株式会社SomuriXが、「makeshop byGMO」と「楽楽販売」の自動連携アプリを提供開始

株式会社SomuriX

「IT」×「現場実装」×「運用定着」を軸に企業のDXを推進し、株式会社SomuriX（本社：福岡県福岡市、代表取締役：服部裕也、以下「SomuriX」）は、株式会社ストラテジットが提供するシステム連携基盤「JOINT」を活用し、GMOメイクショップ株式会社が提供するECサイト構築ソリューション「makeshop byGMO」と、株式会社ラクスが提供するクラウド型販売管理システム「楽楽販売」を連携させるアプリケーション（以下「本アプリ」）を開発し、提供を開始したことをお知らせいたします。

背景・目的

EC市場の拡大に伴い、多くの企業で受注処理の負荷が増大しています。

特に、ECサイト上の受注データを販売管理システムへ手入力したり、CSVで都度取り込んだりする作業は、タイムラグや入力ミスの温床となり、現場の大きな負担となっていました。

SomuriXはこれまで、DX推進事業を通じて、単なるシステムの導入にとどまらず、企業の業務プロセスの真因を見極めた「現場に根づくDX」を支援してまいりました。

この度、先日公式パートナーとして提携を開始したシステム連携基盤「JOINT」の環境下において本アプリを開発することで、低コストかつスピーディに、セキュアなデータ連携環境の提供を実現しました。

最適な業務設計と運用支援

本アプリは、「楽楽販売」のラクス公認設定代行パートナーであるSomuriXが、現場の声を基に開発しました。単なるデータの自動連携にとどまらず、数々の現場を通して培った知見を活かし、お客様独自の業務フローに最適化した設定から運用定着までを、一貫してサポートいたします。

本アプリの特徴と導入メリット

本アプリを導入することで、「makeshop byGMO」と「楽楽販売」間のデータ連携が自動化され、以下のメリットが得られます。

今後の展望

- 受注データの自動取込で入力工数を削減makeshop byGMOの受注情報が自動的に楽楽販売へ同期され、手動での転記作業が不要になります。- 「JOINT」基盤による安定性と拡張性システム連携基盤「JOINT」上で動作するため、個別のスクラッチ開発に比べて保守性が高く、将来的な仕様変更にも柔軟に対応可能です。- 個別開発（スクラッチ開発）に比べ、初期費用を大幅に削減ゼロからのAPI開発に比べて初期費用を抑え、スピーディに導入いただけます。これは、特に中小企業様にとって大きなコストメリットとなります。

SomuriXは、「ITを活用し、挑戦する人に伴走しながら、自由な発想で成長を支える」という理念のもと、今後もEC事業者様をはじめとする中小企業の現場課題に即した連携アプリの開発・提供を推進してまいります。

また、「JOINT」の公式パートナーとして、その開発知見を活かし、地域から産業を変えていくDX推進に挑戦し続けます。

エンドースメント（コメント）

本発表にあたり、GMOメイクショップ株式会社 専務取締役COO 兼 福岡支社長 古屋 智久氏よりエンドースメントを頂戴しております。

GMOメイクショップ株式会社 専務取締役COO 兼 福岡支社長 古屋 智久氏

この度、SomuriX様による「makeshop byGMO」と「楽楽販売」の自動連携アプリの提供開始を、大変心強く、また嬉しく思っております。

私自身、福岡を拠点にEC事業者様や地域企業の現場に向き合う中で、受注後のバックオフィス業務が成長の足かせになっているケースを数多く見てきました。

SomuriX様は、同じく福岡に拠点を置き、現場起点のDXを掲げながら、実運用まで見据えた価値提供をされているパートナーであり、今回のアプリは転記作業といった現場課題を、現実的かつ持続可能な形で解決する取り組みだと感じています。

本アプリにより、EC事業者様が業務負荷から解放され、本来注力すべき「売ること・届けること」に集中できる環境が広がることを期待するとともに、今後もSomuriX様と連携しながら、地域からECの可能性を広げてまいります。

株式会社SomuriX 代表取締役 服部 裕也 氏からのコメント

現場を深く理解されているGMOメイクショップ様より、弊社の取り組みに力強い共感をいただいたことを大変光栄に思います。

私たちは、ITのソムリエとしてお客様にあった最適なITツールを選定し、構築から運用定着までを一貫して行ってきました。

その中でも楽楽販売の設定構築を行うことも多くありますが、注文の入口は楽楽販売だけでは難しく、課題を感じておりました。古屋氏のお言葉にもあった通り、バックオフィス業務の停滞はEC事業者の成長を阻む大きな壁です。

本アプリを通じて、現場の『データの二重入力』という課題を解決し、事業者が本来注力すべき「売ること・届けること」に専念できる環境を提供いたします。

私たちSomuriXも、GMOメイクショップ様と同じく福岡に根ざす企業として、この地から全国、そして世界へ挑む事業者様の挑戦を支え、地域から産業を変えていくDX推進を加速させていく所存です。

アプリ概要・お問い合わせ

名称 makeshop byGMO 楽楽販売 自動連携アプリ

提供開始日 2026年2月1日

お問い合わせ https://somurix.co.jp/lp/

上記URLにて「EC業務DX診断」を無料で実施しています。

株式会社SomuriXについて

株式会社SomuriXは、「ITを活用し、挑戦する人に伴走しながら、自由な発想で成長を支える」という理念を掲げ、現場起点の実装と運用定着にこだわりを持つDX推進企業です。

「IT」×「現場実装」×「運用定着」を軸に、最適なツールの選定・構築から、運用支援や補助金活用までを一貫して提供。豊富な実績と技術力を基盤に、業務プロセスの真因を見極め、「現場に根づくDX」を通じて企業の業務効率化と持続的な成長に貢献しています。

所在地 福岡県福岡市博多区祇園町8-13第一プリンスビル1F

代表 代表取締役 服部 裕也

設立 2024年2月

事業内容 DX推進事業／キャリア支援事業

URL https://somurix.co.jp/

GMOメイクショップ株式会社について

所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー

代表 代表取締役社長CEO 向畑 憲良

設立 2004年9月

事業内容 ネットショップ支援事業（EC構築支援・ECマーケティング支援・EC運用受託）

URL https://www.makeshop.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SomuriX

広報 栗原 茜（くりはら あかね）

E-mail info@somurix.co.jp

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。