhone(14/15/16/17)※Plusを除く

今後Plus、Galaxysシリーズに関しては順次導入予定。

詳しくはスマラピHP(https://sumarapi.jp/)をご確認下さい。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社キュリエ 担当：大竹

電話：03-6304-5077

スマラピHP：https://sumarapi.jp/

企業URL：https://qrie.jp/