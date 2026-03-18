愛知県犬山限定「サンリオキャラクターズ 犬山限定プリントクッキー」が新発売！
株式会社ヘソホールディングス
■会社概要
人々がふと足を止める「シズル感あるモノづくり」を展開する株式会社レイニーブルー（本社：愛知県小牧市・代表取締役：鈴村直也）は、犬山限定「サンリオキャラクターズ 犬山限定プリントクッキー」を発売いたします。
■商品概要
商品名：サンリオキャラクターズ 犬山限定プリントクッキー
価 格：864円（税込）※軽減税率対象外8%
内容量：クッキー18枚（8種ランダムで入っています）
発売日：2026年3月中旬予定 ※販売場所によって導入時期が異なる場合がございます。
販売エリア：犬山市内の土産店舗 他
※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。
■会社概要
社 名：株式会社レイニーブルー
所在地：愛知県小牧市岩崎郷戸西1886B
代表者：代表取締役 鈴村 直也
事業内容：菓子、食品、調味料、食料品の企画、製造及び販売
資本金：9,800,000円
URL： https://www.rainy-blue.co.jp
【ヘソホールディングスグループ】
株式会社ヘソプロダクション https://www.heso-pro.com/
株式会社そもそもクリエイト https://somosomo.co.jp/
株式会社レイニーブルー https://www.rainy-blue.co.jp
株式会社ダイワトーイ https://daiwatoy.co.jp/
株式会社ねこのてプロダクション https://neko-pro.co.jp/
※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。
《本件に関するお問い合わせ先》
株式会社レイニーブルー
URL： https://www.rainy-blue.co.jp