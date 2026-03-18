推し活や思い出に！LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAにオリジナルのスマホケースを作れるサービスが登場！

LINE Friends Japan株式会社

LINE発のグローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSを展開するLINE Friends Japan株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：金成勳)は、2026年3月13日より自社のフラッグシップストア「LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA」にて、オリジナルデザインのスマホケースを作成できる自動販売機〈スマラピPick Me! Case〉のサービスをスタートしました。

LINE FRIENDSの大人気キャラクター、BT21、minini、うさまる、ねこぺん日和、ボンレス犬とボンレス猫、愛しすぎて大好きすぎる。などのオリジナルデザインによるスマホケースが登場。

LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAに設置された〈スマラピPick Me! Case〉では、LINE FRIENDSの大人気キャラクター、BT21、minini、うさまる、ねこぺん日和、ボンレス犬とボンレス猫、愛しすぎて大好きすぎる。などのオリジナルデザインのほか、持ち込み写真で世界に一つだけのスマホケースを作成することもできます。高品質な印刷とカッティング技術で、ハイクオリティな自分だけのこだわりのスマホケースを手に入れられます。

LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 〈スマラピPick Me! Case〉

■サービス開始日：2026年3月13日(金) 11:00～

■設置場所：LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 1F (サブエントランス側)

■価格(税込)：3,000円

■対応機種：iPhone(14/15/16/17) ※Plusを除く

今後Plus、Galaxysシリーズに関しては順次導入予定。詳しくはスマラピHP(https://sumarapi.jp/)をご確認下さい。

LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA限定！オリジナルキャラクターデザイン一例

■BT21

■minini

■うさまる

■ねこぺん日和

■ボンレス犬とボンレス猫

■愛しすぎて大好きすぎる。

■スマラピの「Pick Me! Case」とは

わずか約3分でオリジナルデザインのスマホケースを作成できる自動販売機です。スマートフォンに保存されたお気に入りの写真をその場で選ぶだけで、高精度な印刷技術により、色鮮やかで耐久性に優れたスマホケースを即時に制作することが可能です。

従来の「注文してから届く」形式とは異なり、その場でデザインし、その場で受け取るライブ感のある購買体験を提供できる点が最大の特長です。

買い物や観光の合間に気軽に立ち寄れるだけでなく、友人や家族、カップルで楽しめる参加型アクティビティとしてもご利用いただけます。

▼「スマラピPick Me! Case」紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xKpYKJPO744 ]

■LINE FRIENDSについて

全世界で2億人以上が利用しているコミュニケーションアプリ「LINE」のスタンプから始まったグローバルキャラクターブランド。ブラウン、コニー、サリーなどのオリジナルキャラクターをはじめ、グローバルスターBTSとともに開発し世界中で愛されている「BT21」、ZO&FRIENDS、minini、JOGUMAN(ジョグマン)、DINOTAENG(ダイノテン)、MNH、LINE Creators Marketから生まれた「うさまる」「ねこぺん日和」などを展開している。さらには「原神」のIPビジネス展開などグローバル企業とのパートナーシップを続々展開し、Z世代を中心に世界中にファンを有している。現在、ソウル、ニューヨーク、LA、東京、上海など18地域に進出しており、8のECプラットフォームを運営している。

LINE FRIENDSブランドサイト：https://linefriends.co.jp/

公式オンラインストア： https://linefriendssquare.jp/

フラッグシップストア(渋谷)：https://linefriends.co.jp/store

️LINE FRIENDS SQUARE 公式X：https://x.com/JP_LINEFRIENDS(https://x.com/JP_LINEFRIENDS)

LINE FRIENDS SQUARE 日本公式Instagram：https://www.instagram.com/linefriends_japan/

YouTube（LINE FRIENDS JAPAN公式）：https://www.youtube.com/channel/UCakMmnbNPZA-iIUfXS9e80w