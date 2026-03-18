【03/31開催】「自分に強みはない」と思い込んでるあなたへ　AIを活用して自己分析をする方法【無料／オンライン】

株式会社キズキ

「自分にはアピールできる強みなんてない」と思い込んでいる方にこそ参加してほしいセミナーです。

- 自分は大したことはやってこなかったので、アピールできることはなにもない...- 履歴書に書ける強みがない- どの求人を見ても、自分が通用する気がしない

もしこう感じているなら、最初に知ってほしい事実があります。

「強みがない」のではありません。「強みとして認識できていないだけ」です。多くの人が、自分の経歴や経験を過小評価しますが、その中に、企業が評価する「強み」は大量に埋まっています。

人は、自信を失っているときや、失敗が続いているときほど、自己分析が「欠点探し」になりがちです。

そんな時、最強のパートナーになりえるのが、ChatGPTやGeminiをはじめとするAIです。AIは、事実から客観的に強みを抽出します。AIという「頼れる右腕」と一緒に、戦略的に仕事を選ぶ準備を始めましょう。

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、2026年3月31日（火）に、「AIを活用した自己分析」をテーマにした無料オンラインセミナーを開催します。

無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@QyDSm

プログラム内容

本セミナーでは、あなたが「大したことない」と思っていた経験を、企業側視点で価値になる理由を言語化します。

具体的には以下の3点をAIを活用して可視化します。

- 当たり前にやってきた経験の中にある価値- 企業視点で評価されるポイント- あなたが見落としている再現性のある強み

これらが整理されると、「自分には強みがない」という思い込みがほどけ、何をどうアピールすればよいのかが明確になります。

自己分析の負担が軽くなり、次の応募行動への一歩を踏み出しやすくなるはずです。

セミナー参加応募者限定で、すぐにあなたのPCやスマホで使える「AI指示（プロンプト）テンプレート」をプレゼントします。

これさえあれば、自分の強みを発掘でき、これまでの経歴やスキルに自信を持てるはずです。もう夜中にひとりで悩む必要はありません。

無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@QyDSm

登壇者紹介

神戸大卒・AIスペシャリスト

岡村拓哉（おかむら・たくや）

キズキビジネスカレッジ（KBC）関西エリアマネージャー

神戸大学で言語学（意味論）を専攻。接客業、新規拠点立ち上げ、複数拠点のマネジメントなどの経験から、お客様の真の悩みを明確にする言葉の力とリペアの過程で身に着けた構造把握力、様々なバックボーンを持つスタッフを一つにまとめる仕組み化力を体得。

キズキに入社後は、利用者との対話を通して、行動の裏側にある”こうありたい”という価値観を言語化し、テクノロジーと仕組みの力を活用して、利用者の理想の実現を促し続けている。

支援の軸は「対話で想いを明らかにし、仕組みで行動を続けること」。

【参加者限定特典】特別個別相談会

- みんなの前では話しにくいけれど、私のこの悩みについても聞いてほしい- イベントを通して気付いたことを、もっと深掘りしたい

そんな方のために、本イベントでは、参加者限定特典として、後日行われる登壇者との特別個別相談会をご用意しました。

「何を話せばいいかわからない」状態でも、私たちがリードしますので安心してください。多くの人の就職を成功させてきた、支援のプロフェッショナルが面談に対応いたします。なお、面談担当者を指名することはできません。ご了承ください。

ご希望の方は、お申し込みフォーム内のカレンダーから、そのまま相談日時を選択できます。

「まずは話を聞くだけ」でも構いませんし、イベントを聞いて「やっぱり相談はまだいいかな」と思えば、後からキャンセルも可能です。

面談するのは、経験豊富なメンタル×キャリアのプロです。「何を話せばいいかわからない」状態でも、私たちがリードしますので安心してください。

面談の予約もする :https://form.run/@QyDSm

イベント詳細

日時：2026年03月31日（火）18:00～19:00

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

申込フォーム：https://form.run/@QyDSm

イベント参加の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

- 簡単な申込フォームに入力- 送信後、自動返信メールで視聴URLを受け取り- URLからイベントを視聴！無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@QyDSm

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

株式会社キズキについて

◆各種事業について

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

会社設立日：2015年7月13日

代表：安田祐輔（代表取締役社長）

株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)

○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）

就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。うつ病などの精神疾患や発達障害のために退職した方、また、それらの疾患や障がいのために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。

ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/

○キズキ共育塾（学習支援事業）

一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。オンライン授業は全国対応。

キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/

○キズキ家学（学習支援事業）

「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。

キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/

○公民連携事業

全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施。

○不登校オンライン（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。

不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/

○親コミュ（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。

「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。

親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/

今後もキズキは、創業依頼お会いした多くの方々への相談・支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。