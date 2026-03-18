Cloverse、AI活用により株式会社ルック “LOOK＠E-SHOP”においてEC用着画・カタログ用KVを制作

株式会社Cloverse

株式会社Cloverse（本社：東京都港区、代表取締役：中谷健太郎）は、AIを活用した制作プロセスにより、株式会社ルックが運営する公式オンラインストア「LOOK@E-SHOP（ルック アット イーショップ）」（https://www.e-look.jp/）において、一部のEC向け着用ビジュアルおよびカタログ用キービジュアル（KV）のクリエイティブ制作を担当しました。

本取り組みでは、従来の物撮り中心のEC表現に対し、着用イメージやブランドの世界観がより伝わるビジュアル制作を実現。デジタル上においても、ブランドの魅力を直感的に伝える表現強化を目的としています。

■ 導入の背景

LOOK＠E-SHOPでは、物撮り画像を中心としたEC構成を採用してきました。これは、着用ビジュアル制作におけるモデル手配や撮影スケジュール、工数・コスト面の負担が大きいという背景によるものです。

一方で、LOOK＠E-SHOPが展開するブランドにおいては、素材感やシルエット、世界観の伝達が購買判断に大きく影響するため、着用イメージの重要性が課題として顕在化していました。

■ Cloverseの提供内容

Cloverseは、撮影やモデル調達を前提としないAI活用型の制作プロセスにより、以下のクリエイティブを短期間で制作しました。

- EC向け着用ビジュアルブランド様と事前にモデル要件や背景の見え方、ポーズ構図など全体のトーンを丁寧にすり合わせたうえで、着用ビジュアルを制作。SKU数が多い状況でも、短納期でEC掲載可能なクオリティを担保しました。- ルックカタログ用ビジュアル着用ビジュアルのトーンを統一し、各ブランドの世界観や上質感が伝わる表現を設計。ECとカタログを横断して活用できるビジュアルとして制作しました。

制作においては、AIによる高速なビジュアル生成で方向性とバリエーションを素早く提示し、その後、アパレル領域に精通したディレクターがブランドの背景や文脈を理解したうえで監修を実施しました。

■ 導入効果

- 物撮り画像中心だったECに、着用・世界観の文脈を追加- モデル調達や撮影工程を必要とせず、制作リードタイムを短縮- 着用ビジュアルを短期間で制作- 週次で新着商品が追加されるような、継続的・大量な着用ビジュアル制作が可能に

■ コメント

株式会社ルック／EC事業部 中野 有紀様

LOOK＠E-SHOPでは、ブランドが大切にしてきた世界観や空気感を、EC上でも丁寧に表現していきたいと考えていました。一方で、商品点数が多い中で着用ビジュアルを用意するには、モデル手配や撮影準備の負担が大きく、短期間で対応することが難しい点が課題でした。

今回Cloverse様には、モデルの佇まいやスタジオ背景、着用時の構図などを含め、ブランドのトンマナを丁寧に理解したうえでディレクションしていただき、ECとカタログの双方で活用できる着用ビジュアルおよびキービジュアルを短期間で整えていただきました。



ECで重要なサイズ感や質感にこだわりつつ、ブランドの世界観や商品イメージがより伝わるようになったと感じています。今後もECでの継続的な活用に加え、キャンペーンやシーズンビジュアル、PR用途など、さまざまな場面でご一緒できることを期待しています。

株式会社Cloverse 代表取締役 中谷健太郎

ルック様というアパレル業界を牽引されてきた企業にご導入いただけたことを、大変嬉しく思っております。ECにおける表現品質向上というテーマに、Cloverseをお選びいただいたことは、私たちにとって大きな励みです。

今回、モデル調達や撮影に依存せず短期間で着用ビジュアルを制作できた背景には、アパレルに精通したディレクター・デザイナーがブランド理解を深めたうえで、AIと融合させた制作体制があります。AIのスピードと人の審美眼を組み合わせることで、実運用に耐える表現を実現しました。

Cloverseは、EC向け着用ビジュアルにとどまらず、動画やキービジュアル、SNSなど多様な用途においても表現の質を追求し、アパレルクリエイティブを現場から支援してまいります。

【株式会社ルック 概要】

会社名：株式会社ルック

所在地：東京都港区赤坂8-5-30

代表者：代表取締役社長 廣田 篤史

URL：https://www.look-inc.jp/

【株式会社Cloverse 概要】

会社名：株式会社Cloverse,（旧 株式会社Genwork）

所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号アールキューブ青山 3階

代表者：代表取締役 中谷健太郎

事業内容：AIを前提にアパレルクリエイティブを再設計するAI Vision Studio。Key Visualから展示会・EC・スタジオ画像まで、世界観とクオリティを維持したまま高速に制作。

URL：https://cloverse.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Cloverse 広報担当

Email：info@cloverse.jp