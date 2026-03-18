マルナゲカンリ株式会社 × パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 共催オンラインセミナー開催
マルナゲカンリ株式会社(https://marunagekanri.com/company/)と、パーソルグループの中核会社であるパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(https://www.persol-bd.co.jp/corporate/profile/)は共同で、オンラインセミナー「100年つづく最先端のバックオフィス構築の秘訣」を開催することが決定しました。
本セミナーでは、日本企業が直面する慢性的な人手不足・属人化・採用難という構造課題に対し、“人に依存しないバックオフィス設計”という視点から、実践的な解決策を提示します。
開催背景｜日本企業は「人手不足」ではなく「設計不足」に陥っている
日本企業の倒産理由は、もはや業績不振だけではありません。
“人がいない”ことが、企業活動そのものを止める時代に入りました。
経理担当者の退職、育休・休職による業務停止、採用難による慢性的な人員不足。
とくに中堅・中小企業においては、バックオフィスの属人化が深刻化し、「たった一人が辞めただけで会社が止まる」という危機が現実のものとなっています。
しかし、これは単なる人手不足問題ではありません。
本質は、“人に依存する設計”のまま経営を続けてきた構造課題にあります。
この社会課題に対し、人手不足を解決するBPO企業2社が共同で、オンラインセミナー「止まらない経理オペレーション設計」の具体解を提示します。
“人を増やす”から“仕組みで守る”へ。日本企業を人手不足から解放するための実践知を公開します。
開催形式：オンライン開催（2026 年 4 月 21 日 (火) 12：00‐13：00）
参加費：無料
申込URL：https://marunagekanri.com/event/e1006/
■セミナータイトル
100年つづく最先端のバックオフィス構築の秘訣
～退職・休職・繁閑に揺れない、長期安定の経理オペレーション設計とは？～
■アジェンダ- 開会挨拶・登壇者紹介
- 中小企業のバックオフィスの現状（登壇：パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 事業部長 森山氏）
- - 中小企業バックオフィスのリアルな実態
- - なぜ今「人に依存しない運用設計」が求められるのか
- 最先端のバックオフィスに共通する設計とは？（登壇：マルナゲカンリ株式会社 代表取締役・公認会計士 西澤）
- - とまらない経理をつくるための業務設計
- - ボトルネックはどこに潜んでいるのか
- - バックオフィスの“主権”を取り戻す方法
- BPOが100年続く仕組みづくりに貢献する理由（登壇：森山氏）
- - 外注は「人の補填」ではなく「仕組みの補強」
- - 繁閑の波を吸収できる運用モデル
- ケーススタディ
- - 実際にバックオフィスを再設計した企業の事例をもとに、「止まらない経理」がどのように実現されたかを具体的に解説します。
- Q&A・アンケート
本セミナーで得られること
・ 経理が“止まる会社”と“止まらない会社”の決定的違い
・ 属人化を解消する設計思考
・ 採用難時代でも安定稼働する運用モデル
・ 経営者がバックオフィスの主導権を握る方法
こんな企業様におすすめ- 経理が1～2名体制でリスクを感じている
- 採用がうまくいかない
- 担当者の退職が怖い
- 業務がブラックボックス化している
- 将来的にBPO活用を検討している
共催の意義
本セミナーは単なるBPO提案ではありません。
“人を増やす”発想から“仕組みで守る”発想へ。
年商規模の異なる企業を多数支援してきた両社が、企業規模を超えて通用する「再現性のあるバックオフィス設計思想」を提示します。
私たちは、日本企業を人手不足から解放するために、バックオフィスから構造を変えていきます。