【実話ベース】誰の優しさが最も怖い？Z世代・ミレニアル世代へ贈る、衝撃のサイコスリラー『束縛彼氏～あなたの周りにいるサイコパス～』が公開開始！

ネクスターホールディングス株式会社

◻︎トーキョークリエイティスト株式会社

ネクスター株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：細田 悠巨）グループの「TOKYO creatist」は、現代社会の人間関係に潜む「歪んだ支配」と「依存」をテーマにした縦型ショートドラマ『束縛彼氏～あなたの周りにいるサイコパス～』を本日より公開開始いたします。本作は、多くの人が抱える「断れない優しさ」が招く悲劇を、圧倒的なリアリティとスリルで描く啓発的サスペンスです。

■作品概要

本作は、SNSでのコミュニケーションが日常化した現代において、「愛」や「友情」という言葉に隠された支配欲や独占欲を浮き彫りにする連続ショートドラマです 。 「優しすぎる社会人女性」である主人公コハルが、異常な悪意によって精神的に追い詰められていく様を、1話30秒～1分の高速テンポで展開します 。視聴者に「自分や身近な人の人間関係は大丈夫か？」という問いを投げかけ、共感の先にある心の解放を描き出します。

■あらすじ

コハルは、断れない性格の「優しすぎる」社会人女性 。彼女には、精神的な「支配の障害」を抱え、彼女を徹底的に管理する彼氏・マサキがいた 。 ある週末の夜、友人と集まっていたコハルは、自分を監視するマサキの視線に気づき、日常が崩壊し始める 。相談相手を装いながら陰湿な独占欲で近づく友人・ユウイチ 、そしてマサキと裏でつながる親友・イコの裏切り 。 三重の悪意に囲まれ、絶望の淵に立たされたコハル。彼女は自身の「優しさ」を失わずに、この愛の檻から脱却することができるのか。

■作品配信情報

■出演キャスト・制作陣コメント

『束縛彼氏～あなたの周りにいるサイコパス～』｜トーキョークリエイティスト株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/29866/table/265_1_860ead18461e274f9d0515af891e8a56.jpg?v=202603181151 ]

【コハル役：吉井 琴春】

「私が演じたコハルは、どこにでもいる『優しすぎる』女性です。でも、その優しさが自分を追い詰め、周囲の歪んだ愛を引き寄せてしまう。台本を読んだ時、他人事とは思えないリアリティに恐怖を感じました。日常の中に潜む『目に見えない檻』を、視聴者の皆さんと一緒に体感できればと思います。誰の優しさが本当に正しいのか、最後まで見届けてください。」

コハル役：吉井 琴春｜トーキョークリエイティスト株式会社

イコ役：宮川 委子｜トーキョークリエイティスト株式会社

【イコ役：宮川 委子】

「イコは、親友であるコハルを大切に思っているようでいて、実はその裏で深い嫉妬と裏切りを抱えています。女性同士の複雑な感情や、SNS時代の表裏を象徴するような役どころです。物語が進むにつれて剥き出しになっていく彼女の本性は、現代の人間関係の危うさを鋭く突いています。予測不能なドロドロとした展開をぜひ楽しんでください。」

【マサキ役：長瀬 将暉】

「マサキは単なる悪役ではなく、彼なりの『愛』や『不安』に必死に突き動かされている人物です。束縛という行為が彼にとっての正義であるという、その歪んだ純粋さを表現することに注力しました。撮影中、自分でもゾッとするような瞬間が何度もありました。スマホの画面越しに、逃げ場のない圧迫感を味わっていただければ嬉しいです。」

マサキ役：長瀬 将暉｜トーキョークリエイティスト株式会社

ユウイチ役：金城 裕一｜トーキョークリエイティスト株式会社

【ユウイチ役：金城 裕一】

「僕が演じるユウイチは、マサキとはまた違った質の『支配欲』を持った男です。相談に乗るという善意の仮面を被りながら、じわじわと相手の心に入り込んでいく。そんな『静かなる狂気』を意識して演じました。この物語に登場する人物たちは、誰もが何かしらの依存を抱えています。誰が一番の“サイコ”なのか、考察しながらご覧ください。」

【監督：横塚秀馬】

「本作では、目に見えない『精神的な拘束』をいかに視覚化するかに挑戦しました。スマホの通知ひとつ、ドアの閉まる音ひとつが、主人公にとっての絶望に変わる瞬間を丁寧に切り取っています。縦型動画という、視聴者の皆さんの最も身近なデバイスを通じて、この息苦しいほどのリアリティを体感していただきたいです。誰の優しさが最も恐ろしいのか、その結末をぜひ目撃してください。」

