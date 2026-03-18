【トマム】冬を越した牛たちが大地を駆け回る！約100ヘクタールの「ファームエリア」で春の放牧を開始

星野リゾートファームエリアで放牧されている牛

北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」は、2026年4月24日に「ファームエリア」のグリーンシーズンの営業を開始します。今シーズンは約100haの広大な敷地で、冬を牛舎で過ごした牛たちが放牧地へ駆け出すイベント「まきば開き」や、牛の近くで寛げる新スポット「牧草ベッドステーション」など、北海道らしい風景を体感できるコンテンツを展開します。

背景

当リゾートでは、農産物の生産活動に取り組み、そこから生まれる美しい景観や、おいしい食への追求を目指す農業プロジェクト「ファーム星野」を展開しています。約100haの広大なファームエリアで、春から秋にかけては牛の放牧飼育を実施。一方、冬の期間は牛たちを放牧地から牛舎へと移動させています。長い冬を越え、雪解けの放牧地へと駆け出す姿をはじめ、農業による営みが生み出す美しい景観のなか、ファームエリアならではの体験を通して、北海道の春の訪れと大地の恵みを提案します。

1 牛たちと春の到来をお祝いする「まきば開き」開催（2026年5月9日、10日）まきば開き

トマムの長い冬を牛舎で過ごした牛たちが、青々とした牧草地へ一斉に駆け出す「親牛の放牧はじめ」を公開します。半年ぶりの外の世界に喜び、跳ねるように駆けていく牛たちの姿は、北海道に本格的な春の訪れを告げる風物詩です。その他にも、ファーム星野の乳製品から生まれたホエイ（乳清）を使った石鹸づくりや、子牛に哺乳瓶で牛乳をあげる体験など、子どもも大人もトマムの恵みを感じながら楽しめる内容が盛りだくさんです。

期間：2026年5月9日、10日

料金：入場無料（一部有料コンテンツあり）

2 ファームエリアで焚き火を囲みながら、おだやかなひとときを過ごす「まきばのたきび」開催（2026年4月24日～10月31日）まきばのたきび

パチパチと音を立てる焚火を囲み、焚火の熱でとろりと溶かしたファーム星野のモッツァレラチーズでスモアを楽しめます。とろ～り長くのびるチーズの弾力と、焚火で炙った香ばしい風味が重なりあうハーモニーは格別です。雪解け後のファームエリアで、あたたかな陽を浴びながら、おだやかな時間を過ごせます。

期間：2026年4月24日～10月31日

料金：チーズスモア500円、焼きマシュマロ500円（いずれも税込）

3 牛たちを眺めながらおやすみできる新スポット「牧草ベッドステーション」誕生 （2026年6月1日）牧草ベッド（イメージ）

新スポット「牧草ベッドステーション」が2026年6月1日に誕生します。本スポットは、出産を控えて搾乳をお休みしている「乾乳牛（かんにゅうぎゅう）」や育成牛がのんびりと過ごすエリアに位置しています。牛たちのゆったりとした時間の流れに寄り添い「牛も人も、一緒におやすみ」できるのが魅力です。また牧草ベッドは、ベッドのマットレスの代わりに牧草を敷いており、その上からふかふかのブランケットとクッションを用意。物語に出てくるような干し草のベッドを体験できます。さらにこのスポットは、広大なファームエリアを専用のカートで巡る「カートドライブ」のほぼ中間地点に点在しているため、立ち寄ってひとやすみするのもおすすめです。

期間：2026年6月1日～10月31日

料金：無料

4 動物のことを知りながら、ファーマーの仕事を体験できるアクティビティモーニングファーム

ファーマーのお仕事をお手伝い「モーニングファーム」「イブニングファーム」

ファームエリア内をガイドとともに見回りを行い、ヤギ、ヒツジの放牧や餌やり体験を行います。

期間：2026年4月25日～9月30日

（イブニングファームのみ～10月31日まで）

料金：大人 3,000円、3歳～11歳 2,500円（税込）

お仕事体験～酪農家編～

酪農家の仕事に挑戦！「お仕事体験～酪農家編～」【New】

ファーム星野の一員として、子牛にミルクをあげたりお散歩をしたり、子牛のお世話をする体験ができます。牛を身近に感じられます。

期間：2026年6月1日～7月16日（毎週火・水・木曜日限定）

料金：4歳～12歳 2,000円（税込）

モーモー学校

牛の個性と習性を学ぶ「モーモー学校」

牛の個体別の牛乳を飲み比べ、なぜ味が違うのかクイズ形式で学びます。さらに、牧草地にいる牛を移動させる「牛追い」を通じて、牛の個性や習性を知ることができます。

期間：2026年6月6日～9月28日

料金：大人 3,500円、4～11歳 2,500円（税込）

「星野リゾート トマム ファームエリア」概要

ファームエリアマップ

期間：2026年4月24日～10月31日

料金：入場無料

場所：星野リゾート トマム ファームエリア

対象：宿泊者・日帰り

備考：・ファームエリアで楽しめる各イベント、スポット、アクティビティは、天候状況や動物の体調

等により内容を変更・中止する場合があります。

・各アクティビティの詳細は公式サイトをご確認ください。（アクティビティの予約は4月10日

以降受付開始）

【参考情報】

ファーム星野とは

ファーム星野は、「旅×農業」をコンセプトに農産物の生産活動に取り組み、そこから生まれる美しい景観や、おいしい食への追求を目指す星野リゾートの農業プロジェクトです。当リゾートが位置するエリアは、開発される以前に約700頭の牛が飼育され、酪農が営まれていました。当プロジェクトでは、その頃の美しい原風景を取り戻すことを目指し、リゾートから出る資源を堆肥として土に還すなど、自然のサイクルに寄り添った活動に取り組んでいます。牛たちがのんびりと草を食み、そこからおいしい恵みが生まれる。そんな農業の営みが作り出す景色の中で、北海道らしい風景を楽しみ、味わうといった、この土地ならではの体験を提案したいと考えています。

詳細：https://www.snowtomamu.jp/farm-hoshino/

放牧されているホルスタイン

星野リゾート トマム

星野リゾート トマム 全景

北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾートです。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つ

のホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめます。リゾナーレトマム

は、全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あ

ふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な雪と氷の街「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートです。

所在地 ：079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話 ：0167-58-1111（代表電話）

客室数 ：735室（トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室）

チェックイン：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：トマム ザ・タワー1泊12,900円～、リゾナーレトマム1泊26,100円～

（いずれも2名1室利用時1名あたり、税サービス料込、朝食付）

アクセス ：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

（乗り換えありトマム駅より無料送迎バスあり予約不要）

URL ：https://www.snowtomamu.jp

リゾナーレとは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。2025年12月開業のリゾナーレ下関を含め、現在国内外で8施設を展開。2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

リゾナーレブランドは国内外8施設に展開[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H5DeHXuDO2Y ]