完全会員制パフェバー「Remake easy」主催、「にっぽんの宝物 パフェグランプリ2026」開催レポート

Remake easy株式会社

住所非公開の会員制パフェバー『Remake easy（リメイクイージー）』を運営するRemake easy株式会社（東京都渋谷区、CEO：林巨樹、以下「Remake easy」）は、2026年2月28日（土）日本橋三井ホールにて、「にっぽんの宝物 パフェグランプリ2026」を開催いたしました。

大会の様子はアーカイブからご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=DDjiq6d6gY0

※17:56より パフェグランプリ オープニングが開始いたします。

■ 「にっぽんの宝物 パフェグランプリ2026」開催結果

2026年2月28日、日本橋三井ホールにて「にっぽんの宝物 パフェグランプリ2026」を開催。

本大会の受賞結果は以下の通りです。

グランプリ

リッツカールトン福岡 坂本 ののか氏

坂本 ののか氏が作られたパフェ

準グランプリ

ホテル虎ノ門ヒルズ 田村 裕都氏

田村 裕都氏が作られたパフェ

審査員特別賞

Laboratory aimer 吉井 麻紀氏

吉井 麻紀氏が作られたパフェ

特別賞

Germei 横石 芽映氏

横石 芽映氏が作られたパフェ

特別賞

KUROCAFE 黒木 翔太氏

黒木 翔太氏が作られたパフェ

会場の様子

当日は、制限時間内にパフェを完成させるライブ形式の競技を実施。来場者の前で繰り広げられる技術と構成力、表現力が競われました。

Remake easy CEO 兼プロデューサーの林 巨樹からコメント

パフェは、寿司や天ぷらに次ぐ日本の新しい食文化になり得る存在だと感じています。

日本は長い歴史の中で土と食を大切にしてきました。江戸時代では物流が整備され、新鮮な食材を揃えて寿司を握ることができたように、日本のアイデンティティは土と食にあると考えています。

パティシエは、その食材を使い一つの作品を生み出すスペシャリストです。

パフェが日本文化を象徴する存在となることを願い、第3回も挑戦していきたいと思います。

参加いただいたパティシエの皆さま、審査員の皆さま、応援してくださった皆さまありがとうございました。

「にっぽんの宝物 パフェグランプリ2026」概要

大会名：にっぽんの宝物 パフェグランプリ2026

開催日：2026年2月28日（土）

会場：日本橋三井ホール（東京都中央区日本橋室町2丁目2-1）

主催：Remake easy株式会社、株式会社にっぽんの宝物

「Remake easy（リメイク イージー）」について

「Remake easy」は、完全会員制パフェバーという新しい業態が話題となり、「一度は行ってみたい」とSNSを中心に口コミで広がったパフェバー。

不定期に開催される抽選に当選した限られた方だけが体験できる“特別なお店”として認知されています。店内には人気のシグネチャーパフェ である「イチゴの花畑パフェ」、各店舗ごとのご当地パフェ、さらに旬の素材を活かした月替わりの季節限定パフェをご用意。

おいしさを最大限に引き出すために綿密に計算されたパフェとそれに合わせたペアリングカクテル。

贅沢な空間で、ここにしかないひとときをお楽しみください。

公式 X：https://x.com/Remakeeasy_

公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/

公式Threads：https://www.threads.com/@remakeeasy

出店エリア：札幌すすきの・渋谷・新宿・池袋・名古屋伏見・大阪心斎橋・博多天神

Remake easy株式会社

法人名：Remake easy株式会社

CEO兼プロデューサー：林巨樹

本社：東京都渋谷区桜丘町16-15

事業内容：飲食店・宿泊業、「Remake easy（リメイク イージー）」の運営

企業URL：https://remakeeasy-member.com



