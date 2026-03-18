【ゲラン】アベイユ ロイヤルのアイコン、ウォータリー オイル セロムがアーティストコラボの限定パッケージで登場

ゲラン株式会社

2025年にリニューアルを遂げたブースト美容液〈アベイユ ロイヤル ウォータリー オイル セロム〉は、ゲランが誇る革新性を体現する存在です。まるで水のようにみずみずしいテクスチャーは、肌に触れた瞬間になめらかに変化し、瞬時に角層へと溶け込むことで唯一無二の感覚体験をもたらします。

3種の稀少なブラックビーハニー*がもつ修復力を原動力に、目に見えるエイジングサインであるハリ、輝き、なめらかさに対して、肌へアプローチします。

歴代の〈アベイユ ロイヤル ウォータリー オイル セロム〉は、長年にわたり自然からインスピレーションを得たアーティストたちによってリミテッド エディションとして再解釈されてきました。

*ハチミツ（整肌成分）

アベイユ ロイヤル × ゼラム・リム：都市と自然が出会う場所

〈アベイユ ロイヤル〉を通して、ゲランは科学と自然が融合し、肌本来の力を引き出すという独自の美のビジョンを表現しています。このビジョンに導かれ、〈アベイユ ロイヤル〉は今回初めて、ストリートアートの世界へと歩みを広げます。都市の風景を彩り、新たな魔法をもたらす現代アートです。この取り組みを通してゲランは、都市と自然、スキンケアがもつ力とアーバンアートの創造的な美との対話を生み出したいという想いを、あらためて表明します。

メゾンが選んだのは、中国人アーティスト、ゼラム・リム(https://zelamlim.com/)。

ゲランとの初のコラボレーションにおいて、彼はミツバチの恵みを〈アベイユ ロイヤル ウォータリー オイル セロム〉の「修復し、美しくする」という哲学と響き合う躍動感あふれる作品として表現しました。

コンクリートに覆われた都市の中で人々がミツバチを守り、自然と調和して生き、地球の生態系を大切にすることを願いこのデザインが誕生しました。ミツバチの巣の六角形の構造にオマージュを捧げ、世界の六大陸それぞれを象徴する花々をあしらっています。アジアのユリ、ヨーロッパのラベンダー、北アメリカの桜、南アメリカのコーヒーの花、アフリカのアカシア、オセアニアのマヌカが選ばれ、カラフルな新デザインを纏ったリミテッドエディションとして登場します。

中国絵画の伝統を背景に生まれたアーバンアート

1983年、中国・広東省潮州市に生まれたゼラム・リムは、数千年にわたる伝統と現代アートを見事に結びつけてきた、中国人アーティストです。幼少期から中国伝統絵画を学び、2003年にグラフィティと出会いました。

上海を拠点に活動するゼラム・リムは、ストリートアートの技法と、自身のルーツに根ざした書の精緻さを融合させています。鮮やかな色彩と生命力あふれる自然のモチーフに満ちた彼のアートの世界は、都市の中心に美と活力を吹き込み、風景を夢のような情景へと変容させることで、都市そのものを修復します。

このコラボレーションは、単なるオブジェクトを超え、「修復し、美しくする」というゲランの哲学そのものを体現しています。今回のアートは装飾ではなく、スキンケアの延長として存在します。

この新たなリミテッド エディションにあわせ、そして自身が美しく装飾したボトルと呼応する形で、ゼラム・リムは上海の中心部にアーバン・フレスコを制作。彼自身の世界、そして〈アベイユ ロイヤル〉の世界への没入体験を提供します。

アベイユ ロイヤル

ウォータリー オイル セロム リミテッド エディション

50mL 19,800円（税込）

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アベイユ ロイヤル(https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/skincare/exceptional-skincare-lines/abeille-royale/)

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