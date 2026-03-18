愛犬同伴型ホテルで限定開催『海辺のWan！Do会』― 愛犬と宿泊・参加できる特別イベント ―

株式会社IHS

Doggy's Coast Oarai は、単日限定イベント「海辺のWan！Do会」を開催いたします。本イベントは、「愛犬と一緒に、心から楽しめる時間を過ごしてほしい」という想いから生まれました。競技の勝ち負けだけではなく、愛犬が元気に走る姿に笑顔、待つ姿に信頼を、年齢を重ねた愛犬をみんなで称える――そんな温かい時間を共有することを目的としています。

イベント『海辺のWan！Do会』を通して伝えたい私たちの想い

※写真はイメージです。

“うまくできるか”よりも、“一緒に楽しめるか”

海辺のWan！Do会では、どの競技も初心者の方が気軽に参加できる内容となっています。

・全力で駆け抜ける「ダッシュ競争」

・飼い主さんとの絆が試される「まて！競争」 など‥

速さや結果だけでなく、愛犬の個性や一生懸命な姿そのものが主役です。

※写真はイメージです。

シニア犬にも、心からの拍手を

長い時間を家族として共に歩んできた愛犬たちへ、感謝と敬意を込めた年齢表彰を実施します。

10歳以上のワンちゃんには賞状とメダルを。最高齢のワンちゃんには特別な景品をご用意しています。

年齢を重ねても、今こうして旅行に来られる元気があること。大好きな家族と一緒に、新しい景色を見て、同じ時間を共有できること。それは何よりも尊く、かけがえのないことだとDoggy's Coast Oarai は考えています。

旅行中も安心。“ちょっと嬉しい”お手入れサービス

イベント当日は、耳掃除・足裏ケア・目回りのケア・爪切りなどの簡単なお手入れサービスも実施いたします。（14：00～17：00限定）旅行中はいつもよりたくさん歩いたり、海辺で遊んだりと、愛犬にとっても特別な時間。だからこそ、ちょっとしたメンテナンスでコンディションを整え、最後まで快適に過ごしていただきたいと考えています。

楽しい時間とともに、旅行中のケアもばっちり。安心して当館での滞在もお楽しみいただけます。

【イベント概要】

開催日： 2026年2月7日（土）

時間：2月7日

対象： 当日の宿泊ゲストのみ

料金：無料（オールインクルーシブサービス内）

【Doggy’s Coast Oaraiについて】

茨城県内屈指の観光スポットである大洗町に位置する『Doggy’s Coast Oarai』。全室愛犬同伴で宿泊できる客室は窓から海と港町の景色が楽しめます。太平洋の潮風を感じながら海辺の町で愛犬との特別な時間をお過ごしください。

洗練されたレストランでは、愛犬とご一緒にテーブルを囲み、心ゆくまでお食事をお楽しみいただけます。ワンちゃんのお食事メニューもご用意。愛犬との穏やかな時間をお過ごしください。

※ワンちゃんのお食事は有料です。

オールインクルーシブサービスも充実

館内での様々なアクテビティが追加料金なしでお楽しみ頂けます。ご滞在中を通して非日常的な時間を大切な方とお過ごし下さい。

※一部ご利用人数の制限を設けさせて頂いているサービスも御座います。予めご了承下さい。All Inclusive

□ディナータイム・ドリンクセレクション

□フリーフロー

□ウェルカムサービス

□セルフグルーミングルーム

□クラフトコーナー

□屋内ドックラン『Happy Tail』

□屋外ドックラン『Pine Tree』

大洗ホテルのオールインクルーシブも宿泊者限定でご利用可能

11月10日よりDoggy’s Coast Oaraiにご宿泊のお客様は、大洗ホテルのオールインクルーシブもご利用いただけます。フードやドリンク、体験型アクティビティなど、滞在中にもう一つの特別な時間をお楽しみいただけます。（一部利用不可あり）

大洗ホテル：展望大浴場ご利用可能なサービス

□ウェルカムサービス

□プレミアムバー

□カジュアルアフタヌーンティー

□sunahamaラウンジ

□展望大浴場（バスタオル・湯籠貸し出しあり）

□クラフト体験

□プレイルーム（卓球・ダーツ等）

□キッズルーム

□リラクゼーションルーム

【ご利用条件】

・Doggy's Coast Oaraiのフロントにて利用申請を行い、利用パスを受け取った後、そのパスをお持ちいただくことで大洗ホテルの対象サービスをご利用いただけます。

・ワンちゃんをお連れの方は預り所サービス（有料）の利用が必須となります。

■お問い合わせ ：TEL 0570-200-418（10:00-19:00）

■URL：https://doggyscoast-oarai.jp

【姉妹館】

大洗ホテル

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881

https://www.oarai-hotel.co.jp/

袋田温泉 思い出浪漫館

茨城県久慈郡大子町袋田978

https://www.roman-kan.jp

大洗海岸 魚来庵

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6885

https://www.hotel-gyoraian.jp

【会社概要】

社名：株式会社IHS

本社所在地：〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881

代表取締役：竹内 順一

事業内容：ホテル業