太秦映画村限定パッケージの「映画村こたべ」2種を2026年3月19日（木）より新発売

株式会社 美十

京都銘菓「つぶあん入り生八つ橋 おたべ」や「京ばあむ」などを製造・販売する株式会社美十（本社：京都府京都市、代表取締役社長CEO：酒井宏彰、以下「美十」）は、2026年3月28日（土）に控える太秦映画村の第1期リニューアルオープンを記念し、太秦映画村オリジナルパッケージの「映画村こたべにっき」および「映画村こたべ抹茶」を同施設にて限定販売します。2026年3月28日（土）の発売に先駆け、内覧会である3月19日（木）およびプレオープンの3月21日（土）に先行販売します。

ここでしか手に入らない、太秦映画村オリジナルデザインの特別な「こたべ」

太秦映画村は、京都観光の要として、世代を問わず親しまれています。その第1期リニューアルオープンに合わせ、美十の看板商品「おたべ」のミニサイズとして愛されている「こたべ」から、太秦映画村でしか出会えないオリジナルデザインのパッケージが登場します。

観光の合間のご自身へのご褒美や新しくなった太秦映画村の訪問記念として、またプチギフトとしてもおすすめです。

【商品情報】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79693/table/131_1_4ddb1e65e8f97bdf21ffff2e90490bfc.jpg?v=202603181151 ]

「こたべ」とは

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79693/table/131_2_06f73a64a26dc91e8c69eda430961192.jpg?v=202603181151 ]

ふた口サイズのおたべを、ひとくちサイズに小さくかわいく仕上げたおたべのこどもです。

季節にあわせて色とりどりの小さな彩り箱でかわいい京都を表現しています。

「こたべ」について詳しくはこちら(https://www.kotabe.kyoto.jp/)。

太秦映画村 第1期リニューアルオープン

株式会社東映太秦映画村が京都市右京区に展開する「東映太秦映画村」は、2026年3月28日（土）に第1期リニューアルオープンを迎え、名称を「太秦映画村（英語表記：UZUMASA KYOTO VILLAGE）」へ変更します。リニューアルでは、「江戸時代の京へ、迷い込む」を新たなコンセプトに掲げ、20代・30代を中心とした大人の来場者も楽しめる「大人の没入体験パーク」として生まれ変わります。

詳しくはこちら(https://eigamura.com/)

株式会社美十

株式会社美十は、「つぶあん入り生八つ橋 おたべ」や「京ばあむ」をはじめとした観光みやげ事業に加え、“食”のフィールドにおいても幅広い事業展開を目指し、新たな挑戦を続けています。



会 社 名：株式会社 美十

本社所在地：京都市南区西九条高畠町35-2

設 立 ：1965年（創業1938年）

URL ：https://www.bijuu.co.jp/

事業内容 ：観光みやげ事業/テーマパーク事業/OEM事業/ 洋菓子ブランド事業/海外事業

株式会社美十 主要展開ブランド