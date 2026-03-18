4月1日より『元町珈琲』のグランドメニューがリニューアル！　長年愛され続けた「幻の横濱ナポリタン」が更に美味しくなって全国の元町珈琲で販売スタート。

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社連結子会社である株式会社ミツウロコパートナーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：古矢 大輔）が展開する『元町珈琲』では、4月1日よりグランドメニューをリニューアルします。

2026年のグランドメニューでは長年お客様に愛され続けた「幻の横濱ナポリタン」を、思い切ってリニューアル。

株式会社創味食品との共同開発により、更に美味しくなりました！

完熟トマトだけを使用し、よりコク深く濃厚な味わいに仕上げたナポリタン。

厳選した4種の香辛料とじっくり炒めた国産玉ねぎ、ナチュラルチーズを配合しコクと味に深みを加えました。

トマトのみずみずしくフレッシュな味わいにこだわり、何度も調整を重ねて辿り着いた自慢の味わいです。

是非、4月1日より全国の元町珈琲でご賞味ください。

創味食品との共同開発！トマトの瑞々しさにこだわった「幻の横濱ナポリタン」

完熟トマトの『幻の横濱ナポリタン』 1,090円（税込）

まろやかなコクのあるはちみつをたっぷりと絡めたハニートースト

ハニートースト 640円（税込）

素材の美味しさを引き立てる純粋はちみつにリニューアル！

まろやかなコクと優しい香りが特徴のはちみつをブレンドし、分厚くカットされた「小麦のしずく」にたっぷりとかけました。

染み込んだコンパウンドマーガリンとはちみつの甘みが絡み合い、口いっぱいに広がります。

ひんやり冷たいバニラアイスとの相性も抜群です！

サンドイッチの人気商品が更に美味しくなりました！

だし香る玉子サンド 970円（税込）

元町珈琲のサンドイッチメニューの中でも人気上位に入る「だし香る玉子サンド」が、更に美味しくリニューアル！

隠し味に使用しているはちみつが新しくなり、はちみつの持つコクと優しい香りでふわふわ玉子の香りを一層引き立てます。

耳までしっとり、柔らかい「ホワイト」食パンに挟んで、シャキシャキ食感の野菜と一緒にお召し上がりください。

【会社概要】

商号 ： 株式会社ミツウロコパートナーズ

代表者 ： 代表取締役社長 古矢 大輔

所在地 ： 東京都中央区京橋3丁目1番1号 東京スクエアガーデン8階

事業開始： 2021年10月

資本金 ： 30百万円

URL ： https://motomachi-coffee.jp/

事業内容： 「元町珈琲」ブランドのカフェチェーン

和と洋が調和されたゆとりある空間で、美味しい珈琲を提供いたします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ミツウロコパートナーズ 営業企画部

担当：村瀬

Tel： 03-3275-6383

FAX：03-3275-6381

E-Mail：mc_motomachi＠mitsuuroko.co.jp