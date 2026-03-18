【髪の実態調査】30代女性の約6割が「毛量の曲がり角」を自覚。40代では8割超へ。「髪の栄養失調」にフォーカスしたシロノクリニック監修の育毛サプリ「リグロミンP＋」が成分増量でパワーアップ！

「内側ケア」の重要性を8割が認識するも、実施率はわずか1割。

失敗しないサプリ選びとは？

医療法人社団シーズ・メディカル

育毛サポートサプリメントを展開する、医療法人社団 シーズ・メディカル シロノクリニック(所在地：東京都渋谷区広尾、理事長：城野親徳、理事：石原智美)は、全国の男女1,000名を対象に「髪の悩みに関する実態調査」を実施いたしました。その結果、30代女性の6割以上、40代女性では8割以上が「髪の変化」を感じ始めているという切実な実態が明らかになりました。特に「分け目」や「ボリューム」といった、見た目年齢に直結する箇所の悩みが深刻化しています。

30代は「毛量の曲がり角」。友利新医師も愛用する、シロノクリニック監修サプリが大幅パワーアップ！

薄毛・抜け毛への不安が広がる中、シロノクリニックプロデュースの育毛サプリ『リグロミンP＋』がリニューアル。注目の成長サポート成分「アナゲインNu」を1.25倍、「ヒハツエキス」を2倍に増量し、大人の髪悩み・髪の栄養失調に応える「内側からの徹底ケア」にアプローチを強化しました。

人気YouTuber・友利新医師の公式チャンネル「【ガチで効いたインナーケア】女医友利新が毎日欠かさず飲むサプリからプロテインまで全部見せます～！」で紹介されると、「まつ毛や産毛に手応えを感じる」というリアルな感想に、配信直後から30代以上の女性を中心に反響が殺到。今、「内側からの徹底ケア」が新常識になりつつあります。

☑️ 調査結果のトピックス

リグロミンP＋（リグロミンピープラス）120カプセル（約1か月分／1日4カプセル目安）価格：9,936円（税込）- 悩みの早期化：30代女性は「曲がり角」20代でも4人に1人が自覚「最初に髪の変化を感じた時期」を調査したところ、女性は30代で急増。また、20代女性の約27.5％（約4人に1人）がすでに変化を感じていることが判明しました。「育毛対策はまだ先」という常識が覆されつつあります。（Q1：最初に「髪の毛の変化」を感じ始めたのは何歳頃ですか？）（Q2：髪について気になっていることは何ですか？）（Q3：自分の髪が気になり始めた「きっかけ」は何ですか？）- 対策の現状：重要性は理解しつつも、具体的な手段に迷う層が多数多くのユーザーが「内側からの栄養補給」の必要性を感じつつも、具体的な成分や選び方に不安を抱いている現状が見て取れます。（Q5：「育毛サプリメント」という選択肢があることを知っていましたか？）（Q8：育毛対策を始めるにあたって、躊躇する理由はありますか？）（Q10：サプリメントを飲むとしたら、どのような変化を一番期待しますか？）2026年3月アンケート実施（全国の男女1,000名を対象）2026年3月アンケート実施（全国の男女1,000名を対象）

2026年3月アンケート実施（全国の男女1,000名を対象）2026年3月アンケート実施（全国の男女1,000名を対象）

2026年3月アンケート実施（全国の男女1,000名を対象）2026年3月アンケート実施（全国の男女1,000名を対象）

☑️ リニューアルした「リグロミンP＋」が提供する解決策

調査で浮き彫りになった「見た目年齢（ボリューム・分け目）」への不安に対し、医療現場の知見を凝縮した配合でアプローチします。

☑️ シロノクリニック恵比寿本院副院長、佐藤 美医師のコメント

- 【増量】アナゲインNu（150mg）： 成長サイクルに働きかけ、根本からの立ち上がりをサポート。- 【倍増】ヒハツエキス（150mg）： めぐりを整え、必要な栄養を隅々まで届けます。- 【新配合】ルテオリン： 健やかな頭皮環境を守り、未来の髪を育みます。

「今回の調査結果から、特に30代・40代の女性の6割以上が『分け目』や『ボリューム』の変化に対して非常に敏感であり、切実な悩みを抱えている実態が再確認されました。髪は、身体の健康状態や栄養バランスを映し出す鏡のような存在です。

シャンプーや育毛剤といった『外側からのケア』だけでは補いきれない限界を感じた時こそ、パントテン酸やケラチン、ビタミンB群といった“髪の材料”そのものを直接取り入れる『インナーケア』が真価を発揮します。

大幅にアップデートした『リグロミンP＋』は、現代女性が陥りやすい“髪の栄養失調”にアプローチ。注目のアナゲインNuやヒハツエキスを増量することで、理想の土台作りを力強くサポートします。その実感力は、髪の毛に留まらず『まつ毛や産毛、爪』のコンディションまで多角的にバックアップ。忙しい毎日の中でも、スマートに全身の美しさを底上げする、新しい育毛習慣を提案します。」

恵比寿本院 佐藤 美副院長

▶️ 人気YouTuber・友利新医師の公式チャンネル

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=53rnypEL_9w ]

☑️「リグロミンP＋」の名に込めた、育毛への想い

「Re（繰り返し・戻る）」「Growth（成長させる）」「Vitamin（バランスを整える）」「Pantothenic acid（パントテン酸）」を組み合わせた名称には、本来の健やかな頭皮へとサイクルを取り戻してほしいという願いが込められています。

◆ 商品概要

商品名：リグロミンP＋（リグロミンピープラス）

価格：9,936円（税込）

内容量： 120カプセル（約1か月分／1日4カプセル目安）

主な配合成分： アナゲインNu、ヒハツエキス、ルテオリン、ケラチン加水分解物、ビタミンB群、パントテン酸、ナイアシン

期待できるアプローチ： 髪のボリューム・ハリ感、抜け毛・頭皮ケア、栄養バランスの調整、血流促進サポート、白髪の進行抑制、まつ毛のハリ・コシ、爪の健康サポート

販売チャネル：https://cizmedical.official.ec/items/81660031(https://cizmedical.official.ec/items/81660031)

【調査概要】

調査対象：全国の20代～60代以上の男女 1,000名（有効回答：男性500名、女性500名）

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年3月2日