監督：横塚秀馬｜トーキョークリエイティスト株式会社プロデューサー：加藤 誠也｜トーキョークリエイティスト株式会社

【プロデューサー：加藤 誠也】

「『愛しているから』という言葉が、時に刃物よりも鋭く人を傷つけることがあります。現代社会が抱える『依存』や『支配』というデリケートな問題を、実話をベースにしたエンターテインメントとして昇華させました。単なる恐怖体験に留まらず、視聴者自身の人間関係を問い直すきっかけになるような作品を目指しました。TOKYO creatistが贈る、新たなサイコスリラーの形をぜひご覧ください。」

【音響：亀井拓磨】

「本作では、映像だけでは伝えきれない『心のざわつき』を音で表現することにこだわりました。何気ない生活音の中に混じる小さな違和感が、視聴者の皆さんの不安をかき立て、ドラマの世界へより深く引き込んでいくはずです。静寂すらも恐怖に変わるような独特の空気感を、ぜひ耳からも体験してください。最後まで緊張感の途切れない物語を楽しんでいただければと思います。」

■制作体制について

撮影（カメラ）：亀井拓磨：｜トーキョークリエイティスト株式会社

ネクスター株式会社が運営する制作スタジオ「 製作委員会 TOKYO creatist 」では、より多角的な視点から物語を届けるため、二つの軸で作品制作を行なってます。

- Nexter_Nippon（ネクスター・ニッポン）： 本作のように、日本の歴史や伝統、文化的な背景に光を当て、令和時代の再解釈を加えてドラマ化するプロジェクト。- Nexter_Tokyo（ネクスター・トーキョー）： 皆様の身近な体験談や実話をベースに、現代のリアルを切り取った作品を投稿するプロジェクト。

本作『束縛彼氏～あなたの周りにいるサイコパス～』は、現代の若者が直面する人間関係の闇を映し出す「Nexter_Tokyo」の最新作として制作されました 。

本件に対する問い合わせ

Nexter_Nippon｜Nexter_Tokyo｜トーキョークリエイティスト株式会社

会社名：トーキョークリエイティスト株式会社

役職：General Manager 加藤 誠也（カトウ セイヤ）

メールアドレス： seiya@nexter.tokyo

「 TOKYO creatist 」について

「 TOKYO creatist 」｜トーキョークリエイティスト株式会社クリエイター × アーティスト ＝ クリエイティスト ｜ トーキョークリエイティスト株式会社

2008年、各ジャンルの世界チャンピオンや日本チャンピオンといったトップパフォーマーが集結し、パフォーマンス界に新たな風を起こす集団として「 TOKYO creatist 」が誕生しました。

その後、2017年にはインフルエンサー集団として再構築され、「インフルエンサーサミット」や「ビジョビ」、インスタグラマー発のD2Cブランド、YouTubeを活用したIPプロジェクトなど、時代に合わせて多様なスタイルへと進化。

そして2025年。「 TOKYO creatist 」は、エンタメとSNSを融合した “ショートドラマスタジオ” として再び走り出しました。

「 TOKYO creatist 」｜トーキョークリエイティスト株式会社

当スタジオでは、「 感を、動する。-To Move Your Heart !- 」をフィロソフィーに掲げ、語り継がれてきた既存の物語や伝統文化、体験談などを「 令和時代の物語 」として再解釈したドラマを制作しています。量産され消費されるショート動画ではなく、現代の感性に寄り添った心に残る作品を創り出すことを今後も目指してまいります。

ネクスターブランドゥホールディングスについて

純粋持株会社 ネクスターブランドゥホールディングスStarting from here！「 ここから始まる、次のこと。」

ネクスターブランドゥホールディングスは、15期目を迎えるネクスター株式会社（SNSマーケティング）を主軸に、グループ会社では、システムコンサルティング、6次産業化支援、創業20年の公的機関・金融機関に実績豊富なクリエイティブ制作、Web／アプリ開発支援、UGC、共創IP・縦型ショートドラマ製作スタジオ、D2C／P2Cブランド事業、創業10年の和製マーラータン事業など、ソーシャルメディアを中心とした多岐にわたる事業の純粋持株会社です。

事業会社名 ： トーキョークリエイティスト株式会社 （共創ＩＰ・縦型ショートドラマ製作スタジオ事業）

持株会社名 ： ネクスターブランドゥホールディングス 株式会社

英語表記 ： Nexter Inc. ｜Nexter bran-do Holdings.

本社所在地 ： 東京都 新宿区 大久保 3-8-3 住友不動産新宿ガーデンタワー LaTour Shinjuku Garden 29F

責任者名 ： 代表取締役社長CEO 細田悠巨、執行役員CBO 伊藤実祐

スタッフ数 ： 60名（グループ合計・業務委託、アルバイト含む）

資本金 ： 1億 2,428万 4,842円（グループ合計・資本準備金含む）

公式HP ： https://nexter.tokyo/

公式Twitter ： @nexter_tokyo https://twitter.com/nexter_tokyo

公式Instagram ： @nexter_tokyo https://www.instagram.com/nexter_tokyo/

注: 本記事内のデータはすべて実績値に基づいています。詳細については、ネクスター株式会社までお気軽にお問い合わせください。