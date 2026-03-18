マルナゲカンリ株式会社 × パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 共催オンラインセミナー開催

マルナゲカンリ税理士法人

マルナゲカンリ株式会社(https://marunagekanri.com/company/)と、パーソルグループの中核会社であるパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(https://www.persol-bd.co.jp/corporate/profile/)は共同で、オンラインセミナー「100年つづく最先端のバックオフィス構築の秘訣」を開催することが決定しました。

本セミナーでは、日本企業が直面する慢性的な人手不足・属人化・採用難という構造課題に対し、“人に依存しないバックオフィス設計”という視点から、実践的な解決策を提示します。

開催背景｜日本企業は「人手不足」ではなく「設計不足」に陥っている

日本企業の倒産理由は、もはや業績不振だけではありません。

“人がいない”ことが、企業活動そのものを止める時代に入りました。

経理担当者の退職、育休・休職による業務停止、採用難による慢性的な人員不足。

とくに中堅・中小企業においては、バックオフィスの属人化が深刻化し、「たった一人が辞めただけで会社が止まる」という危機が現実のものとなっています。

しかし、これは単なる人手不足問題ではありません。

本質は、“人に依存する設計”のまま経営を続けてきた構造課題にあります。

この社会課題に対し、人手不足を解決するBPO企業2社が共同で、オンラインセミナー「止まらない経理オペレーション設計」の具体解を提示します。

“人を増やす”から“仕組みで守る”へ。日本企業を人手不足から解放するための実践知を公開します。

開催形式：オンライン開催（2026 年 4 月 21 日 (火) 12：00‐13：00）

参加費：無料

申込URL：https://marunagekanri.com/event/e1006/

■セミナータイトル

100年つづく最先端のバックオフィス構築の秘訣

～退職・休職・繁閑に揺れない、長期安定の経理オペレーション設計とは？～

■アジェンダ

本セミナーで得られること

- 開会挨拶・登壇者紹介- 中小企業のバックオフィスの現状（登壇：パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 事業部長 森山氏）- - 中小企業バックオフィスのリアルな実態- - なぜ今「人に依存しない運用設計」が求められるのか- 最先端のバックオフィスに共通する設計とは？（登壇：マルナゲカンリ株式会社 代表取締役・公認会計士 西澤）- - とまらない経理をつくるための業務設計- - ボトルネックはどこに潜んでいるのか- - バックオフィスの“主権”を取り戻す方法- BPOが100年続く仕組みづくりに貢献する理由（登壇：森山氏）- - 外注は「人の補填」ではなく「仕組みの補強」- - 繁閑の波を吸収できる運用モデル- ケーススタディ- - 実際にバックオフィスを再設計した企業の事例をもとに、「止まらない経理」がどのように実現されたかを具体的に解説します。- Q&A・アンケート

・ 経理が“止まる会社”と“止まらない会社”の決定的違い

・ 属人化を解消する設計思考

・ 採用難時代でも安定稼働する運用モデル

・ 経営者がバックオフィスの主導権を握る方法

こんな企業様におすすめ

共催の意義

- 経理が1～2名体制でリスクを感じている- 採用がうまくいかない- 担当者の退職が怖い- 業務がブラックボックス化している- 将来的にBPO活用を検討している

本セミナーは単なるBPO提案ではありません。

“人を増やす”発想から“仕組みで守る”発想へ。

年商規模の異なる企業を多数支援してきた両社が、企業規模を超えて通用する「再現性のあるバックオフィス設計思想」を提示します。

私たちは、日本企業を人手不足から解放するために、バックオフィスから構造を変えていきます。