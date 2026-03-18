愛知県犬山限定「サンリオキャラクターズ 犬山限定プリントクッキー」が新発売！

株式会社ヘソホールディングス

人々がふと足を止める「シズル感あるモノづくり」を展開する株式会社レイニーブルー（本社：愛知県小牧市・代表取締役：鈴村直也）は、犬山限定「サンリオキャラクターズ 犬山限定プリントクッキー」を発売いたします。

■商品概要

商品名：サンリオキャラクターズ 犬山限定プリントクッキー

価 格：864円（税込）※軽減税率対象外8%

内容量：クッキー18枚（8種ランダムで入っています）

発売日：2026年3月中旬予定 ※販売場所によって導入時期が異なる場合がございます。

販売エリア：犬山市内の土産店舗 他

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

■会社概要

社 名：株式会社レイニーブルー

所在地：愛知県小牧市岩崎郷戸西1886B

代表者：代表取締役 鈴村 直也

事業内容：菓子、食品、調味料、食料品の企画、製造及び販売

資本金：9,800,000円

URL： https://www.rainy-blue.co.jp

【ヘソホールディングスグループ】

株式会社ヘソプロダクション https://www.heso-pro.com/

株式会社そもそもクリエイト https://somosomo.co.jp/

株式会社レイニーブルー https://www.rainy-blue.co.jp

株式会社ダイワトーイ https://daiwatoy.co.jp/

株式会社ねこのてプロダクション https://neko-pro.co.jp/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社レイニーブルー

URL： https://www.rainy-blue.co.jp