2026年BBQシーズン始動！アトレ川崎、ペリエ千葉、仙台パルコにて「肉食べ放題BBQビアガーデン」が3月20日(金)より順次オープン！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアドエスティHDグループで、飲食事業、公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊地大輔）は、2026年3月20日（金）のアトレ川崎店を皮切りに、千葉、仙台の各都市で「肉食べ放題BBQビアガーデン」を順次オープンいたします。近年の猛暑によるレジャーの早期化傾向を受け、本年も「暖かく過ごしやすい春」から、開放的な空間を提供してまいります。

肌寒さを感じるこの時期だからこそ、冬の終わりと春の訪れを同時に感じる特別な空間となります。 澄んだ空気と穏やかな日差しの中で、熱々のBBQを楽しむ「春ならではの贅沢」をご提案します。混雑するGW前の今こそ、ゆったりとシーズン初めの乾杯をお楽しみいただけます。

2026年度の特徴：定番やお子さま向けまで充実のラインアップ

■バリエーション豊かなBBQメニュー ：牛・豚・鶏はもちろん、不動の人気を誇る「ねぎ塩タン」も食べ放題。プルコギやタッカルビ、さらにはお子さまに人気のミニハンバーグやソーセージまで幅広くご用意しました。鉄板で仕上げる「焼きそば」は、大人も子供も夢中になるBBQならではの楽しさです。

■冷えた身体に染み渡る、日替わりの「熱々ラーメン」＆カレー： まだ少し肌寒い春の夜に嬉しい、温かいメニューも充実。日替わりで提供するスープ（塩、醤油、味噌、白湯、坦々、豚骨醤油）で楽しむ〆のラーメンや、本格派カレーが、屋外での満足度をさらに高めます。

■ビールからサワー、ワインまで。多彩なドリンクカウンター ：ドリンクはカウンターにて、スタッフが一杯ずつ提供いたします。生ビールはもちろん、サワーやカクテル、ワインまで多彩なラインアップ。ソフトドリンクも豊富に取り揃えており、お酒を飲まない方やご家族連れも安心してお楽しみいただけます。

肉食べ放題BBQビアガーデン アトレ川崎店

JR川崎駅直結の開放的な屋上テラスには屋根付きエリア併設で、天候を気にせず手ぶらBBQ。お仕事帰りやショッピングの合間に、いち早くシーズンの訪れを感じていただけます。

●プラン料金（税込）： 90分 4,800円／120分 5,400円／150分 5,800円（中高生 3,500円、小学生 2,000円、未就学児無料）

●開催期間： 2026年3月20日（金）～11月15日（日）

●住所：神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎6階

●電話：044-589-3616 ※お問い合わせ専用

●営業時間：平日 16:00-22:30／土日祝 12:00-22:30

●公式HP： https://kawasaki.beergardens.jp/

●予約ページ： https://www.tablecheck.com/ja/shops/kawasakibg/reserve

ペリエ千葉 "肉食べ放題" BBQビアガーデン

JR千葉駅直結の屋上庭園で楽しむ、ファミリーにも優しい手ぶらBBQ。一部屋根付きエリアも完備。お子さまが大好きなポテトやカレー、デザートも充実しており、ご家族での「外遊びデビュー」にも最適です。

●プラン料金（税込）： 90分 4,500円／120分 5,000円／150分 5,500円（中高生 3,000円、小学生 1,000円、未就学児無料）

●開催期間：2026年4月10日（金）～11月3日（火）

●住所：千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉5階 えきうえひろば

●電話：043-202-1166 ※お問い合わせ専用、4月10日（金）より開通予定

●予約受付：2026年4月1日（水）よりWEB予約開始

●営業時間：平日 16:00-22:30／土日祝 11:00-22:30 ※7月22日(水)～8月29日(土）終日11:00-22:30

●公式HP：https://perie-chiba.beergardens.jp/

●予約ページ：https://www.tablecheck.com/shops/perie-chiba-beergardens/reserve

仙台パルコ2 "肉食べ放題" BBQビアガーデン

仙台駅前を眼下に見下ろす最高のロケーション。一部屋根付きエリアを完備し、春の爽やかな風を感じながら、ご家族や友人とBBQシーズンをゆったりとお楽しみいただけます。

●プラン料金（税込）：90分 4,800円／120分 5,500円／180分 5,800円（中高生 3,000円、小学生 1,000円、未就学児無料）

●開催期間：2026年4月24日（金）～9月23日（水）

●住所：宮城県仙台市青葉区中央3-7-5 仙台PARCO2 屋上

●電話：022-226-7087 ※お問い合わせ専用、4月21日（火）より開通予定

●予約受付：2026年4月10日（金）よりWEB予約開始

●営業時間：平日 16:00-22:00／土日祝 12:00-22:00、7月～8月 平日 16:00-23:00／土日祝 12:00-23:00 ※8月13日(木)～8月15日(土) 終日 12:00-23:00

●公式HP：https://sendai-parco.beergardens.jp/

●予約ページ：https://www.tablecheck.com/ja/shops/sendaibg/reserve

■株式会社ゼットンについて

株式会社ゼットン(代表取締役社長：菊地大輔)は、「Make Community Better.」をビジョンに掲げ、人気のハワイアン カフェ＆レストラン「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

＜所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

＜URL＞https://www.zetton.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andSTHD_official/